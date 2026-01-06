Новини
Украйна отчита успешно отблъсната дронова атака от Русия
6 Януари, 2026 10:47 435 14

Противовъздушната отбрана е неутрализирала 53 от 61 изпратени безпилотни апарата

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са унищожили 53 от общо 61 дрона, изстреляни от Русия срещу страната от вечерта на 5 януари. Информацията беше разпространена от Укринформ, позовавайки се на съобщение на украинските военновъздушни сили, публикувано в „Телеграм“, предава БТА.

Според изявлението, от 18:00 ч. в понеделник, 5 януари (местно и българско време), руските сили са предприели атака с 61 безпилотни летателни апарата от типовете „Шахед“, „Гербера“ и други. Дроновете са били изстреляни от районите на Милерово, Курск и Орел на територията на Русия, както и от временно окупираната Донецка област. Около 40 от използваните апарати са били от типа „Шахед“.

Отбраната срещу въздушната атака е била осъществена с участието на авиацията, зенитноракетните подразделения, силите за радиоелектронна борба, формированията за безпилотни системи, както и мобилни стрелкови групи на Украинските сили за отбрана.

По предварителна информация към 8:30 ч. местно време днес противовъздушната отбрана е свалила или е заглушила управлението на 53 дрона. В същото време на шест различни места са регистрирани попадения от общо осем безпилотни апарата.


Украйна
  • 1 2222

    1 8 Отговор
    Още 4 години СВО, другари!

    Коментиран от #2

    10:47 06.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 10 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    „Делта Форс“ се представи блестящо в сътрудничество с американските военни, неутрализирайки венецуелските системи за противовъздушна отбрана, оборудвани с руски С-300, С-400, „Бук“ и други системи, използвайки американски системи за електронна борба, монтирани на изтребители от пето поколение F-35. Това за пореден път демонстрира, че Русия не е в състояние да гарантира сигурността на своите „съюзници“.

    Коментиран от #6, #7, #9

    10:48 06.01.2026

  • 3 Гъдю

    10 0 Отговор
    Шоуто свърши. Укра вече е в девета глуха. Сега гледаме друго шоу. Украйна е използвана и изоставена. Да продължава да отблъсва. Вече е аут

    10:50 06.01.2026

  • 4 1488

    1 8 Отговор
    там де са Горнo Нанадолнuщe и Дoлнo Нанагорнище
    там са историческите братски отношения на България с руската освободителка

    10:50 06.01.2026

  • 5 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Ама няма ток ,трудно е без ток .до обед ще четем пак глупости ,само по заглавието

    10:50 06.01.2026

  • 6 Kaлпазанин

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Писанке,виж там да не си седнала върху някоя ефка,без да усетиш

    10:52 06.01.2026

  • 7 пиночет

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Нали Мадуро го пазеха уж, палячовския руски Спец Наз?

    Коментиран от #8

    10:54 06.01.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "пиночет":

    да ,той сам се хвалеше

    10:55 06.01.2026

  • 9 Бу ха ха

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    зелените човечета бяха по-бързи и взеха целия Крим, а тези само някаква си личност

    10:58 06.01.2026

  • 10 Накратко

    7 4 Отговор
    За изминалото денонощие руската армия е претърпяла значителни загуби, включително:

    Над 1250 души (убити и ранени)личен състав.

    18 танка и 35 бронирани машини.

    46 артилерийски системи (висок приоритет за ВСУ с цел намаляване на огневия натиск).
    Украинските сили за безпилотни системи успешно са поразили рядък радар 9С32М1 от състава на системата за ПВО С-300В, както и поредната установка Тор-М2 край Шевченко.
    Специалните сили на Украйна (ССО) унищожиха команден пост и склад за гориво на 68-и танков полк. Операцията е документирана с видеокадри, показващи директни попадения от дронове камикадзе.

    10:59 06.01.2026

  • 11 Рамбо Силек

    2 1 Отговор
    Едно е ясно. Правото на силата се прилага вече дори без прикритие. Няма международни институции, които да се противопоставят на това. Незнам на какво се радвате, но България изобщо не е в състояние да се ползва от това право. Даже напротив, от страната на слабите сме.

    11:01 06.01.2026

  • 12 плевен

    1 0 Отговор
    Ехаа! "Временно окупирана Донецка област"!! Интересно, как ще я наричате след приключването на войната? Все пак трябва да сте ментално подготвени за тази болезнена крачка. Защото упойка или кокаин не се предвиждат.

    11:01 06.01.2026

  • 13 Евродебил

    1 0 Отговор
    Питам и отговор не искам:До кога ще бомбардирате и ликвидирате обикновенни украйници(и руснаци).Ще доживеем ли да видим как леговишата на еврейте в Киев и Москва(заедно с обитателите им) политат във въздуха.Това са 100% еврей от едната и другата страна(и от запада) унищожаващи не-еврейската популация на тези народи.

    11:02 06.01.2026

  • 14 Гръм и мълнии

    1 0 Отговор
    ...мда, като се позиционира на запад.

    11:04 06.01.2026

