Намушкаха младеж в Студентски град

24 Ноември, 2025 11:08 1 966 10

Той е в болница с опасност за живота

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Намушкан е младеж в Студентски град в София, потвърдиха от СДВР за бТВ. Инцидентът се е случил в събота след 22 ч.

Това се е станало пред заведение в столичния квартал. Пострадалият е настанен в Окръжна болница в София с опасност за живота.

Извършителите се издирват.


България
  • 1 Програмиста

    30 0 Отговор
    Чалгата и селянията не прощават.

    11:10 24.11.2025

  • 2 Сила

    19 3 Отговор
    "Студент " по философия и културна антропология предполагам , дошъл от далеко да вземе фисшу УбразУвание , даже две ,три ако може ....за да го назначат после в държавната администрация ..!??!

    11:13 24.11.2025

  • 3 Не да си

    15 1 Отговор
    разделили правилно парите от продадената дрога...

    11:15 24.11.2025

  • 4 Даа...

    15 3 Отговор
    Това е в резултат на работата на милиционерите с големите заплати. Успя ли са да респектират всички престъпници и никой да не си носи ножове, като ходи на дискотека. Стопирали са разпространението и употребата на дрога, никой не кара пиян, никой не смее да краде ...., абе да им ги вдигнат с още 200 %, стига да има от кого да ги събират, аз се изнасям от тази страна на npaceта .

    11:27 24.11.2025

  • 7 затова да се пази повече другия път

    3 1 Отговор
    като вижда че ще го атакуват и намушкат да избегне инцидента . може да пищи и кряка . в 22 ч. ще го чуят . може да се въоръжи . има колове . камъни . така нападателите ще са с ножета а той с твърд и тежък камък . удър с камък може да унъртви или инвадилизира тежко човек . вечер обикалят бандити . има легали .

    11:36 24.11.2025

  • 8 Феникс

    5 0 Отговор
    Само едно ще попитам, цигани или локали са били?

    11:38 24.11.2025

  • 9 Мдаа

    6 1 Отговор
    Искам да попитам на кого вдигнаха заплатите наскоро? Някаква промяна?

    11:51 24.11.2025

  • 10 мъдаа

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаа":

    маати взема повече бакшиш

    12:24 24.11.2025