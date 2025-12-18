Установена е самоличността на прегазения човек на АМ "Тракия"

Установена е самоличността на загиналия снощи при катастрофата на автомагистрала "Тракия“, съобщи говорителят на ОДМВР Пазарджик Мирослав Стоянов.
Жертвата е жена на 79 години от Асеновград. Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура-Пазарджик.
Сигналът е постъпил малко преди 19:00 ч. на 17 декември. От пресцентъра потвърдиха за ФОКУС, че има прегазен човек близо до изхода на магистралата за Велинград.
Жената е била блъсната от три коли. Не са ясни причините, поради които се е намирала на аутобана.
1 честен ционист
14:18 18.12.2025
2 Опааа
14:20 18.12.2025
3 ГЕРТРУДА
Коментиран от #9
14:22 18.12.2025
4 Смях
14:25 18.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 На съдът му е ясно
14:48 18.12.2025
7 Нена Насилието
14:58 18.12.2025
8 Ла донна е мобиле-
Верди.
15:07 18.12.2025
9 Не бе,
До коментар #3 от "ГЕРТРУДА":вървяла е към €врозоната !
15:20 18.12.2025