Украйна отчита успешно отблъсната дронова атака от Русия

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са унищожили 53 от общо 61 дрона, изстреляни от Русия срещу страната от вечерта на 5 януари. Информацията беше разпространена от Укринформ, позовавайки се на съобщение на украинските военновъздушни сили, публикувано в „Телеграм“, предава БТА.
Според изявлението, от 18:00 ч. в понеделник, 5 януари (местно и българско време), руските сили са предприели атака с 61 безпилотни летателни апарата от типовете „Шахед“, „Гербера“ и други. Дроновете са били изстреляни от районите на Милерово, Курск и Орел на територията на Русия, както и от временно окупираната Донецка област. Около 40 от използваните апарати са били от типа „Шахед“.
Отбраната срещу въздушната атака е била осъществена с участието на авиацията, зенитноракетните подразделения, силите за радиоелектронна борба, формированията за безпилотни системи, както и мобилни стрелкови групи на Украинските сили за отбрана.
По предварителна информация към 8:30 ч. местно време днес противовъздушната отбрана е свалила или е заглушила управлението на 53 дрона. В същото време на шест различни места са регистрирани попадения от общо осем безпилотни апарата.
1 2222
10:47 06.01.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "2222":„Делта Форс“ се представи блестящо в сътрудничество с американските военни, неутрализирайки венецуелските системи за противовъздушна отбрана, оборудвани с руски С-300, С-400, „Бук“ и други системи, използвайки американски системи за електронна борба, монтирани на изтребители от пето поколение F-35. Това за пореден път демонстрира, че Русия не е в състояние да гарантира сигурността на своите „съюзници“.
10:48 06.01.2026
3 Гъдю
10:50 06.01.2026
4 1488
там са историческите братски отношения на България с руската освободителка
10:50 06.01.2026
5 Kaлпазанин
10:50 06.01.2026
6 Kaлпазанин
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Писанке,виж там да не си седнала върху някоя ефка,без да усетиш
10:52 06.01.2026
7 пиночет
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Нали Мадуро го пазеха уж, палячовския руски Спец Наз?
10:54 06.01.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "пиночет":да ,той сам се хвалеше
10:55 06.01.2026
9 Бу ха ха
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":зелените човечета бяха по-бързи и взеха целия Крим, а тези само някаква си личност
10:58 06.01.2026
10 Накратко
Над 1250 души (убити и ранени)личен състав.
18 танка и 35 бронирани машини.
46 артилерийски системи (висок приоритет за ВСУ с цел намаляване на огневия натиск).
Украинските сили за безпилотни системи успешно са поразили рядък радар 9С32М1 от състава на системата за ПВО С-300В, както и поредната установка Тор-М2 край Шевченко.
Специалните сили на Украйна (ССО) унищожиха команден пост и склад за гориво на 68-и танков полк. Операцията е документирана с видеокадри, показващи директни попадения от дронове камикадзе.
10:59 06.01.2026
11 Рамбо Силек
11:01 06.01.2026
12 плевен
11:01 06.01.2026
13 Евродебил
11:02 06.01.2026
14 Гръм и мълнии
11:04 06.01.2026