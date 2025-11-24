Намушкаха младеж в Студентски град

Намушкан е младеж в Студентски град в София, потвърдиха от СДВР за бТВ. Инцидентът се е случил в събота след 22 ч.
Това се е станало пред заведение в столичния квартал. Пострадалият е настанен в Окръжна болница в София с опасност за живота.
Извършителите се издирват.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Програмиста
11:10 24.11.2025
2 Сила
11:13 24.11.2025
3 Не да си
11:15 24.11.2025
4 Даа...
11:27 24.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 затова да се пази повече другия път
11:36 24.11.2025
8 Феникс
11:38 24.11.2025
9 Мдаа
Коментиран от #10
11:51 24.11.2025
10 мъдаа
До коментар #9 от "Мдаа":маати взема повече бакшиш
12:24 24.11.2025