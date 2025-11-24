Трагедия в Пловдивско: Внукът е прострелян с четири куршума, а баба му - с един

Трагедия потресе пловдивското село Поповица. Двойно убийство и самоубийство вдигна на крак криминалистите. Бивш военен застреля внука и съпругата си, след което се самоуби. Според разследващите в основата на трагедията е опасение, че внукът ще продаде семейната къща, писа "Нова телевизия".

82-годишният бивш военен е прострелял 21-годишния си внук четири пъти, преди да отнеме живота на съпругата си и своя собствен. Тежкото престъпление е извършено в събота сутринта, като сигнал на телефон 112 е подаден около 8:30 часа. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. В двуетажната къща, в стая на първия етаж, са открити телата на 82-годишния мъж и неговата 76-годишна съпруга, която е била лежащо болна. На втория етаж е намерен трупът на 21-годишния им внук. И тримата са починали от огнестрелни рани.

На брифинга стана ясно, че основният мотив за трагедията са влошените отношения между дядото и внука. Според зам.-окръжния прокурор на Пловдив Ангел Ангелов, причината е вероятността той да продаде семейната къща, собствеността на която му е била прехвърлена преди това от неговия дядо.

Внукът е живеел при баба си и дядо си от около месец и половина, като е работел като охранител. Събраните до момента доказателства сочат, че е имало чести събирания с приятели в къщата, с които възрастният мъж не е бил съгласен, но до момента не са подавани сигнали в полицията за скандали или домашно насилие.

След като е убил близките си, 82-годишният мъж се е обадил на зет си, за да му каже, че „всичко е приключило“, след което е сложил край и на своя живот. Именно дъщеря му, след като губи връзка с него, подава сигнала на спешния телефон.

Директорът на ОДМВР-Пловдив, старши комисар Станимир Калоферов, потвърди, че оръжието на престъплението е незаконно притежавана ловна пушка, а на мястото са намерени и няколко гилзи. Водещата версия остава, че 82-годишният мъж е извършителят и няма данни за намеса на друго лице. Разследването по случая продължава с разпити на свидетели и назначаване на множество експертизи, включително за наличие на алкохол и наркотици в кръвта на тримата починали.

