Откраднаха и продадоха за скрап автомобил, спрян от движение

23 Ноември, 2025 09:44 1 764 10

Извършителят е от активния криминален контингент на II РУ – Варна

Откраднаха и продадоха за скрап автомобил, спрян от движение - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във Варна откраднаха автомобил, спрян от движение. Първоначалната идея била колата да бъде възстановена или разглобена на части. Оказва се обаче, че няколко дни по-късно тя изчезва, а собственикът подава сигнал в полицията, че е открадната. Крадецът по неясен начин успява да придвижи автомобила до пункт за вторични суровини, разказа "Нова телевизия".

Преди месец Стефан Добрев спира от движение повредения автомобил на майка си. „Случи се така, че поради недоглеждане от моя страна изгоря гарнитурата на двигателя. И преместих автомобила на Околовръстния път, близо до една фирма, която можеше да го възстанови", разказва потърпевшият Стефан Добрев.

Колата е на повече от 30 години, но парите за ремонт се събират трудно, тъй като майката на Стефан е тежко болна, а лечението никак не е евтино.

„И парите все не успяваха да стигнат за автомобила. Все пак здравето на близките ни е по-важно", споделя мъжът.

Така колата, която е спряна от движение, остава там, където е паркирана за известно време, докато мъжът реши дали има смисъл да я ремонтира или да я разглоби на части. Периодично той посещава мястото, но един ден е неприятно изненадан. "Когато отидох да напомпам гумите - установих, че колата я няма", твърди Стефан.

Първоначално бил учуден. Дори помислил, че е някаква шега, но… колата се оказала открадната. И наистина - малко, след като подава сигнал до МВР, от полицията установяват и задържат крадеца.

„Извършителят е от активния криминален контингент на II РУ – Варна. Същият е с множество криминални регистрации. Осъждан е за подобен вид престъпления“, заяви Тодор Вълов, сектор „Криминална полиция“ към ОДМВР – Варна.

За съжаление, колата на Стефан вече е била разглобена. „Самата кражба е осъществена чрез използването на платформа. Тоест автомобилът е бил натоварен на нея“, посочва униформеният.

И допълва: „Транспортиран е в близост до Варна, където в частен двор е натрошен на множество по-малки части. След това отново с транспорт е закаран до града, където е продаден в пункт за черни и цветни метали“.

„Пълен абсурд”: Автомобил, оставен на автомивка, беше откраднат, след това намерен, но дерегистриран за сметка на собственичката

А щом има престъпление – има и наказание. „За това престъпление е започнато досъдебно производство, за което се предвижда наказание от 1 до 10 години. То варира в зависимост от стойността на отнетото и профила на извършителя“, обяснява Вълков.

А потърпевшият настоява: „Явно това не е прецедент. Убеден съм, че тези хора имат и други подобни провинения – да бъдат наказани с цялата строгост на закона“.


България
  • 1 Сиромаси

    5 0 Отговор
    хора !

    10:14 23.11.2025

  • 2 Зависи !

    4 0 Отговор
    Зависи !

    Колко Ще Е Съгласен !

    Да Плати !

    10:23 23.11.2025

  • 3 Хи хи

    19 5 Отговор
    щом си оставил трошка на пътя без регистрация, без нищо, значи все едно си захвърлил боклука си, и всеки може да го вземе ако иска !

    Коментиран от #4

    10:25 23.11.2025

  • 4 Абу Будалиб

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хи хи":

    Ми пред вашия блок има една трошка... Всяка вечер я гледам ,на йе за боклука щото вече е над 5 годишна...

    Коментиран от #5

    10:43 23.11.2025

  • 5 Абу Будалиб

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Абу Будалиб":

    Никъде не пише : Аз съм на Хи хи.

    Коментиран от #10

    10:45 23.11.2025

  • 6 Феникс

    8 6 Отговор
    Хайде сега тенекията е била на пътя като купчена старо желязо а той я обявил за открадната!

    11:03 23.11.2025

  • 7 Егати държавата -

    7 5 Отговор
    Човекът най-сетне изхвърлил боклука - това, което нито собствениците, нито общината са направи, а е трябвало и вместо тях, него съдят!!!!

    11:06 23.11.2025

  • 8 Бибиян

    8 0 Отговор
    До склад Кентавър-Варна има четири такива ръждиви подобия на коли,които нямат регистрация от 15 години и само събират клошарите.

    11:15 23.11.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 0 Отговор
    ПраНгите за крака за какво са на снимката ?

    16:19 23.11.2025

  • 10 Не забравяй

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абу Будалиб":

    лекарствата в 11:00 .

    16:33 23.11.2025