Новини
Крими »
От 5000 на 50 000 лв. увеличиха гаранцията на шофьора, обвинен за смъртта на полицай на Северната тангента

От 5000 на 50 000 лв. увеличиха гаранцията на шофьора, обвинен за смъртта на полицай на Северната тангента

11 Декември, 2025 14:11 412 2

  • гаранция-
  • шофьор-
  • мвр-
  • полицай-
  • северна тангента

Решението не подлежи на обжалване

От 5000 на 50 000 лв. увеличиха гаранцията на шофьора, обвинен за смъртта на полицай на Северната тангента - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От 5000 на 50 000 лева се увеличава гаранцията на шофьора, обвинен за смъртта на полицай на Северната тангента в София, реши тричленен състав на Апелативен съд – София.

"Съдът се съгласява с приетото от първоинстанционния съд наличие на обосновано предположение, за което обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност, както и с липсата на риск от укриване и риск от извършване на престъпление.

Предвид обаче тежестта на извършеното деяние и с оглед възпрепятстване на действия, които могат да засегнат обективния характер на събирането на доказателства, увеличи размерът на взетата парична гаранция", уточняват от Апелативния съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

42-годишният полицай загина след поредица от инциденти на Скоростната тангента в София на 1 декември.

Първо тир със сръбска регистрация блъска пешеходец и го убива. На място идва екип на СДВР и заради огледите отбива движението по бул. "Рожен". Към 04:20 мин, автомобил, движещ се с висока скорост, блъска патрулката. На място загива полицаят, който е бил в колата.

Синдикатът на МВР протестира срещу гаранцията от 5000 лв. за шофьора, обвинен за убийството на техен колега, която му определи Софийския градски съд.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    откриха че имал пари

    14:12 11.12.2025

  • 2 1488

    2 0 Отговор
    а полицаи газят бг бебета срещу 500 лв

    14:12 11.12.2025