Млад мъж намушка двама в Плевенско, един е в болница

24-годишен мъж намушка двама в Плевенско, един е в болница. Това съобщи полицията в Плевен.
От там уточняват, че на сигнал за свада в центъра на село Ставерци се отзовали на 25 октомври в 06:12 часа полицаи от РУ Долни Дъбник.
Пристигайки те установили, че са се скарали трима мъже. Единият извадил нож и нанесъл прободни рани на опонентите си. При извършена проверка - нападателят – 24-годишен, е предал с протокол за доброволно предаване ножа. На пострадалите - 28-годишен и 44-годишен, е оказана медицинска помощ.
28-годишният е настанен за лекарско наблюдение в болница, без опасност за живота. Другият е освободен за домашно лечение.
По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена Районна прокуратура – Плевен.
1 Ами да, те
14:17 27.10.2025
2 ООрана държава
14:20 27.10.2025
3 кафява чума
14:23 27.10.2025
4 Аби щото
Коментиран от #11
14:23 27.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И Киев е Руски
14:37 27.10.2025
7 гроб-дпс нови началства
14:51 27.10.2025
8 омуртак
14:54 27.10.2025
9 Дфд
Коментиран от #10
14:54 27.10.2025
10 омуртак
До коментар #9 от "Дфд":ако неса циганите ,няма да има ГЕРП и ДПС ,ТОВА СА ХОРАТА ГЛАСУВАТ СЕРИОЗНО
15:06 27.10.2025
11 Или защото
До коментар #4 от "Аби щото":са пили до сутринта и накрая са се напсували? Бая цигани се навъдиха в Ставерци, за съжаление.
15:09 27.10.2025
12 Социален министър
Циганите са като кукувичата прежда в ливада с люцерна.
15:12 27.10.2025