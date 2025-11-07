Новини
Заседават по две знакови дела в петък

7 Ноември, 2025 08:52 874 3

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес ще се заседава по две знакови дела. Първото е срещу Виктор Спига, който е обвинен за убийството на бившата си приятелка Алена Щерк. 47-годишната жена беше открита след издирване мъртва в незаконно сметище до Радомир през месец май 2022 година.

Пред съда ще се изправи и Михал Ценков, който е обвинен за убийството на 77-годишната Стоименка Дякова. Нападението срещу жената беше извършено в изборната нощ на 27 срещу 28 октомври миналата година.

Според разследващите 43-годишният рецидивист я е издебнал, откраднал златното ѝ кръстче и я е повалил.


България
  • 1 мфтреес

    4 0 Отговор
    Престъпници. Те в България, престъпниците са съдии и прокурори. Тези дето трябва да пазят и прилагат закона, та те са най големите престъпници и бандити. Няма главен прокурор, няма ВСС няма раследване на крадливи поръчкови джуджета, само престъпна банда. Самите ВСС престъпници и нарушават закона като държат 8-то жуже с пълната торбичка на власт. Трябва да напълнят затворите тая организирана престъпна групировка в съда и прокуратурата. Всички изгонени и наново основаване на съд и прокуратура. Слава на Господ Иисус Христос всеки вижда в каква кочина обърнаха държавата.

    09:26 07.11.2025

  • 2 а това е тая дето

    2 0 Отговор
    преправяла изборните резултати . намериха я много зле с умъртвяващи наранявания и без дрехи . зарязали я на спирката след арена армеец дето върнала чувала с бюлетините . та който краде избори е в някаква схема и сглобка с някои дето имат влияния и са корумпирани и определено могат да организират нападения от садисти и рецидивисти . 3 от наглите изчезнаха край пловдив . уж наркотици , уж нещо ги събрало , уж без телефони да не ги следел случайно някой дето били реабилитирани и спазвали всички закони .

    09:28 07.11.2025

  • 3 Как

    3 0 Отговор
    Ще осъдят не е много важно на края на месеца да вземат 20 хил. лв. заплата е важно каза мандалинчев

    09:43 07.11.2025