Заседават по две знакови дела в петък

Днес ще се заседава по две знакови дела. Първото е срещу Виктор Спига, който е обвинен за убийството на бившата си приятелка Алена Щерк. 47-годишната жена беше открита след издирване мъртва в незаконно сметище до Радомир през месец май 2022 година.
Пред съда ще се изправи и Михал Ценков, който е обвинен за убийството на 77-годишната Стоименка Дякова. Нападението срещу жената беше извършено в изборната нощ на 27 срещу 28 октомври миналата година.
Според разследващите 43-годишният рецидивист я е издебнал, откраднал златното ѝ кръстче и я е повалил.
09:26 07.11.2025
09:28 07.11.2025
09:43 07.11.2025