Установена е самоличността на прегазения човек на АМ "Тракия"

Установена е самоличността на загиналия снощи при катастрофата на автомагистрала "Тракия“, съобщи говорителят на ОДМВР Пазарджик Мирослав Стоянов.

Жертвата е жена на 79 години от Асеновград. Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура-Пазарджик.

Сигналът е постъпил малко преди 19:00 ч. на 17 декември. От пресцентъра потвърдиха за ФОКУС, че има прегазен човек близо до изхода на магистралата за Велинград.

Жената е била блъсната от три коли. Не са ясни причините, поради които се е намирала на аутобана.