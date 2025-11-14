Новини
Обвиниха трима за отвличане на момиче, открито в къща в Свиленградско

Обвиниха трима за отвличане на момиче, открито в къща в Свиленградско

14 Ноември, 2025 18:12 570 4

Предполага се, че мотив за престъплението е ревност

Обвиниха трима за отвличане на момиче, открито в къща в Свиленградско - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Задържаха трима души, сред които и жена, за отвличането на 21-годишно момиче в Свиленград. На тримата похитители е повдигнато обвинение, а жертвата е открита жива и здрава в къща в свиленградското село Мустрак, съобщи бТВ.

С единия от похитителите, жената е живеела на семейни начала преди време. Предполага се, че мотив за престъплението е ревност.

На 13 ноември в 3,20 часа сутринта е получен сигнал на тел. 112 във връзка с това, че жител на Свиленград е видял, че младо момиче се е качило насила в лек автомобил, като е крещяла, става ясно от брифинг на ОД МВР и прокуратурата в Хасково.

Сформирана е група и по горещи следи, служителите на РУ Свиленград са стигнали до село Мустрак, където в къща е установено отвлеченото момиче, както и 44-годишна жена, осъждана и криминално проявена. В къщата е бил и мъж на 27 години от Свиленград, който е бил в близки отношения с жертвата.

Автомобилът, с който е била отвлечена жената, е бил спрян на АМ „Марица“. В него са пътували мъже на 40 и 42 г.

40-годишният е задържан, тъй като е бил шофьор, в момента на отвличането. Жертвата има натъртвания по тялото.

И тримата задържани са осъждани и криминално проявени. За двама от тях има утежняващи условия, тоест престъплението е извършено при условията на опасен рецидив - осъждани са многократно и са изтърпявали ефективно повече от два пъти лишаване от свобода.

Всички са задържани за 72 часа с прокурорско разпореждане. Срещу тях са повдигнати обвинения за това, че в съучастие като съизвършители са отвлекли 21-годишната българска гражданка. Наказанието за двамата, които са в рецидив, може да е от 10 до 20 години или доживотен затвор. От прокуратура ще искат постоянното им задържане.


