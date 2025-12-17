Новини
Дядо и дете пребиха мъж, за да му откраднат 35 лева

17 Декември, 2025

За да спре насилието, пострадалият дал наличните си 35 лева, но нападателите не прекратили побоя. Виковете били чути от съседи, които подали сигнал

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

84-годишен мъж е предаден на съд за жесток грабеж и причиняване на средна телесна повреда на възрастен жител на село Горна Крушица, съобщиха от Окръжна прокуратура – Благоевград.

Според обвинителния акт към януари 2025 г. Г.Г. живеел в с. Микрево, община Сандански, и се грижел за непълнолетния А.В. На 3 януари двамата решили да посетят Б.Г. в с. Горна Крушица. Обвиняемият знаел, че мъжът живее сам и предполагаемо разполага с пари.

По обед те пристигнали в селото, където срещнали Б.Г. на улицата. Последвали го до дома му и го нападнали в двора, нанасяйки му удари с юмруци, по главата и тялото, както и с дървена дръжка, докато му искали пари. Жертвата успяла да избяга в къщата, но била настигната и побоят продължил. Г.Г. му нанесъл удари и с газов пистолет.

За да спре насилието, пострадалият дал наличните си 35 лева, но нападателите не прекратили побоя. Виковете били чути от съседи, които подали сигнал. На място бързо пристигнали полицаи и задържали Г.Г. и непълнолетния в дома на жертвата.

Според съдебномедицинската експертиза Б.Г. е получил множество счупени ребра, контузия на главата и мозъчно сътресение.

Досъдебното производство срещу Г.Г. е приключило с внасянето на обвинителен акт. Производството срещу непълнолетния А.В. е прекратено, тъй като експертиза е установила, че към момента на деянието е бил в състояние на невменяемост.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.


