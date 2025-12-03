Новини
Крими »
Прокуратурата решава мерките на задържаните за погрома в центъра на София

Прокуратурата решава мерките на задържаните за погрома в центъра на София

3 Декември, 2025 07:35, обновена 3 Декември, 2025 06:42 494 9

  • задържани-
  • погром-
  • протест-
  • софия

При ескалацията на напрежението по време на протеста полицията прибра общо 71 души

Прокуратурата решава мерките на задържаните за погрома в центъра на София - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Днес трябва да стане ясно на кои от задържаните за погрома в София прокуратурата ще повдигне обвинения.

При ескалацията на напрежението по време на протеста в центъра на София полицията задържа общо 71 души.

Сред тях е синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар. По данни на СДВР той е блъскал запален контейнер срещу полицаите.

Сред арестуваните е и лице с 30 хиляди лева, разделени в различни купюри, с бележки, в столични улици. Предполага се, че те е трябвало да стигнат до други лица за провокации на протеста.

Припомняме, че при безредиците бяха нанесени щети по централата на „ДПС – Ново начало“ и офис на ГЕРБ. Маскирани младежи в черни дрехи хвърляха бомбички, камъни и бутилки. Стигна се до палене на контейнери за боклук и сериозни щети на полицейски автомобил и пожарна кола.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Даниел

    0 2 Отговор
    С какво се различава синът на бобоков от всички останали задържани?
    Даже той има повод да е бесен на някой политически лидери,след като всички знаем как нападнаха баща му и други!

    07:02 03.12.2025

  • 7 Обективен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Боже пази България!

    07:12 03.12.2025

  • 8 Каунь

    0 0 Отговор
    Кютек, Кастрация и в урановите мини

    07:24 03.12.2025

  • 9 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Я попитайте гербарите защо оставиха офисчето с вдигнати охранителни щори? Да им е по лесно на платените провокаторчета да изнесат 10те столчета и да строшат витрините?

    07:25 03.12.2025