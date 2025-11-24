Новини
Трагедия в Пловдивско: Внукът е прострелян с четири куршума, а баба му - с един



24 Ноември, 2025



Трагедия в Пловдивско: Внукът е прострелян с четири куршума, а баба му - с един - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трагедия потресе пловдивското село Поповица. Двойно убийство и самоубийство вдигна на крак криминалистите. Бивш военен застреля внука и съпругата си, след което се самоуби. Според разследващите в основата на трагедията е опасение, че внукът ще продаде семейната къща, писа "Нова телевизия".

82-годишният бивш военен е прострелял 21-годишния си внук четири пъти, преди да отнеме живота на съпругата си и своя собствен. Тежкото престъпление е извършено в събота сутринта, като сигнал на телефон 112 е подаден около 8:30 часа. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. В двуетажната къща, в стая на първия етаж, са открити телата на 82-годишния мъж и неговата 76-годишна съпруга, която е била лежащо болна. На втория етаж е намерен трупът на 21-годишния им внук. И тримата са починали от огнестрелни рани.

На брифинга стана ясно, че основният мотив за трагедията са влошените отношения между дядото и внука. Според зам.-окръжния прокурор на Пловдив Ангел Ангелов, причината е вероятността той да продаде семейната къща, собствеността на която му е била прехвърлена преди това от неговия дядо.

Внукът е живеел при баба си и дядо си от около месец и половина, като е работел като охранител. Събраните до момента доказателства сочат, че е имало чести събирания с приятели в къщата, с които възрастният мъж не е бил съгласен, но до момента не са подавани сигнали в полицията за скандали или домашно насилие.

След като е убил близките си, 82-годишният мъж се е обадил на зет си, за да му каже, че „всичко е приключило“, след което е сложил край и на своя живот. Именно дъщеря му, след като губи връзка с него, подава сигнала на спешния телефон.

Директорът на ОДМВР-Пловдив, старши комисар Станимир Калоферов, потвърди, че оръжието на престъплението е незаконно притежавана ловна пушка, а на мястото са намерени и няколко гилзи. Водещата версия остава, че 82-годишният мъж е извършителят и няма данни за намеса на друго лице. Разследването по случая продължава с разпити на свидетели и назначаване на множество експертизи, включително за наличие на алкохол и наркотици в кръвта на тримата починали.

Източник: nova.bg


България
  • 1 1488

    4 11 Отговор
    трагедия е че на бабата само един

    22:01 24.11.2025

  • 2 дядото е сериозен мъж

    12 1 Отговор
    ако знаех щях да го транспортирам до дондуков безплатно

    22:01 24.11.2025

  • 3 Опааа

    21 1 Отговор
    Ама Мароооооооо,мисиркооооо! Колко пъти днес ще го публикуваш това МА???

    Коментиран от #16

    22:01 24.11.2025

  • 4 бързи факти

    11 1 Отговор
    хехе тази новина беше от сутринта. Всички медии я извъртяха по няколко пъти , а вие чак сега в 22 часа я пишете

    22:03 24.11.2025

  • 5 трагедията

    31 3 Отговор
    Бабата е била зеленчук от 3 години. Оттървала се е от мъките.
    Келеша - алкохолик, наркоман и комарджия, тормозещ възрастните за пари.

    Та трагедята е в това, че дядото се е самоубил.

    22:05 24.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Сто процента е българин

    22:06 24.11.2025

  • 7 1488

    10 3 Отговор
    видиш ли циганотурчин, минимум по 10 куршума

    22:07 24.11.2025

  • 8 Евродебил

    23 0 Отговор
    Ех тоя дедо,да се беше развъртял из парламента,

    22:12 24.11.2025

  • 9 Лицемерие

    23 0 Отговор
    Продължаваме да рекламираме хазарта навсякъде. Ето ви крайни резултати.

    22:14 24.11.2025

  • 10 Спецназ

    12 0 Отговор
    КАК
    во

    ЗНАЧЕНИЕ ИМА ДАЛИ СА ПИЛИ ИЛИ СА ТРЕЗВЯЦИ, СЛЕД КАТОСА УБИТИ??

    22:17 24.11.2025

  • 11 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Жалко че не е избил цялата група наркомани.

    22:19 24.11.2025

  • 12 Държавата е виновна

    7 8 Отговор
    Какво прави законен пистолет в един 82 годишен бивш военен?Очевидно с него няма да брани родината на тая възраст, най-често избиват близки и себе си с него.

    Коментиран от #13, #19

    22:35 24.11.2025

  • 13 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Държавата е виновна":

    Незаконна ловна пушка.

    Коментиран от #17

    22:37 24.11.2025

  • 14 Факт

    4 3 Отговор
    В основата на трагедията е опасение, че внукът ще продаде семейната къща.Българина за имот живот взема, нищо, че на оня свят няма да вземе и имота със себе си.

    Коментиран от #21

    22:38 24.11.2025

  • 15 майор Михов

    4 1 Отговор
    Ей, комсомол, да внимавате какви глупости правите, че не се знае знае ли се.

    22:42 24.11.2025

  • 16 Мара с това

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Опааа":

    Си вади хляба щом завтаря и потретя явно за мезе и ракия .

    22:52 24.11.2025

  • 17 Базука с разрешително

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    На илюстративната снимка има патлак, а не "незаконно притежавана пушка".

    23:17 24.11.2025

  • 18 Голям

    5 2 Отговор
    До 2 часа посред нощ плямпал внука-идиот във видеоразговори с "приятелите", може би ги е нарекъл по някакъв обиден начин... на възрастият човек не са му издържали нервите... никакво уважение към по-възрастните, нискоинтелигентните безмозъчни идиотчета.

    23:19 24.11.2025

  • 19 Пушка бе, мойто

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Държавата е виновна":

    Не си ходил в казармата, нали?

    23:28 24.11.2025

  • 20 И Тиквата

    3 0 Отговор
    така ще свърши.

    23:52 24.11.2025

  • 21 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Да ама, внукът е бил по хазарта и не се споменава, че къщата в била вече ипотекирана. Дядото търсел старчески дом за себе си и неподвижната си жена. Малкото леке си го е заслужило.

    00:15 25.11.2025

  • 22 Фройдоф

    1 0 Отговор
    3 ма по-малко, лека полека този долен народ изчезва, имам една такава теория, че когато станем около 3-4 милиона нещата ще започнат да се оправят, и тази лоша кръв ще изчезне

    01:07 25.11.2025