Мъже са пребити с метални палки в центъра на Монтана

Мъже са пребити с метални палки в центъра на Монтана

24 Ноември, 2025 10:04

Управителят на дискотека изненадващо се включи с разказ

Мъже са пребити с метални палки в центъра на Монтана - 1
Кадър бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Побой с метални палки в центъра на Монтана. Двама души са в болница след инцидента, а според техни близки, извършителите са известни на полицията с подобни прояви, съобщи бТВ.

Това е поредният случай на насилие пред дискотека в Монтана, който изправя на нокти местната общественост. Твърди се, че мъжете замесени в този побой са замесени и в други подобни прояви.

Става въпрос за мъже на 24 и на 38 години. В болница е синът на Елза и Иван.

„Призори в събота наш близък ми се обади по телефона и ми каза да се обличам, защото племенницата му се е обадила, че Владислав е пребит и е в Бърза помощ. Човекът ни чакаше отвън пред къщата ни, просто не знам как съм стигнала до там“, разказва майката на пребития мъж.

„Не можах даже да го разпозная, цялата му глава беше в кръв, устните му, то не се виждаха устни и нос. И попитах какво се случва, той не можеше даже да говори, на два пъти изпадна в безсъзнание. Дойдоха, извикаха лекари и така започна всичко“, коментира Елза.

„По-късно, след скенера, в болничната стая разбрах какво се е случило. В сграда, в която някога гледахме филми, започнаха да пребиват децата ни“, допълва тя.

Дискотеката, в която Владислав е пребит, е бившето кино в Монтана.

По думите на баща му пребитият мъж е бил с негов приятел – Емилиян. Двамата са седели на бара. До тях не е имало хора.

“Емилиян е станал да ходи до тоалетната и се е приближил един от тези биячи и го е блъснал. Нашия син му е казал – „имаме уговорка с бащата ти да не се закачате“.

Той му е казал, „като си толкова мъж, излез отвън да се разберем“, разказва Иван.

„Това е техен стар номер. Излизаш отвън да се разберете по мъжки, отвън чакат още трима-четирима човека, скачат ти в гръб, свалят те на земята и те прeбиват. Него са го били вътре в самото заведение, където Емилиян са го държали, за да не се намеси. И те са го били с железни тръби и с палки. Те са го били, искали са да го умъртвят. Душили са го. Били са го жестоко. Имаме свидетели, които са видели какво е станало. Нашия син не е предизвикал боя, не е предизвикал конфликта“, коментира Иван.

Родителите са категорични, че синът им не е предизвикал побоя.

Според управителя на заведението - Калин Ангелов, историята е по-различна. Той показва, че неговата ръка е пробита от шише, счупено от Владислав, който искал да рани някой от другите. И конфликтът е започнал именно от него. Записи от камерите обаче няма - заради токов удар, който поврежда техниката.

Второ семейство - на момче, понесло ударите на същите мъже, също застана пред камера на bTV.

По техните думи синът им е пребит пред очите на управителя на заведението и той въобще не е реагирал.

Прокуратура е образувала досъдебно производство по случая. Задържан е един от тримата, участвали в побоя.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    29 3 Отговор
    Поредната акция на младежкото герб

    Коментиран от #20

    10:11 24.11.2025

  • 2 Селандурите

    23 0 Отговор
    са аутсайдери,налитат на бой!

    Коментиран от #19

    10:12 24.11.2025

  • 3 За кучаата и ората

    35 1 Отговор
    Ако бяха пребили куче, това прокуратурата, правозащитни огранизации, нпо-та разни, до сега щяха да са опищяли орталъка и виновните да са в затвора. Ама нали са претрепаи човек, ни на прокуратурата и дреме, ни на нпо-тата

    10:13 24.11.2025

  • 4 Ха ха ха

    26 1 Отговор
    Овълчихме се всички, живота не струва пукната пара, колкото и да е силен единака, глутницата винаги хапе от всякъде, граждани от цялата страна, въоръжавайте се, без пистолет не излизайте от дома. Много ще загинат, но поне това което остане, ще си е взело поуката. Само от дърво и ръжен на врата разбираме ние българите. Сега единия е задържан, а останалите му търсят адвокат, ще си платят и утре вечер, бияча ще си пие с глутницата уискито на бара.

    10:14 24.11.2025

  • 5 Амиии

    26 0 Отговор
    Ново начало за северозапада!

    Коментиран от #8

    10:15 24.11.2025

  • 6 Трол

    12 1 Отговор
    Така се случва, когато не се спазва клановата йерархия. При италианските фамилии подобни боища са напълно недопустими.

    10:17 24.11.2025

  • 7 Здрасти

    22 1 Отговор
    Да не ви пука! На полицията им увеличиха заплатите. Те имат работа, да се крият някъде из храстите и да снимат с камери, че бюджета трябва да бъде напълнен от някъде.

    10:19 24.11.2025

  • 8 Сила

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Амиии":

    За мен лично фаворит е " дискотеката " в Годеч ....хорор , "Погрешен завой 5 " ....!!!

    10:20 24.11.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    12 0 Отговор
    Келешчетата се напиват и друсат като кучета в Клеопатра, изхвърлят ги навън и ги бият защото налитат да се върнат в пивницата. Обичайното. Там ученичките си учат уроците, а михлюзите ядат бой.

    10:27 24.11.2025

  • 10 има някаква вражда

    4 0 Отговор
    тя е в основата на побоищата . в русе беше така . две групи . и пердаси .

    10:28 24.11.2025

  • 11 Тези от МОнтана

    17 1 Отговор
    и в София се праавят на големи мъже- нагли, засичат , скачат на бой. Ще си намерят майстора някой ден.

    10:34 24.11.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    21 0 Отговор
    Това беше градското кино, с две зали, голяма и малка. На кмета му хрумна да го затвори и стана пивница. Имаше още едно кино насреща. В момента и то е пивница. Очаквам скоро театъра да го направят бардак с компаньонки. Културни трансформации в Монтана.

    10:35 24.11.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    Публична тайна е, че в Монтана ученичките масово правят платена любов. И като тръгнат из пивниците да си търсят клиенти, стават сакатлъци.

    Коментиран от #14, #23

    10:38 24.11.2025

  • 14 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Бако Данко, мани ги тиа пустиняци.

    10:43 24.11.2025

  • 15 Гост

    10 1 Отговор
    Меверето своите не пипа! Ако са биячи значи са пазени от мевере. Ако са обикновени граждани, меверето ги бие. Тука е така

    Коментиран от #17

    10:44 24.11.2025

  • 16 конденз

    16 1 Отговор
    Къде са петхилядниците? Спинкат сладко в сините автомобили...

    10:48 24.11.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Милицията в Монтана не се занимава с такива дреболии. И по времето на соца не се занимаваше. Но тогава се биеха в Монтето, а Клеопатра беше кино.

    Коментиран от #18

    10:57 24.11.2025

  • 18 12340

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    Кмета нали е твой човек!
    Стегни го малко! :))

    11:08 24.11.2025

  • 19 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Селандурите":

    Ама си живеят необоспокоявани.... ден след ден

    12:09 24.11.2025

  • 20 ибалине

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    можи тупиту да са лъзга

    12:37 24.11.2025

  • 21 анонимен

    1 1 Отговор
    вместо да си вземат книгите и да четат младежите са по дискотеките и това е резултата

    12:37 24.11.2025

  • 22 ала бала

    0 0 Отговор
    Преди няколко години един приятел беше в една дискотека в Монтана. Тогава сподели, че след като е влязъл започнал да се оглежда къде е неговата компания. От някъде изскача някакъв и започна с огресивен тон да го пита защо му заглеждал приятелката. Явно това са някакви лекета, които сами търсят и съответно предизвикват подобни конфликти. За съжалние Северозападът не случайно се слави с това, че хората ги бият по дискотеките.

    13:57 24.11.2025

  • 23 Тошо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    каква им е тарифата?

    14:10 24.11.2025