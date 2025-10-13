Новини
Крими »
Мъже отвлякоха жена в Разград

13 Октомври, 2025 12:36 1 482 4

  • отвличане-
  • жена-
  • разград

Със сила и заплахи качват 21-годишната жена в автомобил и тръгват в неизвестна посока

Мъже отвлякоха жена в Разград - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаха двама мъже за отвличане в Разград, съобщиха от полицията.

На 13 октомври 26-годишен мъж и 52-годишния му чичо, криминално проявен и осъждан, влизат в апартамент в жк. „Орел“ под предлог, че искат да се срещнат с бившата съпруга на по-младия.

Със сила и заплахи качват 21-годишната жена в автомобил и тръгват в неизвестна посока.

След като 30-годишната ѝ сестра подава сигнал, са предприети действия.

Тримата са установени в Исперих. По случая се води разследване.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мислещ

    16 1 Отговор
    Традиционни ценности за полагане на "Ново Начало"

    12:39 13.10.2025

  • 2 айде стига

    10 0 Отговор
    В тоя сайт само с лилавите се занимават, защото са електорат наПрасето.

    12:43 13.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сладки истории

    4 0 Отговор
    От третия Рим

    12:48 13.10.2025