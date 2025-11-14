Обвиниха трима за отвличане на момиче, открито в къща в Свиленградско

Задържаха трима души, сред които и жена, за отвличането на 21-годишно момиче в Свиленград. На тримата похитители е повдигнато обвинение, а жертвата е открита жива и здрава в къща в свиленградското село Мустрак, съобщи бТВ.
С единия от похитителите, жената е живеела на семейни начала преди време. Предполага се, че мотив за престъплението е ревност.
На 13 ноември в 3,20 часа сутринта е получен сигнал на тел. 112 във връзка с това, че жител на Свиленград е видял, че младо момиче се е качило насила в лек автомобил, като е крещяла, става ясно от брифинг на ОД МВР и прокуратурата в Хасково.
Сформирана е група и по горещи следи, служителите на РУ Свиленград са стигнали до село Мустрак, където в къща е установено отвлеченото момиче, както и 44-годишна жена, осъждана и криминално проявена. В къщата е бил и мъж на 27 години от Свиленград, който е бил в близки отношения с жертвата.
Автомобилът, с който е била отвлечена жената, е бил спрян на АМ „Марица“. В него са пътували мъже на 40 и 42 г.
40-годишният е задържан, тъй като е бил шофьор, в момента на отвличането. Жертвата има натъртвания по тялото.
И тримата задържани са осъждани и криминално проявени. За двама от тях има утежняващи условия, тоест престъплението е извършено при условията на опасен рецидив - осъждани са многократно и са изтърпявали ефективно повече от два пъти лишаване от свобода.
Всички са задържани за 72 часа с прокурорско разпореждане. Срещу тях са повдигнати обвинения за това, че в съучастие като съизвършители са отвлекли 21-годишната българска гражданка. Наказанието за двамата, които са в рецидив, може да е от 10 до 20 години или доживотен затвор. От прокуратура ще искат постоянното им задържане.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 що ни занимавате
що за отвличане е
то си е традиция
В къщата е бил и мъж на 27 години от Свиленград, който е бил в близки отношения с жертвата.
18:24 14.11.2025
2 Седящия бик
18:29 14.11.2025
3 Психолог
При незрелите и неспособни да приемат отказ хора, раздялата не е част от живота, а „удар“.
Те изпитват чувство за собственост над партньора – вместо отношения между двама равни, те възприемат жената като нещо, което „им принадлежи“. Когато изпитат ревност или отхвърляне, реагират с насилие, а не с разговор или раздяла.
Това е криминален модел на мислене – за хора с подобна история решението често е отмъщение и сила, а не диалог.
Проблемът не е в самата раздяла, а в това, че някои хора не умеят здравословно да се справят с нея. Това не ги оправдава, но го обяснява.
18:37 14.11.2025
4 Мнение
не признава граници и права;
Те имат нисък самоконтрол и склонност към насилие;
Те възприема жената като нещо, което може да „притежава“;
Те не са развили емоционална зрялост;
Те произлизат от среда, в която агресията е нормална;
Те са често и криминално обременени.
Тоест причините са психологически и криминални.
18:41 14.11.2025