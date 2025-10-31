Пуснаха под гаранция мъжа, сочен за собственик на нелегалните домове в Ягода

Районният съд в Казанлък е постановил изменение на мярката за неотклонение на 61-годишния Валентин Желев, сочен за собственик на бившия Дом за стари хора в мъглижкото село Ягода. Мярката на мъжа е изменена от „домашен арест“ в „парична гаранция“ в размер от 7000 лева.
Определението на съда не е протестирано от Районната прокуратура в Стара Загора и е влязло в сила, съобщава Нова тв.
Районният съд в Казанлък е приел, че от събраните доказателства са налице достатъчно данни, от които може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпленията, в които е обвинен.
Съдът е счел, че няма реална опасност обвиняемият да въздейства върху свидетелите, да манипулира или укрие доказателства. Желев има постоянен адрес и чисто съдебно минало, което е дало основание да счете, че няма реална опасност и да се укрие.
Обвиняемият е в недобро здравословно състояние, което налага почти постоянно да посещава болнични заведения. По изложените съображения съдебният състав е счел, че определената мярка за неотклонение „домашен арест“ към настоящия момент вече се явява прекалено тежка, поради което следва да бъде отменена и заменена в по-лека такава.
През септември тричленен състав на Окръжен съд Стара Загора отмени определението на Районния съд в Казанлък, който не уважи искането за изменение на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Съдът в Стара Загора наложи втората по тежест мярка за неотклонение - „домашен арест“ с електронно наблюдение на Желев. Според съда, наложеният „домашен арест“ ще ограничи придвижването на подсъдимия, но ще му даде възможност да се грижи и за влошеното си здравословното си състояние.
Припомняме, че в началото на юни 75 възрастни хора бяха открити в нелегални домове за възрастни хора в мъглижкото село Ягода.
1 Паисий е жив
Коментиран от #10
14:32 31.10.2025
2 1488
познавал лидери на партии и така
14:34 31.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Браво
14:51 31.10.2025
5 Сила
Коментиран от #11
14:55 31.10.2025
6 ТОЯ ВЕЧЕ СТРОИ КООПЕРАЦИЯ
14:59 31.10.2025
7 Мнение
14:59 31.10.2025
8 ГЕРБ са крадци!!
15:00 31.10.2025
9 И тоя случай приключи
15:14 31.10.2025
10 Експерт
До коментар #1 от "Паисий е жив":Майка ти и баща ти при него ли са?!
Коментиран от #19
15:15 31.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Паисий е жив
До коментар #10 от "Експерт":Не, защо? Твойте?
15:47 31.10.2025