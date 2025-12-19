24-годишно момиче почина на купон в Благоевград

Младежки купон на улица" Прилеп" в Благоевград приключи фатално за 24 -годишно момиче от Сандански. Това съобщава Struma.com.
В разгара на купона момичето успяло само да каже, че не се чувства добре. Tранспортирана е до Спешно отделение на МБАЛ Благоевград и въпреки спешните мерки на екипите медици, младата жена издъхнала.
Час и половина е реанимирана в Спешно отделение, но по думите на медиците, още като е докарана е била без пулс.
Предстои изясняване на причините за внезапната смърт.
1 Купонджия
09:46 19.12.2025
2 Тик- Ток
09:47 19.12.2025
3 24-годишно момиче
какво момиче на 24г
момичета и момчета са до 18г
макар за родителите да остават такива винаги
а е жена
иначе жалко
може и дрога е вземала но се услушват
Коментиран от #6
09:53 19.12.2025
4 ООрана държава
09:56 19.12.2025
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
с цел да се възползват сссексуално от нея без съгласието ѝ...
Коментиран от #7
09:56 19.12.2025
6 Механик
До коментар #3 от "24-годишно момиче":И на мен това ми направи впечатление. Как може на 24-годишна жена да се казва момиче?!
09:57 19.12.2025
7 Механик
До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Моите впечатления са, че младите не е необходимо да ги упояваш, за да ги..... (нали се сещаш).
В дискотеките за 2 малки водки и едно редбулче, момичетата правят чудеса в 00-та.
Коментиран от #10
09:58 19.12.2025
8 ИВАН
10:00 19.12.2025
9 Данко Харсъзина
10:01 19.12.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #7 от "Механик":Направо в сепсрето. Или в помещението за пушене, на дивана.
10:03 19.12.2025