Мъже отвлякоха жена в Разград

Задържаха двама мъже за отвличане в Разград, съобщиха от полицията.
На 13 октомври 26-годишен мъж и 52-годишния му чичо, криминално проявен и осъждан, влизат в апартамент в жк. „Орел“ под предлог, че искат да се срещнат с бившата съпруга на по-младия.
Със сила и заплахи качват 21-годишната жена в автомобил и тръгват в неизвестна посока.
След като 30-годишната ѝ сестра подава сигнал, са предприети действия.
Тримата са установени в Исперих. По случая се води разследване.
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мислещ
12:39 13.10.2025
2 айде стига
12:43 13.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сладки истории
12:48 13.10.2025