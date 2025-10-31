Новини
Крими »
Пуснаха под гаранция мъжа, сочен за собственик на нелегалните домове в Ягода

Пуснаха под гаранция мъжа, сочен за собственик на нелегалните домове в Ягода

31 Октомври, 2025 14:25 825 19

  • ягода-
  • домове за възрастни хора-
  • валентин желев

Определението на съда не е протестирано

Пуснаха под гаранция мъжа, сочен за собственик на нелегалните домове в Ягода - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Районният съд в Казанлък е постановил изменение на мярката за неотклонение на 61-годишния Валентин Желев, сочен за собственик на бившия Дом за стари хора в мъглижкото село Ягода. Мярката на мъжа е изменена от „домашен арест“ в „парична гаранция“ в размер от 7000 лева.

Определението на съда не е протестирано от Районната прокуратура в Стара Загора и е влязло в сила, съобщава Нова тв.

Районният съд в Казанлък е приел, че от събраните доказателства са налице достатъчно данни, от които може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпленията, в които е обвинен.

Съдът е счел, че няма реална опасност обвиняемият да въздейства върху свидетелите, да манипулира или укрие доказателства. Желев има постоянен адрес и чисто съдебно минало, което е дало основание да счете, че няма реална опасност и да се укрие.

Обвиняемият е в недобро здравословно състояние, което налага почти постоянно да посещава болнични заведения. По изложените съображения съдебният състав е счел, че определената мярка за неотклонение „домашен арест“ към настоящия момент вече се явява прекалено тежка, поради което следва да бъде отменена и заменена в по-лека такава.

През септември тричленен състав на Окръжен съд Стара Загора отмени определението на Районния съд в Казанлък, който не уважи искането за изменение на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Съдът в Стара Загора наложи втората по тежест мярка за неотклонение - „домашен арест“ с електронно наблюдение на Желев. Според съда, наложеният „домашен арест“ ще ограничи придвижването на подсъдимия, но ще му даде възможност да се грижи и за влошеното си здравословното си състояние.

Припомняме, че в началото на юни 75 възрастни хора бяха открити в нелегални домове за възрастни хора в мъглижкото село Ягода.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Паисий е жив

    17 1 Отговор
    Малка тайна - всички гербаджии, мутри, трафиканти и пласьори са мноооого болни хора. Най-силно се обострят заболяванията ако се опитат да ги съдят за нещо. На оня свят, обаче, няма бележки от доктор, нито пускане под гаранция.

    Коментиран от #10

    14:32 31.10.2025

  • 2 1488

    15 1 Отговор
    ми той нали каза че ще му се размине
    познавал лидери на партии и така

    14:34 31.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Браво

    12 2 Отговор
    Системата няма интерес този индивид да е в затвора. Този е едина касичка която се пълни сама. Щом се е понапълнила, са я прибрали. Половината на едната страна на системата, другата половина на другата, остават му някой лев за гаранцията и го пускат отново да се пълни. Кокошка която снася яйца, не я бастисваш да стои 5-6 години и да не снася. Пускаш я и чакаш да дойде новия момент, за да я разтовариш отново.

    14:51 31.10.2025

  • 5 Сила

    10 1 Отговор
    Браво на съда , браво !!! Субект с такова честно лице , с такива одухотворени черти , излъчващ интелект , емпатия и доброта не може да бъде престъпник !!! Той е духовен и емоционален филантроп , носител на най добрите изконни български традиционно християнско патриархални ценности !!! Свобода за чичо Вальо , момченцето му и неговите приятелчета , свобода за тези честни , трудолюбиви и човеколюбиви люде !!!

    Коментиран от #11

    14:55 31.10.2025

  • 6 ТОЯ ВЕЧЕ СТРОИ КООПЕРАЦИЯ

    7 0 Отговор
    ПОД МЕХАНОТЕХКИКУМА.ВЕЧЕ ДИГАТ ВТОРИЯ ЕТАЖ ОТ 6.... КАТО ПРЕДИ ЗАКУПИ ПАРЦЕЛА ВУРХУ КПЙТО ИМАШЕ ДВЕ ОГРОООМНИ КЪЩИ

    14:59 31.10.2025

  • 7 Мнение

    9 1 Отговор
    Закоравели престъпници ги пускат под гаранция, а невинният кмет на Варна Благомир Коцев го държат в ареста сякаш е сериен убиец.

    14:59 31.10.2025

  • 8 ГЕРБ са крадци!!

    9 0 Отговор
    Този престъпник да не е от ГЕРБ, че го пусщат под гаранция?!

    15:00 31.10.2025

  • 9 И тоя случай приключи

    6 0 Отговор
    Надзаконието в държавата освободи престъпника. След като този не е престъпник вече, тези, които го освобождават са престъпниците. Правотата на закона" се отнася до принципа на върховенство на закона, което означава, че всички, включително управляващите, са подчинени на закона. "Върховенството на управляващите". И през комунизъма не беше така.

    15:14 31.10.2025

  • 10 Експерт

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Паисий е жив":

    Майка ти и баща ти при него ли са?!

    Коментиран от #19

    15:15 31.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Паисий е жив

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Експерт":

    Не, защо? Твойте?

    15:47 31.10.2025