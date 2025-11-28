Новини
Четирима отвлякоха жена в Николаево

Четирима отвлякоха жена в Николаево

28 Ноември, 2025

В резултат на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители са установили четиримата мъже в Стара Загора

Четирима отвлякоха жена в Николаево - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четирима мъже - на 37, 69, 48 и 18 години, са задържани след постъпил сигнал за грабеж и отвличане на жена в Николаево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигналът е получен вчера в полицейския участък в Гурково при Районно управление - Казанлък.

Мъжът, подал сигнала, е заявил, че на същия ден на улица в Николаево четирима негови познати са отвлекли 34-годишна жена. По думите му те са се придвижвали с лек автомобил „Фолксваген". Подателят на сигнала е казал още, че единият от мъжете, след употреба на сила, му е отнел сумата от 450 лева, мобилен телефон и кабел за зареждане, както и златен ланец от жената.

В резултат на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители са установили четиримата мъже в Стара Загора. У тях са намерени вещите, предмет на извършения грабеж, като те са ги предали с протокол за доброволно предаване. Жената също е установена и се намира при близките си, уточниха за БТА от полицията.

В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство по чл.142, ал.1 и по чл.198, ал.1 от Наказателния кодекс под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.

През септември т.г. Окръжният съд в Стара Загора наложи общо наказание от пет години лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване на 42-годишен мъж за нанесена средна телесна повреда, отправени заплахи и отвличане на млада жена.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сиганска

    3 0 Отговор
    рапсодия...

    20:34 28.11.2025

  • 2 Простьо

    3 2 Отговор
    Ако и е харесало не се брои за отвличане.

    20:34 28.11.2025

  • 3 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Кабел за зареждане ,ама без зарядно?

    20:36 28.11.2025

  • 4 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Отвличането е сериозно престъпление, а пет годишна присъда с възможности за предсрочно освобождаване е опасен съдебен прецедент.

    20:38 28.11.2025

  • 5 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Па как и тебе не те отвлече някой олигофрен ма t@@@@@,че затъпяхме от твоите тъпотии

    20:41 28.11.2025

  • 6 команчи район

    0 0 Отговор
    орки развъдник на дпс-гроб

    20:45 28.11.2025

  • 7 Един

    0 0 Отговор
    Казвам ви аз че това не се решава със затвор а с въже! Тия еврочалъми да дундуркаш престъпници са вредни и водят до още повече престъпления!

    Едно е неумишлено, за което да получиш наказание, което да те накара да мислиш за постъпките си.
    Друго е умишленото, което показва някаква увреда и превъзпитанието е на границата на невъзможното!

    20:48 28.11.2025