От 5000 на 50 000 лв. увеличиха гаранцията на шофьора, обвинен за смъртта на полицай на Северната тангента

От 5000 на 50 000 лева се увеличава гаранцията на шофьора, обвинен за смъртта на полицай на Северната тангента в София, реши тричленен състав на Апелативен съд – София.

"Съдът се съгласява с приетото от първоинстанционния съд наличие на обосновано предположение, за което обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност, както и с липсата на риск от укриване и риск от извършване на престъпление.

Предвид обаче тежестта на извършеното деяние и с оглед възпрепятстване на действия, които могат да засегнат обективния характер на събирането на доказателства, увеличи размерът на взетата парична гаранция", уточняват от Апелативния съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

42-годишният полицай загина след поредица от инциденти на Скоростната тангента в София на 1 декември.

Първо тир със сръбска регистрация блъска пешеходец и го убива. На място идва екип на СДВР и заради огледите отбива движението по бул. "Рожен". Към 04:20 мин, автомобил, движещ се с висока скорост, блъска патрулката. На място загива полицаят, който е бил в колата.

Синдикатът на МВР протестира срещу гаранцията от 5000 лв. за шофьора, обвинен за убийството на техен колега, която му определи Софийския градски съд.