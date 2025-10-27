Новини
Млад мъж намушка двама в Плевенско, един е в болница

Млад мъж намушка двама в Плевенско, един е в болница

27 Октомври, 2025 14:16 990 12

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена Районна прокуратура – Плевен

Мария де Брабандере Мария де Брабандере кореспондент на Факти в Белгия

24-годишен мъж намушка двама в Плевенско, един е в болница. Това съобщи полицията в Плевен.

От там уточняват, че на сигнал за свада в центъра на село Ставерци се отзовали на 25 октомври в 06:12 часа полицаи от РУ Долни Дъбник.

Пристигайки те установили, че са се скарали трима мъже. Единият извадил нож и нанесъл прободни рани на опонентите си. При извършена проверка - нападателят – 24-годишен, е предал с протокол за доброволно предаване ножа. На пострадалите - 28-годишен и 44-годишен, е оказана медицинска помощ.

28-годишният е настанен за лекарско наблюдение в болница, без опасност за живота. Другият е освободен за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена Районна прокуратура – Плевен.


  • 1 Ами да, те

    4 0 Отговор
    така правят младите мъже в плевенско...

    14:17 27.10.2025

  • 2 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Гербари и депесари се борят за територия

    14:20 27.10.2025

  • 3 кафява чума

    13 1 Отговор
    е превзела и плевенските села, със съдействието на дпс-гроб

    14:23 27.10.2025

  • 4 Аби щото

    8 1 Отговор
    Са се опитали да му откраднат тубата с водата

    Коментиран от #11

    14:23 27.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И Киев е Руски

    8 1 Отговор
    Интегрирани роми

    14:37 27.10.2025

  • 7 гроб-дпс нови началства

    7 0 Отговор
    нормално за циганите докато държавата е сляпа за тяхната престъпност по-добре нвма да стане!!!

    14:51 27.10.2025

  • 8 омуртак

    1 0 Отговор
    от римско време знам всеки мъж трябва да носи НОЖ ,доста мускулести мъже гие шупе от ножа

    14:54 27.10.2025

  • 9 Дфд

    4 0 Отговор
    Гнусна уродлива циганска паплач

    Коментиран от #10

    14:54 27.10.2025

  • 10 омуртак

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дфд":

    ако неса циганите ,няма да има ГЕРП и ДПС ,ТОВА СА ХОРАТА ГЛАСУВАТ СЕРИОЗНО

    15:06 27.10.2025

  • 11 Или защото

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аби щото":

    са пили до сутринта и накрая са се напсували? Бая цигани се навъдиха в Ставерци, за съжаление.

    15:09 27.10.2025

  • 12 Социален министър

    0 0 Отговор
    През 2023 г. има два случая в България на раждане на деца от 11-годишни деца.

    Циганите са като кукувичата прежда в ливада с люцерна.

    15:12 27.10.2025