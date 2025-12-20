Новини
Крими »
Убийство след свада в село Прелез

Убийство след свада в село Прелез

20 Декември, 2025 19:47 399 3

  • убийство-
  • завет-
  • свада-
  • село прелез

За случая е уведомен дежурен окръжен прокурор. Извършителят е задържан

Убийство след свада в село Прелез - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигнал за тяло на мъж, открито на улица в заветското село Прелез, е получен на тел.112 около 8.15 часа на 20 декември, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи, които установили самоличността му – 41-годишен от селото, без жизнени показатели.

При огледа медици и полицаи се натъкнали на следи от насилствена смърт – множество разкъсно-контузни рани, съсиреци от кръв и дири от влачене.

В хода на предприетите спешни и целенасочени оперативно-издирвателни действия е установена съпричастността към извършеното деяние на 47-годишен мъж от Прелез.

Той е направил самопризнания, като е разказал, че докато разхождал кучето си около 00.30 часа на 20 декември, бил провокиран и нападнат от жертвата.

Във видимо нетрезво състояние загиналият мъж псувал, обиждал и се опитал да души съселянина си, който афектиран му нанесъл удари с ръце, крака и дървена пръчка.

За случая е уведомен дежурен окръжен прокурор. Извършителят е задържан. По случая се води разследване.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На Игнажден

    0 0 Отговор
    срещнал убиеца си .

    19:49 20.12.2025

  • 2 като няма павосъдие

    0 0 Отговор
    всеки предприема свое разбиране за окончателен отговор на провокацията. Така обяснено може да се приеме, че кой каквото е търсил си го е намерил.

    19:51 20.12.2025

  • 3 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Те така требва да са разправаме с б@клуците у парлама-мента. До един са за тепане.

    19:52 20.12.2025