Съдът се произнесе: Обвиняемият за тройното убийство в село Люляково остава в ареста

23 Октомври, 2025 17:40 446 3

Обвиняемият за тройното убийство в село Люляково - 25-годишният Фахри Мустафа, остава в ареста. Това реши Окръжният съд в Бургас днес, съобщават от bTV.

Младежът е обвинен за това, че предумишлено е умъртвил своите майка, сестра и леля, както и за опит за убийство на малолетния си брат.

Прокуратурата му повдигна обвинения за предумишлено убийство с множество утежняващи вината обстоятелства. Убийството е било предварително планирано, категорични са от държавното обвинение.

Извършителят на деянието не е регистриран като психично болен и няма съдебно минало, но има опасност да се укрие. Пред съда извършителят отказа да се признае за виновен и отрече да има оръжие.

Убийствата са извършени по особено мъчителен за жертвите начин, с особена жестокост и в условията на домашно насилие, както и със средство опасно за живота на мнозина – с огнестрелно оръжие.

Случаят е от 21 октомври в с. Люляково, Бургаско.

През август по отношение на обвиняемия и неговия баща е издадена Заповед за незабавна защита от домашно насилие, с която им е било забранено да доближават на разстояние не по-малко от 50 метра своите близки, съобщиха от държавното обвинение.

Въпреки наложеното ограничение, в тъмната част на денонощието на 21 октомври Фахри Мустафа е проникнал в жилището им, счупвайки прозорец и преминавайки през него.

Обвиняемият е бил въоръжен с пушка и нож. По първоначални данни убийствата са извършени с огнестрелното оръжие, с което са произведени общо 7 изстрела за период от около две минути.


