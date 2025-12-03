Очаква се искане за постоянен арест на шофьора, блъснал патрулката, в която загина полицай

Очаква се прокуратурата да внесе искане в Софийски градски съд за постоянното задържане на мъжа, причинил тежката катастрофа, при която загина полицай на Северната тангента в София.
Срещу 34-годишния мъж е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на 42-годишния служител на МВР. Тепърва ще се изяснява с каква скорост се е движел шофьорът преди удара в патрулния автомобил.
Тестовете за алкохол и наркотици на задържания са отрицателни. Тежкият инцидент стана малко след 04:00 часа в понеделник в района на бул. „Рожен“.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 полицаите като са в патрулките
Коментиран от #2
07:10 03.12.2025
2 когато патрулките се поставят на пътя
До коментар #1 от "полицаите като са в патрулките":като бариера и с тях се затваря пътя , трябва да се забрани в тях да има хора и полицаи защото това е резултата , човека можеше да е жив , при един отказ на спирачките става голямо меле със жертви а много лесно е можело да се избегне
07:28 03.12.2025
3 Айзомби
07:35 03.12.2025