Новини
Крими
Пребиха баща и син в дома им в Шуменско

Пребиха баща и син в дома им в Шуменско

4 Декември, 2025 13:19 886 2

Малко по-късно извършителят е установен и задържан за срок до 24 часа

Пребиха баща и син в дома им в Шуменско - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова

Полицаи задържаха 21-годишен мъж за побой и повреждане на чуждо имущество в шуменското село Струйно, съобщиха от ОД на МВР.

По данни от разследването на 3 декември той и още двама души проникнали в частен имот в селото. Мъжът нахлул в жилището и счупил телевизор, маса и стол. След това е нанесъл побой на двама мъже на 45 и 21 години - баща и син.

Малко по-късно извършителят е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Установено е, че причина за побоя и увреденото домашно имущество са неуредени лични взаимоотношения.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ясно като бял ден

    3 0 Отговор
    Щом е по шуменско, "полукарабини" са били участниците.

    13:24 04.12.2025

  • 2 Тома

    1 1 Отговор
    Дано само ги е билиначе можеше и по лошо

    13:44 04.12.2025