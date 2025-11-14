Мъж преби автоконтрольор в Монтана

Мъж нападна с юмруци автоконтрольор в Монтана, съобщиха от полицията.
На 12 ноември, 51-годишен контрольор автомобилен транспорт при ОП "Градска мобилност", е заснел неправомерно паркирани два автомобила на ул. „Хаджи Димитър“ № 3.
На автомобилите са били поставени скоби и след заплатени глоби са освободени.
На 13 ноември, изпълнявайки служебните си задължения, отново на ул. „Хаджи Димитър“, контрольорът е бил нападнат от мъж, който му нанесъл няколко удара с юмруци по лицето и главата, след което се качил в автомобил и е потеглил.
Установен е извършителят - 40-годишен мъж, който е задържан. По случая се води разследване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
демек колумбиец
13:47 14.11.2025
2 Мдаа
13:52 14.11.2025
3 Механик
А това за което говорим е "контрольор" в градския транспорт. Човек който пороверява дали пътниците са се таксували.
Научете го тоя език бе!
Коментиран от #5, #12
13:53 14.11.2025
4 Малко му е боят може и повече
13:55 14.11.2025
5 Само да питам
До коментар #3 от "Механик":Ти прочете ли статията? Защото ми се струва, че не си.
13:56 14.11.2025
7 бай Ставри
14:11 14.11.2025
8 абе
14:12 14.11.2025
10 хаха
Ако не бяха обявили зони, а просто софийски данък паркиране на МПС по 400лв на калпак, щеше да е по-добре. Поне хората пак щяха да имат къде да си паркират колите. Сега хем им искат тия пари, хем няма да има места грам.
14:28 14.11.2025
11 Сталин
14:29 14.11.2025
12 хаха
До коментар #3 от "Механик":Говорят за човек от там как се води Градска Мобилност, Паркинги или подобно. ЗАРАДИ СКОБИ И ГЛОБИ ЗА НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНЕ.
Четете поне за какво коментирате!
14:30 14.11.2025
14 Винкело
Коментиран от #16
14:48 14.11.2025
15 хаха
До коментар #13 от "Коко":Четете малко!
"На 12 ноември, 51-годишен контрольор автомобилен транспорт при ОП "Градска мобилност", е заснел НЕПРАВОМЕРНО ПАРКИРАНИ ДВА АВТОМОБИЛА на ул. „Хаджи Димитър“ № 3.
На АВТОМОБИЛИТЕ са били поставени СКОБИ и след заплатени ГЛОБИ са освободени."
СКОБИ, ГЛОБИ, ПАРКИРАНИ АВТОМОБИЛИ. Къде в статията се говори за градски транспорт и пътуване без билети?
14:50 14.11.2025
16 хаха
До коментар #14 от "Винкело":Явно биячът е собственикът на един от двата автомобила от 12.11 и е подхванал боя и за предната глоба.
14:51 14.11.2025
17 1234
15:01 14.11.2025