Разследват смъртта на мъж в Перник

Разследват смъртта на 61-годишен мъж в Пернишко.

Подаден е сигнал за открито тяло в двора на собствения му дом от брат му. Полицейски служители посетили местопроизшествието и извършили оглед, както и предприели процесуално-следствени действия.

Не са били открити видими следи от травми, а тялото на починалия е закарано за аутопсия в МБАЛ "Р. Ангелова" - Перник.

Впоследствие органите на реда изяснили, че преди 3–4 дни между починалия и 46-годишен криминално проявен мъж от същия квартал възникнал скандал, при който по-младият нанесъл побой на по-възрастният.

Задържан е за до 24 ч. с полицейска мярка и е образувано досъдебно производство.