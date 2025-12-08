Новини
Крими »
Тийнейджър се удави в язовир край София

8 Декември, 2025 15:21 728 5

  • село доганово-
  • язовир-
  • младеж-
  • удави

Спътникът на 17-годишния шофьор успя да излезе от потъващия автомобил невредим

Тийнейджър се удави в язовир край София - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трагичен инцидент беляза празничния 6 декември в Софийска област, където непълнолетен и неправоспособен водач загуби живота си. Лек автомобил е самокатастрофирал и паднал във водите на язовир-рибарник в село Доганово, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 около 23:15 часа в петък вечерта. Пристигналите на място полицейски екипи и спешни медици са установили, че зад волана е бил 17-годишен младеж, който не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Въпреки реакцията на службите, медицинският екип само е констатирал смъртта на младия шофьор. В автомобила е пътувал и спътник, който по чудо е успял да се измъкне от купето след падането във водата. Той не е пострадал физически при инцидента.

По случая е образувано досъдебно производство, като тепърва ще се изясняват причините, довели до фаталното излизане на колата от пътя и попадането ѝ във водоема.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    4 0 Отговор
    само шоп може да се удави на 500 км от морето !

    15:27 08.12.2025

  • 2 1488

    4 0 Отговор
    какво е Тийнейджър ?
    сьщото като жендьр ?

    15:27 08.12.2025

  • 3 Хахаха

    2 0 Отговор
    Тъпи наркоманчета

    15:28 08.12.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 1 Отговор
    Дали е бил с колан,🤔 щото колана спасява живот ❗

    15:31 08.12.2025

  • 5 Винкело

    1 0 Отговор
    Къде го намерихте тоя рибарник посред нощ бе, момчета...

    15:39 08.12.2025