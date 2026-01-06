Украйна отчита успешно отблъсната дронова атака от Русия

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са унищожили 53 от общо 61 дрона, изстреляни от Русия срещу страната от вечерта на 5 януари. Информацията беше разпространена от Укринформ, позовавайки се на съобщение на украинските военновъздушни сили, публикувано в „Телеграм“, предава БТА.

Според изявлението, от 18:00 ч. в понеделник, 5 януари (местно и българско време), руските сили са предприели атака с 61 безпилотни летателни апарата от типовете „Шахед“, „Гербера“ и други. Дроновете са били изстреляни от районите на Милерово, Курск и Орел на територията на Русия, както и от временно окупираната Донецка област. Около 40 от използваните апарати са били от типа „Шахед“.

Отбраната срещу въздушната атака е била осъществена с участието на авиацията, зенитноракетните подразделения, силите за радиоелектронна борба, формированията за безпилотни системи, както и мобилни стрелкови групи на Украинските сили за отбрана.

По предварителна информация към 8:30 ч. местно време днес противовъздушната отбрана е свалила или е заглушила управлението на 53 дрона. В същото време на шест различни места са регистрирани попадения от общо осем безпилотни апарата.