Ето кой е тройният убиец от село Люляково

21 Октомври, 2025 11:36 664 7

Убиецът и неговият баща Селим Мустафа (48 г.) са били отстранени от къщата след поредица от жалби за домашно насилие

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фахри Селим Мустафа е тройният убиец от село Люляково, който след като изби семейството си, е опожарил и родната си къща.

Криминалистите от ОДМВР Бургас са провели брилянтна операция по издирването и призоваването на убиеца. Водени са близо около час разговори по мобилния телефон с него, за да го убедят, че трябва да дойде на важна среща в центъра.

25-годишният Фахри Селим Мустафа е дошъл на срещата с ловна пушка, с която около 03:30 часа е влязъл в родния си дом и първо е застрелял майка си - Фатме Гюл на 47 години. Жената е спяла в леглото си. В друга стая са спели леля му Мюмю Гюл и 13-годишната му сестричка. Застрелял е и тях двете.

По чудо се е измъкнало 7-годишното му братче, то е ранено в седалищните части, но е успяло да прескочи прозореца и да се добере до съседната къща, за да съобщи за случващото се у тях. В следващите 5 минути пламъци са обхванали къщата от вътрешната ѝ част. До идването на пожарната имуществото вътре е изгоряло. Извадени са трите овъглени трупа.

Убиецът и неговият баща Селим Мустафа (48 г.) са били отстранени от къщата след поредица от жалби за домашно насилие. Те били настанени в друга къща и нямали право да доближават майката, 13-годишното момиченце и 7-годишното момче, пише Флагман.

Към момента се изяснява в какво състояние е бил Фахри, за да извърши кървавото масово убийство и чия е пушката.


България
  • 1 1488

    5 2 Отговор
    пак от гена на стоичков, стораро, карлос и бащата на сияна

    11:38 21.10.2025

  • 2 Хасан

    0 3 Отговор
    мож ли такафа рабута ниакои хистианин гу е потвеу

    11:39 21.10.2025

  • 3 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    МЪКААА!НАРОДА ИЗПЕРКА! ДОБРЕ, ЧЕ НЕ СА БЪЛГАРИ!

    11:40 21.10.2025

  • 4 Сила

    3 1 Отговор
    "Ново начало" ....на добър час !!! И все така....

    11:43 21.10.2025

  • 5 Дориана

    2 0 Отговор
    Мит и заблуда , че циганите могат да се приобщят, и образоват. Тяхната циганска същност е на скитници, безделници .Живеят от кражби на всичко, за което се сетите от кражби на ток и вода до следващи повсеместни кражби. Те от малки растат с ножове и алкохол. Деградирали са и са потенциални убийци.

    Коментиран от #6

    11:45 21.10.2025

  • 6 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    В конкретния случай са помаци ....но пак същото , даже по зле !!!

    11:48 21.10.2025

  • 7 9000

    0 0 Отговор
    кайзер созе от обичайните заподозрени

    11:49 21.10.2025