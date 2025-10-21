Новини
10 г. строг затвор за пловдивчанин, горил с цигара, дупчил с отвертка и бил жена си

21 Октомври, 2025 15:37 760 8

Отвлякъл я, принудил я да признае, че му изневерявала, дрогирал я и я пребил от ревност

Снимка: Shutterstock
Пловдивският окръжен съд осъди на 10 години строг затвор Денис Русиков, след като го призна за виновен в отвличане, лишаване от свобода и причиняване на телесни повреди в условията на домашно насилие, съобщи бТВ.

През 2023 г. 24-годишната Василена разказа, че той я пребивал жестоко, горял я с цигара, стрелял по нея, удрял я е с тръба, дупчил я с отвертка, а тормозът продължил няколко дни.

Окръжният съд в Пловдив го призна по всичките девет повдигнати обвинения срещу него.

Издевателствата били извършени в германския град Лайпциг, където двамата живеели. На 12 август 2023 г. Денис отвлякъл жена си, със сила я принудил да признае, че му е изневерявала, дрогирал я, накарал я да въвежда различни пароли в посочена от него онлайн платформа, за да провери дали не е имала връзки с други мъже.

Нанесъл ѝ тежък побой, използвал и цигара и отвертка, за да издевателства над нея, заканил се да я убие и накрая взел и бижутата ѝ. Причината за всичко била ревност.

По делото е установено, че по-рано същата година мъжът нееднократно причинявал телесни повреди на Василена, а през 2022 г. и на друга жена.

24-годишната сега жена успяла да избяга и да се прибере у нас, където била приета в болница. Денис бил задържан, след като също се върнал в България, за да я търси. Двамата вече са разведени.

Наказанието на Денис Русиков е общо за всички престъпления. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.


  • 1 Като пловдивски Пъф деди

    2 1 Отговор
    Браво! Да не го помилват .

    15:41 21.10.2025

  • 2 Днешно време

    3 2 Отговор
    Как може да си похаби живота за една жена?Това е безумие.

    15:54 21.10.2025

  • 3 славянско

    1 1 Отговор
    православно

    16:10 21.10.2025

  • 4 Гост

    0 0 Отговор
    То за убийство няма такива години, па и строги

    16:15 21.10.2025

  • 5 Мъж

    2 1 Отговор
    Ако имате връзка с мъж или жена с дива ревност , оставете ги без да се колебаете ! Нещата от живота стоят така , че никой мъж не е умрял само с една жена , и никоя жена не е умряла само с един мъж. Умните хора не се дебнат , за да не се хванат !

    16:17 21.10.2025

  • 6 браво на човека

    0 2 Отговор
    това са евро ценности от как капачката на всяка бутилка ми се завира във носа усетих какво е демокрацията

    Коментиран от #7

    16:31 21.10.2025

  • 7 питух

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "браво на човека":

    сядай на нея като уссруските ти блатья

    16:36 21.10.2025

  • 8 Посетител

    0 0 Отговор
    Малко му е...

    16:38 21.10.2025