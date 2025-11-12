Новини
Над 20 тона заготовки за цигарени кутии задържаха във Видин

12 Ноември, 2025 11:35 361 0

Стоките са задържани поради съмнение, че се превозват в нарушение на Регламент (ЕС) 608/2013 г.

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заготовки за цигарени кутии на две американски марки и ленти с коркофан, разпределени в 28 палета с общо тегло 20 300 кг., задържаха митническите служители от ТД Митница Русе.

На 07.11.2025 г., в района на мост „Нова Европа“ при Видин, митническите служители спират за проверка влекач с хладилно полуремарке, който пътува от България към Португалия. След анализ на риска, произволно е проверен един от колетите, в който са открити заготовки за кутии за цигари. При последвалата щателна проверка, митническите служители намират общо 1 954 800 бр. изрязани заготовки за кутии за цигари и 360 бобини ленти коркофан (филтърна хартия) с логата на двете американски марки. Отделно са открити и 246 бобини картон за вътрешната част на кутии за цигари.

Стоките са задържани поради съмнение, че се превозват в нарушение на Регламент (ЕС) 608/2013 г., а на по-късен етап правопритежателите на марките потвърдиха, че те не са част от тяхната легална снабдителна верига.

Извършените проверки са част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.


