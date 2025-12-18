Новини
Установена е самоличността на прегазения човек на АМ "Тракия"

18 Декември, 2025 14:14 1 440 9

Жертвата е жена на 79 години от Асеновград

Установена е самоличността на прегазения човек на АМ "Тракия" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Установена е самоличността на загиналия снощи при катастрофата на автомагистрала "Тракия“, съобщи говорителят на ОДМВР Пазарджик Мирослав Стоянов.

Жертвата е жена на 79 години от Асеновград. Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура-Пазарджик.

Сигналът е постъпил малко преди 19:00 ч. на 17 декември. От пресцентъра потвърдиха за ФОКУС, че има прегазен човек близо до изхода на магистралата за Велинград.

Жената е била блъсната от три коли. Не са ясни причините, поради които се е намирала на аутобана.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 5 Отговор
    Сега присъдата делено на 3.

    14:18 18.12.2025

  • 2 Опааа

    14 2 Отговор
    😆 Какъв аутобан ма Мароооооо?!? Мисиркоооо!

    14:20 18.12.2025

  • 3 ГЕРТРУДА

    1 0 Отговор
    ТАЗИ СИГУРНО Е ОТ „ТРУЖЕНИЧКИТЕ„

    Коментиран от #9

    14:22 18.12.2025

  • 4 Смях

    11 0 Отговор
    Щом е била там тогава и по това време си е чисто самоубийство.Жалко за хората,ще ги влачат по съдилища...

    14:25 18.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 На съдът му е ясно

    4 0 Отговор
    Да влезе убития......Първо човекът ясен ,после на 79г. ,после се оказа жената и накрая нищо не е ясно🤔🤔🤔

    14:48 18.12.2025

  • 7 Нена Насилието

    3 0 Отговор
    срещу жените по магистралите !

    14:58 18.12.2025

  • 8 Ла донна е мобиле-

    2 0 Отговор
    жената и автомоббила. Контактът е фатален.
    Верди.

    15:07 18.12.2025

  • 9 Не бе,

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ГЕРТРУДА":

    вървяла е към €врозоната !

    15:20 18.12.2025