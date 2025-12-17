Дядо и дете пребиха мъж, за да му откраднат 35 лева

84-годишен мъж е предаден на съд за жесток грабеж и причиняване на средна телесна повреда на възрастен жител на село Горна Крушица, съобщиха от Окръжна прокуратура – Благоевград.
Според обвинителния акт към януари 2025 г. Г.Г. живеел в с. Микрево, община Сандански, и се грижел за непълнолетния А.В. На 3 януари двамата решили да посетят Б.Г. в с. Горна Крушица. Обвиняемият знаел, че мъжът живее сам и предполагаемо разполага с пари.
По обед те пристигнали в селото, където срещнали Б.Г. на улицата. Последвали го до дома му и го нападнали в двора, нанасяйки му удари с юмруци, по главата и тялото, както и с дървена дръжка, докато му искали пари. Жертвата успяла да избяга в къщата, но била настигната и побоят продължил. Г.Г. му нанесъл удари и с газов пистолет.
За да спре насилието, пострадалият дал наличните си 35 лева, но нападателите не прекратили побоя. Виковете били чути от съседи, които подали сигнал. На място бързо пристигнали полицаи и задържали Г.Г. и непълнолетния в дома на жертвата.
Според съдебномедицинската експертиза Б.Г. е получил множество счупени ребра, контузия на главата и мозъчно сътресение.
Досъдебното производство срещу Г.Г. е приключило с внасянето на обвинителен акт. Производството срещу непълнолетния А.В. е прекратено, тъй като експертиза е установила, че към момента на деянието е бил в състояние на невменяемост.
Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.
Имаше години, когато най-непоносимото беше, че инфраструктурата в селата започна да прилича на разорана целина. Но от мнооооого време насам това е дребен проблем. Днес хората са подложени на тормоз. Постоянни обири, нападения, бой, гавра и какво ли не. И да попитам - има ли статистика за това, колко хора са минали през ада на тормоза за 5 лв, или пък, колко убити има от наглите крадци. Кой го интересува?
Къде сте г-да, които уж сте непримирими и се борите с несправедливостта? Не сте стигнали до селата ли, или интересът ви е само там, където е останало някое-друго парче от баницата, заради която се биете.
и вав пазарджик се случвало това е вав южна билгария
На тия, ако им попаднат френски командоси ще им скъсат зад....те!
