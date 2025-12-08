Новини
Разследват смъртта на мъж в Перник

8 Декември, 2025 13:14 629 3

  • мъж-
  • смърт-
  • перник

Полицейски служители посетили местопроизшествието и извършили оглед, както и предприели процесуално-следствени действия

Разследват смъртта на мъж в Перник - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследват смъртта на 61-годишен мъж в Пернишко.

Подаден е сигнал за открито тяло в двора на собствения му дом от брат му. Полицейски служители посетили местопроизшествието и извършили оглед, както и предприели процесуално-следствени действия.

Не са били открити видими следи от травми, а тялото на починалия е закарано за аутопсия в МБАЛ "Р. Ангелова" - Перник.

Впоследствие органите на реда изяснили, че преди 3–4 дни между починалия и 46-годишен криминално проявен мъж от същия квартал възникнал скандал, при който по-младият нанесъл побой на по-възрастният.

Задържан е за до 24 ч. с полицейска мярка и е образувано досъдебно производство.


  • 1 Робеее

    3 0 Отговор
    Народа оскотя.

    13:17 08.12.2025

  • 2 Сила

    2 0 Отговор
    Това не е смърт , това е" живота" в Перник ....няма какво да разследват !!? Нормалното ежедневие в Перник , ден като ден ....

    13:18 08.12.2025

  • 3 Перник

    0 0 Отговор
    И по традиция бил пребит с винкел.

    13:31 08.12.2025