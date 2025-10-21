Гледат мярката на 15-годишния, убил с нож връстник в столичен мол

Съдът гледа мярката на 15-годишния, обвинен в убийство с нож на свой връстник в столичен мол на 19 октомври, съобщи БНТ.
Съдебното заседание беше прекъснато малко след началото, защото се търси специалист, който да подпомогне участието на обвиняемия заради проблеми с говора.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
17:52 21.10.2025
2 Гост
17:53 21.10.2025
3 Механик
17:59 21.10.2025
4 Карлос Друсар
Има още да ходи на училище, гадже не е имал, нищо не е видял от живота, а ушанките искат да му съсипят живота, оти сбуял някакъв мaкак у мола
18:11 21.10.2025