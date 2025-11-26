Определиха постоянен арест за 17-годишния украинец, обвинен за убийство в Студентски град

Софийският градски съд определи мярка "задържане под стража" спрямо 17-годишния украински гражданин, обвинен за убийство, съобщиха от пресцентъра на съда.
Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред горната инстанция.
Според мотивите на съдебния състав има опасност той да се укрие и да извърши престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка. От събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение, че е извършил деянието, за което е обвинен, допълва съдът.
Според събраните доказателства на 22 ноември в Студентски град по хулигански подбуди обвиняемият умишлено умъртвил Я. К., като го намушкал с нож в областта на лявото бедро, засягайки големи кръвоносни съдове и предизвиквайки остра кръвозагуба. Смъртта на жертвата настъпила на 25 ноември, въпреки оказаната му своевременна висококвалифицирана медицинска помощ. На 26 ноември Софийската градска прокуратура задържа непълнолетния за срок до 48 часа и го привлече като обвиняем, след това внесе искане в съда за постоянния му арест.
1 Тоя още ли
16:48 26.11.2025
2 Маро
16:49 26.11.2025
3 Механик
16:49 26.11.2025
4 ЗЕЛЕНИЯ
16:50 26.11.2025
5 8888
на фронтааа, и после Марчето ще пише колко е велик и как побеждава слабите руснаци
Коментиран от #12
16:51 26.11.2025
6 Опааа
16:51 26.11.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "8888":Не ги плювай, тия са от вашите, рускоговорящите, избягали са от освободените територии да не ги прати ботокса на фронта‼️
16:59 26.11.2025
13 Ясно
До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":Много си запознат с рома-сводник ? Явно си от "момичетата" му .
17:04 26.11.2025
14 Е ХУБАВО ДЕ, АМА???!!!
Коментиран от #18
17:04 26.11.2025
15 промит еврозонист
17:06 26.11.2025
17 604
До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":Заминавай при братята си тъпънъар!
17:10 26.11.2025
18 Ако беше
До коментар #14 от "Е ХУБАВО ДЕ, АМА???!!!":Българин, прокурори и сие нямаше пръста да си мръднат.
17:13 26.11.2025
21 Бг гражданин
17:19 26.11.2025
23 Ма той има права уе
Как ще го задържат този украинец?
Ма той има права?
Може да си коли българи когато му е кеф сутрин, обед вечер.
Не може да му нарушавате правата.
Я да го пускате веднага и да му се извините.
И да не забравите да му платите хотела, олинклузива на тумбак и да му дадете по няколко хиляди евраци за седмицата, другата пак.
Ааа ма как може такова нещо да му нарушавате правата я да се стягате.
Магарински ей ся ще ви се скара, че не сте толерантни.
17:22 26.11.2025
25 Оня
Коментиран от #26
17:26 26.11.2025
26 Сандо
До коментар #25 от "Оня":Ама и Желязков знае езика им и особено как да произнася името на държавата,която неизвестно защо му е дадена да я управлява.
17:31 26.11.2025
27 факуса
17:32 26.11.2025
29 ФСБ
Коментиран от #34
17:35 26.11.2025
31 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #22 от "Тракиец 🇺🇦":EЙ МИШOK,
😆
ОТИВАЙ ВЪВ ФАКУЛТЕТA, B ДOHБAC ИЛИ В НЯКОЕ ГETO BБРЮКСЕЛ ДА СИ И3БИВAШ КОМПЛЕКТCИТЕ
Коментиран от #42
17:43 26.11.2025
32 Шушумиго
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Тепърва ще им берете плодовете на украинците.
17:56 26.11.2025
33 Съпричастен
17:58 26.11.2025
34 Украйна ще бъде Zаkрита
До коментар #29 от "ФСБ":Ето един виц като допълнение:
Зоопарк в Берлин.
Жена пада в езерцето с крокодилите.
Всички пищят.
Един мъж скача във водата и изважда жената.
Аплодисменти.
Една журналистка от DW предава на живо -
застава до мъжа и тържествено произнася:
- "Такъв героизъм е присъщ само на украинец!"
Спасителят се обажда:
- "Всъщност руснак съм, но това е присъщо за всеки човек."
До вечерта новината е разпространена от DW,
английското разузнаване и Бесарабски фронт
като световна новина...
На следващия ден в български вестник
заглавие с огромни букви:
DW и Бесарабски фронт съобщават -
"РУСКИ ФАШИСТ ОТКРАДНА ЗАКУСКАТА
НА КРОКОДИЛИТЕ ОТ ЗООПАРКА!"
17:58 26.11.2025
36 az СВО Победа 80
18:21 26.11.2025
40 Крум
18:41 26.11.2025
41 604
До коментар #38 от "Тракиец 🇺🇦":сори за обидите! жив и здрав да си!
18:43 26.11.2025
42 Око.за.око
До коментар #31 от "АМАH OT ИДИOTИ":ДА БИДЕ ОБЕСЕН ПОД ЖЪЛТОСИНИЯ ФЛАГ.
18:45 26.11.2025
43 Бую
18:51 26.11.2025
44 Джон
19:04 26.11.2025
45 боико борисуф
20:39 26.11.2025
46 България 🇧🇬
00:00 27.11.2025
47 Дядо Влайчо
00:01 27.11.2025
