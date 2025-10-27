Млад мъж намушка двама в Плевенско, един е в болница

24-годишен мъж намушка двама в Плевенско, един е в болница. Това съобщи полицията в Плевен.

От там уточняват, че на сигнал за свада в центъра на село Ставерци се отзовали на 25 октомври в 06:12 часа полицаи от РУ Долни Дъбник.

Пристигайки те установили, че са се скарали трима мъже. Единият извадил нож и нанесъл прободни рани на опонентите си. При извършена проверка - нападателят – 24-годишен, е предал с протокол за доброволно предаване ножа. На пострадалите - 28-годишен и 44-годишен, е оказана медицинска помощ.

28-годишният е настанен за лекарско наблюдение в болница, без опасност за живота. Другият е освободен за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена Районна прокуратура – Плевен.