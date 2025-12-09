Новини
След тежък побой в Люлин: 42-годишен мъж е с опасност за живота

9 Декември, 2025 08:51

Мъжът е в критично състояние в реанимацията на „Пирогов“, поставен на командно дишане

След тежък побой в Люлин: 42-годишен мъж е с опасност за живота - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

42-годишен мъж е с опасност за живота, след като той и негов приятел са били брутално пребити от двама непознати в столичния квартал „Люлин“. Един от нападателите се оказва едва 16-годишен, припомня "Нова телевизия".

Видео от побоя се появи в местна Facebook група и бързо предизвика вълна от възмущение. Кадрите показват как жертвите са ритани и удряни многократно по главата и тялото. В един момент единият от пострадалите лежи в безпомощно състояние, а нападателите стъпват върху главата му.

Мъжът е в критично състояние в реанимацията на „Пирогов“, поставен на командно дишане. Неговият приятел се е разминал с фрактури и вече е дал показания за случилото се.

Пострадалите са приятели и познати на магазинерката. Те разговаряха отпред около 23:15. Стояха тук, пред вратата, говореха си спокойно и пиеха кафе. Двамата заподозрени минаха, като по-възрастният си купи бира. Тръгнаха в посока спирката на 111, но при тръгването големият залитна и се блъсна в едното момче. Видимо бяха в нетрезво състояние. Върнаха се без причина и удариха шамар на едното момче. Магазинерката се опита да ги разтърве, но тогава конфликтът ескалира. Това разказва Бойка Георгиева, която е собственик на магазина.

„По записите се вижда как малкият буквално скача два пъти върху главата му. За мен това е умишлен опит за убийство“, коментира тя.

„Когато пристигнах, единият пострадал вече беше свестен, но другият не дойде в съзнание нито за секунда. Лекарите казаха, че се надяват да оцелее до Пирогов. Магазинерката ми каза, че нападателите още при купуване на бирата са говорели, че „днеска им се бие“ и че искат да убият някого. Били много ядосани без ясна причина“, разказа Георгиева.

Собственичката каза още, че полицията е реагирала бързо, но не знае какво ще стане отсега нататък.

„Важно е да има постоянна мярка за задържане, защото това, което видях на камерите, е чудовищна агресия“, категорична е тя.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 сигурно няма да оцелее

    2 1 Отговор
    има много улични хора . обикалят улиците, седят 20 ч в денонощието на улиците . това им променя акъла . единия паднал върху другия . другия скачал върху падналия . явно среща между неприятели . то всяка вечер има подобни . дали с коли дали с кола . явно това се е развило в ЕС .

    08:55 09.12.2025

  • 2 Естествен подбор

    2 1 Отговор
    Люлин не е за всеки

    08:56 09.12.2025

  • 3 честен ционист

    4 0 Отговор
    Ген Зи се бори най-добре с няколко грама олово.

    08:57 09.12.2025

  • 4 Не така

    1 2 Отговор
    Те са от Бочковите избиратели, пуснете ги веднага.

    08:58 09.12.2025

  • 5 Реалист

    4 0 Отговор
    Нали са ясни нападателите?! По бързата процедура и да им разпорят халките в затвора...там да се правят на мъже!

    08:59 09.12.2025

  • 6 Докога?

    2 1 Отговор
    Агресивни цигани ще бият до смърт без причина? Докога?

    09:00 09.12.2025

  • 7 ДА СЕ СТРАХУВАШ

    1 0 Отговор
    ДА ИЗЛЕЗЕШ НАВЪН. НЕ ЗНАЕШ КОЙ КОЙ ТЕ ЧАКА И ЛИ ТЪРСИ ЖЕРТВА. ЕХХХХ СОЦ КЪДЕ СИ БАЙ МИ ТОШО. КАКВО СПОКОЙСТВИЕ БЕШЕ КАКВИ ХУБАВИ ЧИСТИ ЩАСТЛИВИ ГОДИНИ БЯХА ТОГАВА. ЛУКАНКИ ФИЛЕТА СЕ ВЕЯТ ПО ДОМОВЕТЕ УКРАСА КОЛЕДНА НЕВИЖДАНА. А ВЪВ МАЗАТА ЗИМНИНАТА И ВИНЦЕ И РАКИЯ. И СЕГА ГИ ИМА НО САМО В СЕЛАТА. А ГРАДА НА ЛИДЪЛ ИЛИ КАУФЛАНД.

    09:01 09.12.2025

  • 8 Трол

    0 0 Отговор
    Ще има ли протестна акция с табелки "не на агресията"?

    09:01 09.12.2025

  • 9 Типични

    0 0 Отговор
    софийски нощи

    09:02 09.12.2025

  • 10 В пангото

    0 0 Отговор
    Гледах репортажа, брутално ритане в главата на безпомощен човек. Опит за убийство. Явно им се разминава щом не им пука нито от камери, нито от магазинерката.

    09:03 09.12.2025

  • 11 честен ционист

    0 0 Отговор
    Смятайте когато пацаните на нацбата, дето хрантутите по морето станат по на 15-16, какъв бой ви чака на път и през път.

    09:03 09.12.2025