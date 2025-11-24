Трагедия в Пловдивско: Внукът е прострелян с четири куршума, а баба му - с един

Трагедия потресе пловдивското село Поповица. Двойно убийство и самоубийство вдигна на крак криминалистите. Бивш военен застреля внука и съпругата си, след което се самоуби. Според разследващите в основата на трагедията е опасение, че внукът ще продаде семейната къща, писа "Нова телевизия".
82-годишният бивш военен е прострелял 21-годишния си внук четири пъти, преди да отнеме живота на съпругата си и своя собствен. Тежкото престъпление е извършено в събота сутринта, като сигнал на телефон 112 е подаден около 8:30 часа. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. В двуетажната къща, в стая на първия етаж, са открити телата на 82-годишния мъж и неговата 76-годишна съпруга, която е била лежащо болна. На втория етаж е намерен трупът на 21-годишния им внук. И тримата са починали от огнестрелни рани.
На брифинга стана ясно, че основният мотив за трагедията са влошените отношения между дядото и внука. Според зам.-окръжния прокурор на Пловдив Ангел Ангелов, причината е вероятността той да продаде семейната къща, собствеността на която му е била прехвърлена преди това от неговия дядо.
Внукът е живеел при баба си и дядо си от около месец и половина, като е работел като охранител. Събраните до момента доказателства сочат, че е имало чести събирания с приятели в къщата, с които възрастният мъж не е бил съгласен, но до момента не са подавани сигнали в полицията за скандали или домашно насилие.
След като е убил близките си, 82-годишният мъж се е обадил на зет си, за да му каже, че „всичко е приключило“, след което е сложил край и на своя живот. Именно дъщеря му, след като губи връзка с него, подава сигнала на спешния телефон.
Директорът на ОДМВР-Пловдив, старши комисар Станимир Калоферов, потвърди, че оръжието на престъплението е незаконно притежавана ловна пушка, а на мястото са намерени и няколко гилзи. Водещата версия остава, че 82-годишният мъж е извършителят и няма данни за намеса на друго лице. Разследването по случая продължава с разпити на свидетели и назначаване на множество експертизи, включително за наличие на алкохол и наркотици в кръвта на тримата починали.
Източник: nova.bg
1 1488
22:01 24.11.2025
2 дядото е сериозен мъж
22:01 24.11.2025
3 Опааа
Коментиран от #16
22:01 24.11.2025
4 бързи факти
22:03 24.11.2025
5 трагедията
Келеша - алкохолик, наркоман и комарджия, тормозещ възрастните за пари.
Та трагедята е в това, че дядото се е самоубил.
22:05 24.11.2025
6 Последния Софиянец
22:06 24.11.2025
7 1488
22:07 24.11.2025
8 Евродебил
22:12 24.11.2025
9 Лицемерие
22:14 24.11.2025
10 Спецназ
во
ЗНАЧЕНИЕ ИМА ДАЛИ СА ПИЛИ ИЛИ СА ТРЕЗВЯЦИ, СЛЕД КАТОСА УБИТИ??
22:17 24.11.2025
11 Последния Софиянец
22:19 24.11.2025
12 Държавата е виновна
Коментиран от #13, #19
22:35 24.11.2025
13 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Държавата е виновна":Незаконна ловна пушка.
Коментиран от #17
22:37 24.11.2025
14 Факт
Коментиран от #21
22:38 24.11.2025
15 майор Михов
22:42 24.11.2025
16 Мара с това
До коментар #3 от "Опааа":Си вади хляба щом завтаря и потретя явно за мезе и ракия .
22:52 24.11.2025
17 Базука с разрешително
До коментар #13 от "Последния Софиянец":На илюстративната снимка има патлак, а не "незаконно притежавана пушка".
23:17 24.11.2025
18 Голям
23:19 24.11.2025
19 Пушка бе, мойто
До коментар #12 от "Държавата е виновна":Не си ходил в казармата, нали?
23:28 24.11.2025
20 И Тиквата
23:52 24.11.2025
21 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "Факт":Да ама, внукът е бил по хазарта и не се споменава, че къщата в била вече ипотекирана. Дядото търсел старчески дом за себе си и неподвижната си жена. Малкото леке си го е заслужило.
00:15 25.11.2025
22 Фройдоф
01:07 25.11.2025