24-годишно момиче почина на купон в Благоевград

19 Декември, 2025 09:43 1 174 10

  • жена-
  • почина-
  • купон-
  • благоевград

Час и половина е реанимирана в Спешно отделение

24-годишно момиче почина на купон в Благоевград - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младежки купон на улица" Прилеп" в Благоевград приключи фатално за 24 -годишно момиче от Сандански. Това съобщава Struma.com.

В разгара на купона момичето успяло само да каже, че не се чувства добре. Tранспортирана е до Спешно отделение на МБАЛ Благоевград и въпреки спешните мерки на екипите медици, младата жена издъхнала.

Час и половина е реанимирана в Спешно отделение, но по думите на медиците, още като е докарана е била без пулс.

Предстои изясняване на причините за внезапната смърт.


Оценка 1 от 2 гласа.
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Купонджия

    4 2 Отговор
    Добрият купон е до изпадане в кома. Купон до умирачка си е чисто престараване.

    09:46 19.12.2025

  • 2 Тик- Ток

    9 1 Отговор
    Синдром на внезапната смърт,-с любезното съдействие на файзер и модерна

    09:47 19.12.2025

  • 3 24-годишно момиче

    7 0 Отговор
    писарке пак с ваште неграмотни излияния
    какво момиче на 24г
    момичета и момчета са до 18г
    макар за родителите да остават такива винаги

    а е жена
    иначе жалко
    може и дрога е вземала но се услушват

    Коментиран от #6

    09:53 19.12.2025

  • 4 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Надрусали са се като животни жалко за това поколение

    09:56 19.12.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Жалко за момичето - вероятно са я дрогирали с нещо без да разбере,
    с цел да се възползват сссексуално от нея без съгласието ѝ...

    Коментиран от #7

    09:56 19.12.2025

  • 6 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "24-годишно момиче":

    И на мен това ми направи впечатление. Как може на 24-годишна жена да се казва момиче?!

    09:57 19.12.2025

  • 7 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Моите впечатления са, че младите не е необходимо да ги упояваш, за да ги..... (нали се сещаш).
    В дискотеките за 2 малки водки и едно редбулче, момичетата правят чудеса в 00-та.

    Коментиран от #10

    09:58 19.12.2025

  • 8 ИВАН

    3 0 Отговор
    Много модерни тия времена, на 24 г. се имат още за момичета, не им се поема никаква отговорност, а явно не могат и хубаво да се забавляват.

    10:00 19.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Тя причината я ясна. На времето на купон най-много някоя да забременее. Сега се друсат до умирачка.

    10:01 19.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Направо в сепсрето. Или в помещението за пушене, на дивана.

    10:03 19.12.2025