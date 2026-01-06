Новини
Защо не трябва да се доверяваме на "умни" автомобили през зимата

6 Януари, 2026 10:36 503 2

Експертите бият тревога, посочвайки два критични фактора

С настъпването на първите сериозни студове и снеговалежи, много собственици на нови возила, натъпкани до покрива с технологии, се сблъскват с неочаквана реалност. Оказва се, че прехвалените „умни“ автомобили, които обещават пълна безопасност и автономия през лятото, могат да се превърнат в истинско изпитание за нервите и уменията на водача, когато пътят се превърне в ледена пързалка.

Автомобилни експерти бият тревога, посочвайки два критични фактора, които превръщат модерната електроника в бреме. От една страна, традиционното ниско сцепление на гумите с настилката обърква софтуерните изчисления. От друга, суровата зимна обстановка буквално „заслепява“ очите на колата – камерите, лидарите и сензорите бързо се покриват със слой лед и сняг, което прави разпознаването на обекти около превозното средство невъзможна мисия.

В идеални условия интелигентните системи поемат контрола върху предавката, подаването на газ и разпределението на въртящия момент, за да поддържат колата стабилна. Когато обаче триенето е почти нулево, тези алгоритми започват да се „задъхват“. Василиев подчертава, че това често води до абсурдни ситуации, в които високотехнологичното чудо на техниката става практически неуправляемо при най-обикновено маневриране на заснежен паркинг.

Истинският парадокс обаче лъсва при висока скорост. Когато колата започне да поднася, инстинктът и опитът на шофьора често изискват специфично боравене с газта, за да се изправи траекторията. Уви, „умната“ електроника често блокира тези опити, смятайки ги за опасни, и по този начин лишава водача от контрол, което може да завърши с нелепа катастрофа. Изкуственият интелект и човешката неопитност влизат в пряк конфликт, а резултатът е опасен коктейл от несигурност.

Не бива да забравяме и софтуерните защити. Когато датчиците се заледят, много съвременни модели директно влизат в авариен режим, ограничавайки мощността и скоростта в най-неподходящия момент. В такива екстремни условия управлението на един класически, „аналогов“ автомобил се оказва не само по-лесно, но и далеч по-предвидимо за тези, които знаят какво правят зад волана. Изводът е ясен: техниката е чудесен помощник, но в битката със зимата човешкият фактор остава незаменим.


