Доживотна присъда за убиеца на брокерката Теодора Бахлова

Бургаският апелативен съд потвърди присъда на Окръжен съд – Бургас, с която на подсъдимия Станимир Рагевски е наложено наказание „доживотен затвор без замяна“ за убийствата на Теодора Бахлова и Юмер Мехмед, извършени през 2020 г. и 2021 г.

Делото пред Апелативен съд – Бургас е образувано по жалба на защитата на подсъдимия. Искането е за отмяна на присъдата и за постановяване на нова, с която подсъдимият да бъде признат за невинен по повдигнатите му обвинения.

Становището на държавното обвинение е, че актът на първата инстанция е законосъобразен, обоснован и справедлив и следва да бъде потвърден. Частните обвинители също настояват Апелативният съд да потвърди присъдата.

В постановеното решение на Апелативен съд – Бургас, в рамките на над 130 страници, тричленният въззивен състав е направил обстоен анализ на всички факти и обстоятелства, свързани с извършените престъпления. Съдебният състав е отхвърлил жалбата като неоснователна и е потвърдил изцяло присъдата на окръжния съд.

Подсъдимият е признат за виновен от двете съдебни инстанции в това, че на 29.10.2020 г. в гр. Бургас умишлено умъртвил брокерката на недвижими имоти чрез използване на огнестрелно оръжие - пистолет „Макаров“, със заличен фабричен номер, поради което е осъден на „лишаване от свобода“ за срок от двадесет години.

Признат е за виновен и в това, че на 04.08.2021 г. в Бургас умишлено умъртвил Юмер Мехмед. То било извършено предумишлено и след като подсъдимият е извършил друго умишлено убийство - убийството на Теодора Бахлова, за което не е постановена присъда, поради което е осъден на „доживотен затвор без замяна“.

Рагевски е признат за виновен и за това, че в периода от 29.10.2020 г. до 04.08.2021 г. държал огнестрелно оръжие, както и боеприпаси за него - 15 бр. патрони, без да има за това надлежно разрешение, поради което е осъден на „лишаване от свобода“ за срок от осем години.

Признат е за виновен и в това, че на 04.08.2021 г. разпространил високорискови наркотични вещества, а именно: коноп с нето тегло 5,472 грама на стойност 32,83 лева; коноп с нето тегло 1,013 грама на стойност 6,08 лева и смес от кокаин и пирацетам с нето тегло 5,657 гр. на стойност 452,56 лева, поради което е осъден на „лишаване от свобода“ за срок от три години и глоба в размер на 6000 лева.

На подсъдимия е определено едно общо наказание в размер на най-тежкото измежду наложените му наказания, а именно „доживотен затвор без замяна“, което да изтърпи при „специален“ режим.

Подсъдимият е осъден да заплати обезщетения за претърпени неимуществени вреди в размер на по 200 000 лв. на двама души и в размер на по 20 000 лв. на други двама.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.