Новини
Крими »
Мъж преби автоконтрольор в Монтана

Мъж преби автоконтрольор в Монтана

14 Ноември, 2025 13:44 1 289 17

  • побой-
  • автоконтрольор-
  • монтана

Установен е извършителят - 40-годишен мъж, който е задържан

Мъж преби автоконтрольор в Монтана - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж нападна с юмруци автоконтрольор в Монтана, съобщиха от полицията.

На 12 ноември, 51-годишен контрольор автомобилен транспорт при ОП "Градска мобилност", е заснел неправомерно паркирани два автомобила на ул. „Хаджи Димитър“ № 3.

На автомобилите са били поставени скоби и след заплатени глоби са освободени.

На 13 ноември, изпълнявайки служебните си задължения, отново на ул. „Хаджи Димитър“, контрольорът е бил нападнат от мъж, който му нанесъл няколко удара с юмруци по лицето и главата, след което се качил в автомобил и е потеглил.

Установен е извършителят - 40-годишен мъж, който е задържан. По случая се води разследване.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    13 2 Отговор
    тони монтана
    демек колумбиец

    13:47 14.11.2025

  • 2 Мдаа

    9 1 Отговор
    И друг случай има от там. Въоръжен грабеж.

    13:52 14.11.2025

  • 3 Механик

    13 5 Отговор
    АВТОКОНТРОЛьОР = устройство, което автоматично контролира себе си или друго устройство/процес
    А това за което говорим е "контрольор" в градския транспорт. Човек който пороверява дали пътниците са се таксували.
    Научете го тоя език бе!

    Коментиран от #5, #12

    13:53 14.11.2025

  • 4 Малко му е боят може и повече

    24 4 Отговор
    Кмета на монтана е направил целия град платена зона! Позор сте с тези платени зони мафиоти пропаднал!

    13:55 14.11.2025

  • 5 Само да питам

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Ти прочете ли статията? Защото ми се струва, че не си.

    13:56 14.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 бай Ставри

    11 4 Отговор
    Днес котрольор в Монтана, утре общинар от ПП ДБ в София. Айде хаирлия да е !

    14:11 14.11.2025

  • 8 абе

    8 2 Отговор
    тия боклуци торчозят хората постоянно.Аз съм със 95%инвалидност, едва ходя и тия нещастници ми поставиха скоба.Взеха ми 30 и няколко лева.Платих ги.Нека си купуват свещи на децата с моите пари.А тоя кмет Злати е такъв боклук,че Ви е бедна фантазията.

    14:12 14.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хаха

    6 1 Отговор
    С разширението на зоните в София скоро ще има бая пребити контрольори на Градска Мобилност. Просто с разчертаване пред блоковете в куп квартали ще останат наполовина или по-малко места за паркиране и някак си 1 на 100 да е луд, ще са стотици лудите да скачат на бой, че са им вдигнали колата от пред тях, че не е на разчертаното. И съседи е интересно колко ще се бият кой да паркира, защото не просто няма пред вас, не и на километър както сега често се намира вечер, а грам, защото навсякъде сте паркирали в зелени площи, по тротоари, на двупосочни улици от двете страни, за да се наместите, и рязко за хиляди няма места.
    Ако не бяха обявили зони, а просто софийски данък паркиране на МПС по 400лв на калпак, щеше да е по-добре. Поне хората пак щяха да имат къде да си паркират колите. Сега хем им искат тия пари, хем няма да има места грам.

    14:28 14.11.2025

  • 11 Сталин

    9 1 Отговор
    Тези мутри кметове на Гроб направиха платени централните части на всички градове и пълнят чекмеджето на идола си Тиквата,крайно време е някой от тези негодници да увисне на въжето

    14:29 14.11.2025

  • 12 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Говорят за човек от там как се води Градска Мобилност, Паркинги или подобно. ЗАРАДИ СКОБИ И ГЛОБИ ЗА НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНЕ.
    Четете поне за какво коментирате!

    14:30 14.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Винкело

    0 0 Отговор
    И каква тука е връзката между 12-ти ноември и 13-ти ноември?

    Коментиран от #16

    14:48 14.11.2025

  • 15 хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Коко":

    Четете малко!

    "На 12 ноември, 51-годишен контрольор автомобилен транспорт при ОП "Градска мобилност", е заснел НЕПРАВОМЕРНО ПАРКИРАНИ ДВА АВТОМОБИЛА на ул. „Хаджи Димитър“ № 3.

    На АВТОМОБИЛИТЕ са били поставени СКОБИ и след заплатени ГЛОБИ са освободени."

    СКОБИ, ГЛОБИ, ПАРКИРАНИ АВТОМОБИЛИ. Къде в статията се говори за градски транспорт и пътуване без билети?

    14:50 14.11.2025

  • 16 хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Винкело":

    Явно биячът е собственикът на един от двата автомобила от 12.11 и е подхванал боя и за предната глоба.

    14:51 14.11.2025

  • 17 1234

    3 0 Отговор
    Както се казва - това е само началото, очаквам много бити и в София след новите зони, и то предимно общинари...Проблемът на нашите властници е , че не знаят кога да спрат ...Посбе защо имало революции...

    15:01 14.11.2025