15-годишният убиец от мола остава в ареста

Софийски градски съд остави в ареста 15-годишното момче, което наръга и уби свой връстник в столичен мол на 19 октомври.
Съдът е преценил, че няма опасност момчето да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление.
Той е имал криминални регистрации. Последната е за грабеж през тази година.
Според съда мярката "надзор на Детска педагогическа стая" не е дала необходимия резултат.
Здравословният проблем на момчето е по рождение, но не пречи младежът да бъде задържан под стража.
Заседанието на съда вчера беше прекратено, заради влошено здравословно състояние на момчето. То беше откарано в "Пирогов" с линейка, а днес е прегледано от детски кардиолози в Националната кардиологична болница.
