Пребиха баща и син в дома им в Шуменско

Полицаи задържаха 21-годишен мъж за побой и повреждане на чуждо имущество в шуменското село Струйно, съобщиха от ОД на МВР.

По данни от разследването на 3 декември той и още двама души проникнали в частен имот в селото. Мъжът нахлул в жилището и счупил телевизор, маса и стол. След това е нанесъл побой на двама мъже на 45 и 21 години - баща и син.

Малко по-късно извършителят е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Установено е, че причина за побоя и увреденото домашно имущество са неуредени лични взаимоотношения.

По случая е образувано досъдебно производство.