Тийнейджър се удави в язовир край София

Трагичен инцидент беляза празничния 6 декември в Софийска област, където непълнолетен и неправоспособен водач загуби живота си. Лек автомобил е самокатастрофирал и паднал във водите на язовир-рибарник в село Доганово, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 около 23:15 часа в петък вечерта. Пристигналите на място полицейски екипи и спешни медици са установили, че зад волана е бил 17-годишен младеж, който не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Въпреки реакцията на службите, медицинският екип само е констатирал смъртта на младия шофьор. В автомобила е пътувал и спътник, който по чудо е успял да се измъкне от купето след падането във водата. Той не е пострадал физически при инцидента.

По случая е образувано досъдебно производство, като тепърва ще се изясняват причините, довели до фаталното излизане на колата от пътя и попадането ѝ във водоема.