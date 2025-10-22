Новини
15-годишният убиец от мола остава в ареста

22 Октомври, 2025 19:49 585 9

Съдът е преценил, че няма опасност момчето да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление

Мария Атанасова

Софийски градски съд остави в ареста 15-годишното момче, което наръга и уби свой връстник в столичен мол на 19 октомври.

Той е имал криминални регистрации. Последната е за грабеж през тази година.

Според съда мярката "надзор на Детска педагогическа стая" не е дала необходимия резултат.

Здравословният проблем на момчето е по рождение, но не пречи младежът да бъде задържан под стража.

Заседанието на съда вчера беше прекратено, заради влошено здравословно състояние на момчето. То беше откарано в "Пирогов" с линейка, а днес е прегледано от детски кардиолози в Националната кардиологична болница.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дайте го на

    6 0 Отговор
    Другата Рода, знаят какво да правят

    19:51 22.10.2025

  • 2 Неловена мачка

    6 0 Отговор
    Нищо не казват за семейството му.

    19:52 22.10.2025

  • 3 Доктор Мутафчиев:

    4 0 Отговор
    Да не излиза...

    19:57 22.10.2025

  • 4 Колко жалко

    5 1 Отговор
    Момчето не е виновно. Държавата е оставила биологично увредения му баща да посее семето си и да се роди изродчето.

    20:07 22.10.2025

  • 5 Дудов

    5 0 Отговор
    Какво ни занимавате с ц и г а н с к и работи.Аман

    20:08 22.10.2025

  • 6 Яшар

    4 0 Отговор
    Дано осъзнае какво е направил . Ще излезе след 1-2 г ..има време , но лошото е че пак ще го направи

    20:09 22.10.2025

  • 7 Опааа

    4 1 Отговор
    Мароооо! Какво е това “мола” ма мисирко неграмотна?!? Иначе команчито трябва да гние минимум 50г.в пандиза!

    20:15 22.10.2025

  • 8 Пара докси

    3 1 Отговор
    Краде и убива с нож и от кръвта не му прилошава, дори се скива при познати. А когато го питат в съда как се казва, заеквайки му прилошава.

    20:18 22.10.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Глобалните паразити чрез НПО-тата ще защитят чавето на локалните паразити.

    20:46 22.10.2025