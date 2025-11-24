Намушкаха младеж в Студентски град

Намушкан е младеж в Студентски град в София, потвърдиха от СДВР за бТВ. Инцидентът се е случил в събота след 22 ч.

Това се е станало пред заведение в столичния квартал. Пострадалият е настанен в Окръжна болница в София с опасност за живота.

Извършителите се издирват.