Бойко Найденов посочи най-малката вероятност при изчезването на трима от "Наглите"

15 Август, 2025 10:09 1 852 11

Той обясни, че има подозрения кой е стоял зад отвличанията, но уточни, че той вече не е между живите

Бойко Найденов посочи най-малката вероятност при изчезването на трима от "Наглите" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима от „Наглите“ изчезнаха в неделя. Това са Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Релето. Сигналът го подават техни близки, според публичните твърдения - открити са автомобилите и телефоните им.

За две години „Наглите“ искат откуп от общо около 45 000 000 евро. Вземат – 3 081 000 евро.

„За мен най-малко вероятна е версията да са отвлечени. Аз съм имал разговори с един от лицата от групата дали се страхува от отмъщение. Той каза: Не, защото иначе те ще се превърнат в такива като нас престъпници или ще станат зависими от лицата, на които са платили“, заяви пред бТВ Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба и бивш зам.-главен прокурор и част от специалната група, която МВР и прокуратурата създават, за да разследват „Наглите“.

Той описа престъпниците от групата като хора без морални граници. Според него има вероятност да се укрили изчезналите.

„Ако са заделили парите, взети от жертвите, а става дума за 3 милиона евро, може и да са се укрили. Но има и нещо друго, те в самата група се избиваха, така че и това е възможно. Тези хора са бивши автокрадци, свикнали да крадат автомобили и да получават откупи от собствениците. Укриваха се добре от евентуални проследяване при получаване на откупа“, каза още Найденов.

Той уточни, че така и не са успели да стигнат до този, който е поръчвал отвличанията.

Кой поръчваше и работеше не можехме да установим и да закрепим връзките и контактите в миналото. Имахме оперативни данни кой стои зад цялата история, но нямахме фактите и го оставихме настрана. Става дума за човек, който не е между живите“, посочи Найденов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 Тия тримата

    сигурно са смлени на кайма и да дадени на прасетата

    10:11 15.08.2025

  2 Дедо

    Муха да пръдне в България и всеки от службите знае, пък десет момъка да отвличат милионери и да не се знае кой стои зад тях е смешно и детинско обяснение.

    10:13 15.08.2025

  3 Кой ги е създал " наглите "

    Обикно такива групи и такива хора са създавани от държавата .

    10:14 15.08.2025

  4 Става дума

    За трактора ама и него го ликвидира ДС

    10:18 15.08.2025

  5 противоречив и объркващ

    търсели шефът на наглите . културиста бил , релето бил . алексей бил . акъла бил на сапата 2007 да изнудват богаташите и олигарсите . парите ги нямало . сега били част в 3 та . културиста пеел и бил уше . логически . арестуват 25 . 2-3 защитени свидетели . един търновски го удрят . шкафа го удрят . удрят сапа и кунфу демек гребеца . но има и други килъри . бандата е тъпкана с оръжия . изнудвачи и съдисти . като дилъри режат пръсти и бият . 4-5 с леки присъди . те са си шефове . а щом не са пропели се пазят . изчезна версията за коката и 2 отвлечени . 3 немогат заедно да изчезнат .

    10:31 15.08.2025

  6 Механик

    Боб хвърляхте ли? Хвърлете един бобец или вижте какво има в утайката на кафето.
    Там е истината.
    Ако не можете, обърнете се на маг Дзвиздилина на 02893020202 (20 импулса в минута)

    10:35 15.08.2025

  7 Бай Иван

    Сигурно са на морето и си пият питието ...а те ги търсели ... голям смях

    10:37 15.08.2025

  8 Моряка

    До коментар #3 от "Кой ги е създал " наглите "":

    Ако приложим към случая Третия закон на Нютон,тези тримата са вече във вечните ловни полета.Там едва ли ще могат да работят по специалността.

    10:42 15.08.2025

  9 може наистина да не са отвлечени

    но и слабо ги търсят . камери, свидетели, хора с които са разговаряли , планове които са правили . те не знаят дали 3 се срещат . не се водят за затвора . търсят ги официално с молба от родата им . дано ги намерят . но на гроба на трактора не са били . изкараха ги професионални убийци . съдисти . това е . допотопни, глупави . инстинктивно решаващи . а може тях да ги изнудват за пари . моно лъжи се приеха за чиста монета . може да са с тежки психични проблеми . явно .

    10:43 15.08.2025

  10 Коко

    Аман от специалисти в тая държава.И на малоумните е ясно че умирисаха бъзето.

    11:30 15.08.2025

  11 Факт

    То има и други автокрадци....

    11:56 15.08.2025