Новини
Крими »
Мистериозна смърт на жена в Първомай, според родителите й тя е участвала в ритуал по екзорсизъм

Мистериозна смърт на жена в Първомай, според родителите й тя е участвала в ритуал по екзорсизъм

21 Ноември, 2025 09:51 2 370 10

  • смърт-
  • жена-
  • първомай-
  • ритуал-
  • екзорсизъм

Вече почти шест месеца по-късно нямало готов химичен анализ, който да установи какво е съдържала изпитата отвара

Мистериозна смърт на жена в Първомай, според родителите й тя е участвала в ритуал по екзорсизъм - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Семейство от Пловдив повече от пет месеца търси истината за мистериозната смърт на дъщеря си. В началото на юни тялото на 35-годишната жена е било открито в личния ѝ автомобил, паркиран в близост до градския стадион в Първомай.

Според източници жената била открита мъртва след участие в ритуал по екзорсизъм, воден от известна в района гледачка, предлагаща ясновидски и други услуги. Във фаталната вечер имало група от 36 души, които отишли за духовно изцеление. Загиналата също била част от ритуала, а по време на церемонията, по указания на лечителката, изпила съмнителна отвара от билки.

Родителите съобщават, че разследването се бави без обяснение. „На 2 юни ми се обадиха криминалисти и ми казаха да отида в полицията. Там ми съобщиха, че в 9 сутринта дъщеря ни е била намерена в колата, но пет дни по-късно в смъртния акт пише, че тя е починала в 2 сутринта. Къде е истината и какво се укрива?“, пита бащата на жената.

„Разбрахме, че е била в Караджалово на екзотерапия. Давали са ѝ чайове, треви. Не знаем от тях ли е починала и какво е станало. В апартамента ѝ намерихме личната карта и шофьорската книжка - непокътнати”, допълва той.

Родителите разказват за дъщеря си, че е спортувала активно, имала е собствен бизнес, била умна и възпитана, така че нямало как сама да попадне на такова място.

Според близките полицията не е изискала всички налични видеозаписи, не е взела отпечатъци от жилището и „много неща остават неизяснени“. Те твърдят, че сред групата е имало хора на по-високи обществени позиции, което, според тях, можело да обясни защо случаят се „прикрива“. За това обаче няма потвърждение от институциите. Това, според майката, не е първият такъв случай, а имало поне пет-шест.

Вече почти шест месеца по-късно нямало готов химичен анализ, който да установи какво е съдържала изпитата отвара.

Пловдивската прокуратура съобщи в писмена позиция до NOVA, че по делото се извършват множество разпити на свидетели и предстои да бъдат разпитани още лица. В ранните етапи на проверката са били разпитани две жени и един мъж, но според родителите всички са били освободени поради липса на доказателства. Предстои разследващият прокурор да анализира доказателствата и да прецени дали да бъде повдигнато обвинение. Срокът за приключване на разследването е 2 декември тази година.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    10 10 Отговор
    Като им гледам фотото на цялото семейство , не екзорсист а" Танцуващия с вълци "им трябва ....!!?

    09:56 21.11.2025

  • 2 Летописец

    16 2 Отговор
    В Българската Православна Църква няма длъжност "екзорсист" . Набляга се на нормализиране на психологическото състояние през традиционни молитвени практики .Не се поощряват и лицата заявяващи , че прогонват бесове . Но в държавата ни , западните сектантски и католически своеволия лесно намират влияние при "Евроатлантизма " .

    Коментиран от #5

    10:21 21.11.2025

  • 3 доста странно

    3 2 Отговор
    в 2 умира а в колата я намират сутринта умряла . екзорситите какви са . по филмите вадят от душата на човек вселил се демон . а доказано ли е че съществува демон . професионали с чайове премахват . Платено . Има някакво объркване и неяснота . слагат на масата акт и има час на смърта а няма никакви причини . естествена смърт . и е погребана по христянски . Има доста интелигенти докторски комисии с патоанатом и могат да поразнищят . а че 3 та са на свобода може да е защото не са убийци . Интересно . На асан кибер телефона и той изчезна . странно .

    10:22 21.11.2025

  • 4 36души,които отишли за духовно изцеление

    10 1 Отговор
    да не са от поклонниците на тикфата и шиш кебаб

    толкова заблуден и наивен народ дето не е наред
    а после избират крадци да ги доограбят

    Коментиран от #7

    10:46 21.11.2025

  • 5 анналлист

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Летописец":

    едно аутодафе ще ти прочисти чакрите

    10:51 21.11.2025

  • 6 Хахаха

    9 4 Отговор
    Като е проста никой не и е виновен

    10:51 21.11.2025

  • 7 клизма

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "36души,които отишли за духовно изцеление":

    ще те прочисти

    10:52 21.11.2025

  • 8 Кире потника

    2 1 Отговор
    Тази е от сектата на фараона Вазелин Михайлов от исторически зоопарк

    12:19 21.11.2025

  • 9 Мими

    1 0 Отговор
    Жалко за хубавото момиче, децата ни са инфантилни, (в моя случай - 50 %), вярват на всякакви гурута и лечители, не създават семейства, не искат деца, искат само да лежат при мама и нищо да не правят. Виновни са и управляващите, те нищо не контролират, а закони и 10000 поправки към тях в полза на едни хора приемат само срещу заплащане и благодарение на тези "преходници" българският етнос си отива. След 30-на години няма да има България, а ще бъде Циганария.

    13:15 21.11.2025

  • 10 Роза

    0 0 Отговор
    Хората са отчаяни,затова вярват на всякакви шарлатани.Как можеш да пиеш билки и отвари,без да знаеш какво съдържат?!Живота на хората се обезцени,пет пари не струва!

    13:32 21.11.2025