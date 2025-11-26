Новини
Определиха постоянен арест за 17-годишния украинец, обвинен за убийство в Студентски град

26 Ноември, 2025 16:46, обновена 28 Ноември, 2025 03:27 3 030 48

  • убийство-
  • наръган-
  • студентски град

Определиха постоянен арест за 17-годишния украинец, обвинен за убийство в Студентски град - 1
БТА БТА

Софийският градски съд определи мярка "задържане под стража" спрямо 17-годишния украински гражданин, обвинен за убийство, съобщиха от пресцентъра на съда.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред горната инстанция.

Според мотивите на съдебния състав има опасност той да се укрие и да извърши престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка. От събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение, че е извършил деянието, за което е обвинен, допълва съдът.

Според събраните доказателства на 22 ноември в Студентски град по хулигански подбуди обвиняемият умишлено умъртвил Я. К., като го намушкал с нож в областта на лявото бедро, засягайки големи кръвоносни съдове и предизвиквайки остра кръвозагуба. Смъртта на жертвата настъпила на 25 ноември, въпреки оказаната му своевременна висококвалифицирана медицинска помощ. На 26 ноември Софийската градска прокуратура задържа непълнолетния за срок до 48 часа и го привлече като обвиняем, след това внесе искане в съда за постоянния му арест.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тоя още ли

    88 1 Отговор
    не са го пратили на фронта заедно с двамата му авери?

    16:48 26.11.2025

  • 2 Маро

    48 7 Отговор
    Нема ли кой да ти тегли камата итна тебе, че да гледкаш как ти се стича кръвчичата

    16:49 26.11.2025

  • 3 Механик

    50 1 Отговор
    прочиствай територията!

    16:49 26.11.2025

  • 4 ЗЕЛЕНИЯ

    71 3 Отговор
    НАР..МАН ДА СИ ГИ ПРИБИРА У ТЯХ

    16:50 26.11.2025

  • 5 8888

    76 4 Отговор
    Еии ама украинците нали много ги защитаваме...
    на фронтааа, и после Марчето ще пише колко е велик и как побеждава слабите руснаци

    Коментиран от #12

    16:51 26.11.2025

  • 6 Опааа

    58 2 Отговор
    Веднага в Белене и минимум 50г.каторга! После в Сибир още 50г.!

    16:51 26.11.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 63 Отговор

    До коментар #5 от "8888":

    Не ги плювай, тия са от вашите, рускоговорящите, избягали са от освободените територии да не ги прати ботокса на фронта‼️

    16:59 26.11.2025

  • 13 Ясно

    28 2 Отговор

    До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":

    Много си запознат с рома-сводник ? Явно си от "момичетата" му .

    17:04 26.11.2025

  • 14 Е ХУБАВО ДЕ, АМА???!!!

    2 31 Отговор
    ЕВАЛА НА ПИСАЧА???е хубаво де, ама какъв и кой и от каква националност или от кое малцинство е убития…чуваме, че убиеца е украинец, а за убития?!!!

    Коментиран от #18

    17:04 26.11.2025

  • 15 промит еврозонист

    25 5 Отговор
    Колко мил украинец.Нека се забавлява при тях е лошо сега.

    17:06 26.11.2025

  • 17 604

    28 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":

    Заминавай при братята си тъпънъар!

    17:10 26.11.2025

  • 18 Ако беше

    17 1 Отговор

    До коментар #14 от "Е ХУБАВО ДЕ, АМА???!!!":

    Българин, прокурори и сие нямаше пръста да си мръднат.

    17:13 26.11.2025

  • 21 Бг гражданин

    37 2 Отговор
    Тепърва ще убиват и грабят тия украинци, "пращайте им пари", иначе лошо.. а тоя ще го пуснат тихомълком сред 10,15 дена ....

    17:19 26.11.2025

  • 23 Ма той има права уе

    31 1 Отговор
    Ма как така?
    Как ще го задържат този украинец?
    Ма той има права?
    Може да си коли българи когато му е кеф сутрин, обед вечер.
    Не може да му нарушавате правата.
    Я да го пускате веднага и да му се извините.
    И да не забравите да му платите хотела, олинклузива на тумбак и да му дадете по няколко хиляди евраци за седмицата, другата пак.
    Ааа ма как може такова нещо да му нарушавате правата я да се стягате.
    Магарински ей ся ще ви се скара, че не сте толерантни.

    17:22 26.11.2025

  • 25 Оня

    31 1 Отговор
    Това е недопустимо,чужденец който получава пари за храна,безплатно медицинско обслужване,не плаща застраховка за колата си ,не му пишат глоби за неправилно паркиране и още други да убива български граждани.Желязков,Тагарев (който знае езика им) и разните не-пе-ота да се самосезират.

    Коментиран от #26

    17:26 26.11.2025

  • 26 Сандо

    13 0 Отговор

    До коментар #25 от "Оня":

    Ама и Желязков знае езика им и особено как да произнася името на държавата,която неизвестно защо му е дадена да я управлява.

    17:31 26.11.2025

  • 27 факуса

    19 0 Отговор
    всичкото питек обратно,стига са се гаврили с нас,докога ще сме работещи бедни и да ги рантутим,за тях все има

    17:32 26.11.2025

  • 29 ФСБ

    9 13 Отговор
    Ако беше руснак - щяха да обвинят убития, че е наранил ножа на руснака.

    Коментиран от #34

    17:35 26.11.2025

  • 31 АМАH OT ИДИOTИ

    13 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тракиец 🇺🇦":

    EЙ МИШOK,
    😆
    ОТИВАЙ ВЪВ ФАКУЛТЕТA, B ДOHБAC ИЛИ В НЯКОЕ ГETO BБРЮКСЕЛ ДА СИ И3БИВAШ КОМПЛЕКТCИТЕ

    Коментиран от #42

    17:43 26.11.2025

  • 32 Шушумиго

    18 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Тепърва ще им берете плодовете на украинците.

    17:56 26.11.2025

  • 33 Съпричастен

    16 1 Отговор
    Някак срамежливо пишете ,че е украинец!...

    17:58 26.11.2025

  • 34 Украйна ще бъде Zаkрита

    22 1 Отговор

    До коментар #29 от "ФСБ":

    Ето един виц като допълнение:
    Зоопарк в Берлин.
    Жена пада в езерцето с крокодилите.
    Всички пищят.
    Един мъж скача във водата и изважда жената.
    Аплодисменти.
    Една журналистка от DW предава на живо -
    застава до мъжа и тържествено произнася:
    - "Такъв героизъм е присъщ само на украинец!"
    Спасителят се обажда:
    - "Всъщност руснак съм, но това е присъщо за всеки човек."
    До вечерта новината е разпространена от DW,
    английското разузнаване и Бесарабски фронт
    като световна новина...
    На следващия ден в български вестник
    заглавие с огромни букви:
    DW и Бесарабски фронт съобщават -
    "РУСКИ ФАШИСТ ОТКРАДНА ЗАКУСКАТА
    НА КРОКОДИЛИТЕ ОТ ЗООПАРКА!"

    17:58 26.11.2025

  • 36 az СВО Победа 80

    17 1 Отговор
    Украинците започнаха да убиват и в БГ!

    18:21 26.11.2025

  • 40 Крум

    12 0 Отговор
    Тая украинска пасмина продължава да се гаври с гостоприемство...шут и обратно в Окраината...

    18:41 26.11.2025

  • 41 604

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Тракиец 🇺🇦":

    сори за обидите! жив и здрав да си!

    18:43 26.11.2025

  • 42 Око.за.око

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    ДА БИДЕ ОБЕСЕН ПОД ЖЪЛТОСИНИЯ ФЛАГ.

    18:45 26.11.2025

  • 43 Бую

    4 0 Отговор
    ушевите ся че го полекуват, ама е затрил човека вече

    18:51 26.11.2025

  • 44 Джон

    3 0 Отговор
    За тва ли ги докарахме тук че им плащаме чак тя свършила курса тая България

    19:04 26.11.2025

  • 45 боико борисуф

    2 0 Отговор
    да го пращат на фронта тоя мишок украине търси хора тоя ко праи тука всички урки на влака и на фронта там путин ще ги отсвири

    20:39 26.11.2025

  • 46 България 🇧🇬

    2 0 Отговор
    България на нож срещу Украйна 🚾🖕🖕🖕....Да Избием Украинските ГАНДОНИ ✊

    00:00 27.11.2025

  • 47 Дядо Влайчо

    2 0 Отговор
    Украйна 🚾 Умре 👹

    00:01 27.11.2025

