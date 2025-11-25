Новини
Почина младежът, намушкан с нож в „Студентски град“

25 Ноември, 2025 18:05 4 724 69

  • младеж-
  • намушкване-
  • студентски град

По случая са арестувани трима украински граждани

Почина младежът, намушкан с нож в „Студентски град“ - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Почина младежът, намушкан с нож в "Студентски град", съобщи Нова тв.

По случая са арестувани трима украински граждани. Извършителят на деянието е непълнолетен. В момента текат процесуални действия.

Инцидентът е от неделя. По информация от разследването младежът е бил откаран в Окръжна болница в София с опасност за живота.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Пожелавам

    143 5 Отговор
    Веднага да ги пращат на първа линия за да им изпълнят заслужилото наказание руснаците

    18:12 25.11.2025

  • 3 Българин...

    109 4 Отговор
    Още една статистика за щастливият живот в България!

    Коментиран от #15

    18:12 25.11.2025

  • 4 демек посочен за да не лежи друг

    113 7 Отговор
    Извършителят на деянието е непълнолетен

    18:12 25.11.2025

  • 5 Ами, да ги изпратят на Фронта в Донбас,

    120 5 Отговор
    там може да се бият за Украйна.

    18:13 25.11.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    169 12 Отговор
    Ние ги хрантутим, а те колят децата ни❗😡❗

    18:13 25.11.2025

  • 7 Какво ги търпите

    38 66 Отговор
    И тея са същия боклук като руснаците,вън от България

    Коментиран от #8, #9, #62

    18:14 25.11.2025

  • 8 Ммм

    137 20 Отговор

    До коментар #7 от "Какво ги търпите":

    Не, руснаците не са лоши. Украйнците са най- гадното племе на света. Само руснаците ги обичат, затова и не ги трепят бързо.

    Коментиран от #31

    18:21 25.11.2025

  • 9 Русофоб

    16 92 Отговор

    До коментар #7 от "Какво ги търпите":

    така е единствено ги подкрепям геопполитически защото са врагове на русия която мразя невъобразимо много...

    Коментиран от #16

    18:22 25.11.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    102 13 Отговор
    Айде бе сороси викайте слава украине

    Коментиран от #19

    18:23 25.11.2025

  • 11 Платили

    91 5 Отговор
    са на пазвантина на входа , заели местата на момчетата в дискотеката и накрая заклали едно от тях ! Ужасно е . Прекършен толкова млад живот и нещастно семейство за цял живот ! Мир и вечен покой на момчето.

    18:24 25.11.2025

  • 12 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    104 8 Отговор
    ДА СЕ ИЗГОНЯТ ВСИЧКИ УКРАИНЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ. ТЕЗИ ДЕТО СА УБИЛИ БЪЛГАРЧЕТО ДА БЪДАТ ВКАРАНИ В ЗАТВОРА. А МОЖЕ И ПО-ХУМАННО ДА ГИ ПРАТИМ НА ПУТИН ДА РАБОТЯТ В СИБИР НА СОНДИТЕ

    18:24 25.11.2025

  • 13 Евродебил

    75 10 Отговор
    Важна е помоща за Украйна...Не една месечна, а едногодишна заплата на евроинтегрирания роден роб трябва за да има за златни тоалетни и лукс на еврейската клика в Украйна.Викайте Слава Кокайне,развявайте жълто-синия парцал и тез ги пускайте веднага,че Урсула,Кая и останалите еврогосподари ще се разсърдят.И като ги пуснете на свобода,.дайте им ятагани и стрелково оръжие,та следващия път да имат по висока успеваемост.

    18:26 25.11.2025

  • 14 Евроджендър

    66 7 Отговор
    Много малко внимание обърнахте на убииство на млад човек в София, а някой да се подпре с колата в някоя мантинела на пътя и по-цял ден пишете статии и изтъпанчвате гербаджииската месия по пътна безопастност, бащата на Сияна. За това никой не обича купени писарушки!

    18:26 25.11.2025

  • 15 Тодор Правешки

    13 20 Отговор

    До коментар #3 от "Българин...":

    Правильно!
    В Рассия такива неща не стават, нъл тъй?! 😀

    18:27 25.11.2025

  • 16 някой руснак

    68 13 Отговор

    До коментар #9 от "Русофоб":

    да не те изнасили че така мразиш народа заради който не се осман???или просто си комплексар по душа с розови наклонности

    Коментиран от #17, #64

    18:27 25.11.2025

  • 17 поправка

    29 5 Отговор

    До коментар #16 от "някой руснак":

    не се казваш осман!!!

    18:29 25.11.2025

  • 18 Само да попитам

    59 8 Отговор
    Кучкарите ще събират ли подписи за правосъдше. Ще има ли факелно шествие? Ще крещим ли "убиец"?

    18:31 25.11.2025

  • 19 Христо Христов

    8 44 Отговор

    До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":

    Аз виках слава на Матушката, когато руснаците удариха родилната болница в Украйна, обаче от Пасьолството не само, че не ми дадоха денги, а ми спряха пенсията от Коми...

    18:31 25.11.2025

  • 20 Урсула от Брюксел

    51 5 Отговор
    Няма да се плашите!Урсула обеща около 300 милиарда,за това стягайте халката и барабар с близките на жертвата и следващите няколко генерации да плащаме борчовете на Украйнските евреи.Лека му пръст на момчето,поредния станал курбан по пътя към светлото евроатлантическо бъдеще.

    18:32 25.11.2025

  • 22 пешо

    64 6 Отговор
    да се свали украинското знаме от кметството

    Коментиран от #24

    18:36 25.11.2025

  • 23 Паве

    23 3 Отговор
    София ,дискотеки ,заведения ……убийство

    18:38 25.11.2025

  • 24 Българин

    11 38 Отговор

    До коментар #22 от "пешо":

    Рашибозука, аз толкова възмущение не съм виждал, откакто Максим Ставийски уби дете и избяга в Рассия, браво!!!

    Коментиран от #25

    18:39 25.11.2025

  • 25 пешо

    22 6 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    хасане смени лепилото

    Коментиран от #35

    18:47 25.11.2025

  • 27 Абе това си е

    27 2 Отговор
    Чисто въоръжено нападение на България

    18:51 25.11.2025

  • 28 Гошо

    30 5 Отговор
    Мъ ся научава стадото, щот убиеца е Укра ли ,вее?

    18:53 25.11.2025

  • 30 факт

    54 6 Отговор
    Едно българско момче си отиде без време от ръката на тези, които поканихме, подслонихме, нахранихме и продължаваме да издържаме. Бог да прости момчето и да даде сили на родителите да преживеят тази трагедия. Когато се отнема един млад живот, свършват поне още два живота - тези на родителите. Малка част от престъпленията, извършени от украинци стигат до медиите, но са толкова много, че налагат спешни законодателни мерки - всеки, приет в държавата ни като търсещ закрила, да бъде екстрадиран незабавно при извършване на престъпление от общ характер. Не ме интересува пълнолетни ли са, или не, престъпниците нямат работа тук - да се връщат откъдето са дошли. Ако този случай не предизвика протести с искания за изгонване на чужденците, извършили престъпления у нас, значи за нищо не ставаме и затова ще ни убиват, за което ще получават условни присъди. Къде е укранската посланичка-сексоложка?

    Коментиран от #34, #43

    19:00 25.11.2025

  • 31 Путин

    4 17 Отговор

    До коментар #8 от "Ммм":

    Така ли, бе, нацист? Путин каза, че украинците и руснаците са един народ. Значи твърдиш, че руснаците са от най-гадното племе.

    Коментиран от #41

    19:03 25.11.2025

  • 32 Каквото повикало такова се обадило

    9 12 Отговор
    На друго място пише че боят бил за място в дискотека и украинците били нападнати от нашите. Охраната явно не се в намесила. Общо взето по тъмно нито карайте нито излизайте.

    Коментиран от #40

    19:06 25.11.2025

  • 33 Даааа

    25 4 Отговор
    Много пестеливо информация нещо.Да не е заради урките

    Коментиран от #36

    19:07 25.11.2025

  • 34 бънда

    34 4 Отговор

    До коментар #30 от "факт":

    Къде е укранската посланичка-сексоложка? - Как къде, прави свирки - пачки от нещастието на народа си. Зеления наркоман да си дръпне по-дебела черта и да се свърша това с Украйна. Неговият живот ли е по-важен или този на тези милиони обикновени украинци, насила замъкнати от бандерадебилите, на фронта? В чужбина и в частност в България, са мафиотите-боклуци на Украйна, които издържаме с пенсиите на нашите родители.

    19:07 25.11.2025

  • 35 Българин

    4 6 Отговор

    До коментар #25 от "пешо":

    Вячеслав, дорогой, ти дори лепило не можеш да си купиш...

    19:08 25.11.2025

  • 36 дадада

    17 4 Отговор

    До коментар #33 от "Даааа":

    За да не нараним нежните им чувства.

    19:09 25.11.2025

  • 37 Крум

    26 4 Отговор
    Още помощи изпращайте за тая украинска пасмина....

    19:10 25.11.2025

  • 38 варнарат

    29 5 Отговор
    Явно украинците са като нашите цигани, могат безнаказано да колят и убиват, тях законът не ги лови.

    19:11 25.11.2025

  • 39 Нацисти сър

    9 13 Отговор
    В студентски град съм виждал трима, яки, едри момчета с голи глави да нападат чернокожи. Обаче нещо единият полавин бой на техния се оказа боксьор и ги помля.

    После дали са писали: "Негър преби трима младежи"?

    Коментиран от #66

    19:12 25.11.2025

  • 40 Харба

    6 6 Отговор

    До коментар #32 от "Каквото повикало такова се обадило":

    Естествено няма да го напишат тук този факт.

    19:13 25.11.2025

  • 41 Мишок,

    15 4 Отговор

    До коментар #31 от "Путин":

    Твърдя, че руснаците са малко по- добре, от украйнските диваци.

    Коментиран от #56

    19:15 25.11.2025

  • 42 Още един боклук

    3 2 Отговор
    Ингилиз ни тормози с нощ, да бъдем намушкани а нож!

    19:15 25.11.2025

  • 43 Русь

    4 29 Отговор

    До коментар #30 от "факт":

    Хубу, хубу, да не се окаже нашето момче неонацистче възрожденче нападнало украинците? Защото виждам доста агресия се излива по тях.

    19:17 25.11.2025

  • 44 Учуден

    24 3 Отговор
    Много оскъдна информация. Защо го крият този убиец?

    Коментиран от #46

    19:17 25.11.2025

  • 45 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 18 Отговор
    Но трябва да се отбележи, че тези уж украинци са от окупираните територии на Украина, където чакаха асвободителите с китка и вазелин и викаха, че Зеленски е нацист‼️

    19:20 25.11.2025

  • 46 ОНП

    3 15 Отговор

    До коментар #44 от "Учуден":

    Защото да не вземе да излезе, че нашите са ги нападнали.

    19:20 25.11.2025

  • 47 Аз не виждам други

    16 3 Отговор
    варианти за наказание освен смъртно наказание, или изпращане на фронта в Украйна...

    19:21 25.11.2025

  • 49 ВКК 567

    20 3 Отговор
    Венага тримцата на фронта в Украйна! Никакви следствия и съд-моментално депортиране!!!

    19:23 25.11.2025

  • 50 Украинците

    17 2 Отговор
    си влизат в дискотеките в ""Студентски град " , после излизат и пред дискотеката вилнеят и колят....

    19:24 25.11.2025

  • 51 Бай Амет чобанина

    18 3 Отговор
    Абе видите ли украинец някъде, биете го до посиняване.Това е.

    19:25 25.11.2025

  • 52 Така ли? Украинци?

    21 2 Отговор
    Още им симпатизирайте на тези! Дойдоха в страната ни, издържаме ги безплатно все едно са вип персони, сега убиват децата ни! Много ме учудва, че изобщо оповестяват, че са украинци убийците, понеже не е политкоректно да се казва такова нещо, нали така. Възмущение и гняв изпитвам

    19:27 25.11.2025

  • 53 Казали

    18 2 Отговор
    са , че малолетния от украинската група е причинил смъртоносната рана на младежа , за да минат с лека присъда ,ако изобщо .

    Коментиран от #57

    19:27 25.11.2025

  • 54 Дедо

    6 0 Отговор
    Знаете ли ,че в Русия е разрешено да носиш голям сгъваем нож , но единственото ограничение е острието му да не е тип кама

    19:28 25.11.2025

  • 56 Путин

    2 11 Отговор

    До коментар #41 от "Мишок,":

    Малко по-добйр от диваци, но все пак диваци. Кажи защо в Русия има човекоядци, от доброта?

    19:47 25.11.2025

  • 57 Абе

    2 15 Отговор

    До коментар #53 от "Казали":

    Да не се окаже, чу наши русофили са ги нападнали?

    19:48 25.11.2025

  • 58 В Русия гнидите

    15 3 Отговор
    Храни куче да те хапе, бясно куче, укра!

    19:50 25.11.2025

  • 60 Трите x0xли - до живот при б@й /\/\@нraл

    9 3 Отговор
    да ги научат на либоф и дисциплина.

    За останалите наr/\u окайнски безделници

    да дадат пътя

    или

    великодушно и милосърдно решение за тежките случаи - трудово устрояване в едни специални мини.

    19:53 25.11.2025

  • 61 НРБ

    13 1 Отговор
    Браво бе ! Като са толкова войнствени защо не са на фронта в Украйна да защитават Родината си ????
    Хем тук на завет, хем убиват ???

    20:04 25.11.2025

  • 62 Че о по лоши

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Какво ги търпите":

    Един поляк с немска жилка ми разказва Kak готвели децата си по време на войната при Сталин 45 год.

    20:26 25.11.2025

  • 63 Пампаец

    8 1 Отговор
    Малко са ни нашите индианци , родните продажни политици ни вкараха и бандеристанци , да ги издържаме с нашите данъци! За пенсионери и работници пари няма ! За бандеровски неонацисти , пари бол !!!

    20:28 25.11.2025

  • 64 Комплексар

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "някой руснак":

    Към руснаците, щото уж братя пък клали и убивали българи... Питай поляците и чехите за тях, те физиологично не ги понасят

    20:37 25.11.2025

  • 65 Перо

    7 1 Отговор
    Дано свърши войната, да се анулира статута на украинците и започне масова депортация!

    Коментиран от #68

    20:39 25.11.2025

  • 66 Гледали са Майк Тайсън

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Нацисти сър":

    На млади години

    20:48 25.11.2025

  • 67 Остапчик

    5 1 Отговор
    Не се нервете бе, хора. Внимавайте да не обидите с нещо ранимите бандеровци души, те се нуждаят от внимание, пари, много пари и да се чувстват като крезове тук.

    20:54 25.11.2025

  • 68 Да бе, така е

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Перо":

    И. Бензина ще стане по евтин даже,...

    20:56 25.11.2025

  • 69 Закрила ли?

    6 1 Отговор
    Обратно в Украйна за хъхащите

    20:58 25.11.2025