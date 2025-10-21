Новини
Гледат мярката на 15-годишния, убил с нож връстник в столичен мол

21 Октомври, 2025 17:41 483 4

  • мол-
  • наръгано момче-
  • 15-годишен

По делото е имало прекъсване

Гледат мярката на 15-годишния, убил с нож връстник в столичен мол - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съдът гледа мярката на 15-годишния, обвинен в убийство с нож на свой връстник в столичен мол на 19 октомври, съобщи БНТ.

Съдебното заседание беше прекъснато малко след началото, защото се търси специалист, който да подпомогне участието на обвиняемия заради проблеми с говора.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    7 1 Отговор
    добрата новина е че жертвата е от същото племе

    17:52 21.10.2025

  • 2 Гост

    4 0 Отговор
    Директно 30 години.

    17:53 21.10.2025

  • 3 Механик

    4 0 Отговор
    Проблемите му с говора вероятно са поради непознаване на български език???

    17:59 21.10.2025

  • 4 Карлос Друсар

    0 0 Отговор
    Нека да се извини момчето и го пуснете да си ходи.
    Има още да ходи на училище, гадже не е имал, нищо не е видял от живота, а ушанките искат да му съсипят живота, оти сбуял някакъв мaкак у мола

    18:11 21.10.2025