Мъже са пребити с метални палки в центъра на Монтана

Побой с метални палки в центъра на Монтана. Двама души са в болница след инцидента, а според техни близки, извършителите са известни на полицията с подобни прояви, съобщи бТВ.
Това е поредният случай на насилие пред дискотека в Монтана, който изправя на нокти местната общественост. Твърди се, че мъжете замесени в този побой са замесени и в други подобни прояви.
Става въпрос за мъже на 24 и на 38 години. В болница е синът на Елза и Иван.
„Призори в събота наш близък ми се обади по телефона и ми каза да се обличам, защото племенницата му се е обадила, че Владислав е пребит и е в Бърза помощ. Човекът ни чакаше отвън пред къщата ни, просто не знам как съм стигнала до там“, разказва майката на пребития мъж.
„Не можах даже да го разпозная, цялата му глава беше в кръв, устните му, то не се виждаха устни и нос. И попитах какво се случва, той не можеше даже да говори, на два пъти изпадна в безсъзнание. Дойдоха, извикаха лекари и така започна всичко“, коментира Елза.
„По-късно, след скенера, в болничната стая разбрах какво се е случило. В сграда, в която някога гледахме филми, започнаха да пребиват децата ни“, допълва тя.
Дискотеката, в която Владислав е пребит, е бившето кино в Монтана.
По думите на баща му пребитият мъж е бил с негов приятел – Емилиян. Двамата са седели на бара. До тях не е имало хора.
“Емилиян е станал да ходи до тоалетната и се е приближил един от тези биячи и го е блъснал. Нашия син му е казал – „имаме уговорка с бащата ти да не се закачате“.
Той му е казал, „като си толкова мъж, излез отвън да се разберем“, разказва Иван.
„Това е техен стар номер. Излизаш отвън да се разберете по мъжки, отвън чакат още трима-четирима човека, скачат ти в гръб, свалят те на земята и те прeбиват. Него са го били вътре в самото заведение, където Емилиян са го държали, за да не се намеси. И те са го били с железни тръби и с палки. Те са го били, искали са да го умъртвят. Душили са го. Били са го жестоко. Имаме свидетели, които са видели какво е станало. Нашия син не е предизвикал боя, не е предизвикал конфликта“, коментира Иван.
Родителите са категорични, че синът им не е предизвикал побоя.
Според управителя на заведението - Калин Ангелов, историята е по-различна. Той показва, че неговата ръка е пробита от шише, счупено от Владислав, който искал да рани някой от другите. И конфликтът е започнал именно от него. Записи от камерите обаче няма - заради токов удар, който поврежда техниката.
Второ семейство - на момче, понесло ударите на същите мъже, също застана пред камера на bTV.
По техните думи синът им е пребит пред очите на управителя на заведението и той въобще не е реагирал.
Прокуратура е образувала досъдебно производство по случая. Задържан е един от тримата, участвали в побоя.
