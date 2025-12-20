Убийство след свада в село Прелез

Сигнал за тяло на мъж, открито на улица в заветското село Прелез, е получен на тел.112 около 8.15 часа на 20 декември, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи, които установили самоличността му – 41-годишен от селото, без жизнени показатели.

При огледа медици и полицаи се натъкнали на следи от насилствена смърт – множество разкъсно-контузни рани, съсиреци от кръв и дири от влачене.

В хода на предприетите спешни и целенасочени оперативно-издирвателни действия е установена съпричастността към извършеното деяние на 47-годишен мъж от Прелез.

Той е направил самопризнания, като е разказал, че докато разхождал кучето си около 00.30 часа на 20 декември, бил провокиран и нападнат от жертвата.

Във видимо нетрезво състояние загиналият мъж псувал, обиждал и се опитал да души съселянина си, който афектиран му нанесъл удари с ръце, крака и дървена пръчка.

За случая е уведомен дежурен окръжен прокурор. Извършителят е задържан. По случая се води разследване.