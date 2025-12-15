Новини
Гледат мярката на задържаните столични полицаи

15 Декември, 2025 07:28, обновена 15 Декември, 2025 06:32

  • пето ру на мвр-
  • съд-
  • арест-
  • наркотрафик

По разследване за наркотрафик бяха задържани началникът на Пето районно управление в София Пламен Максимов, началникът на сектор "Наркотици" и още двама служители

Гледат мярката на задържаните столични полицаи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Очаква се съдът да реши дали да остави в ареста задържаните в петък столични висши полицаи, предаде NOVA.

Разследването е за наркотрафик. Арестуваните бяха началникът на Пето районно управление в София Пламен Максимов, началникът на сектор "Наркотици" и още двама служители.

При акцията бяха задържани и други 12 души по обвинения, че са част от мрежа за разпространение на дрога, ръководена от мъж с прякор "Стъкларя".

Проверката е за организирана престъпна група, която е прикривала разпространението на наркотици на територията на полицейското управление.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    3 0 Отговор
    Е то ако така ще я карат, трябва да затворят цялата полиция.

    06:34 15.12.2025

  • 2 Миризлив пор

    1 0 Отговор
    Идват избори, трябва да има "наше МВР" и малко с машинките "ала-бала". Явно ще започнем да чистим неудобни, все с добри намерения де

    06:40 15.12.2025

  • 3 Бакшиша 97

    1 0 Отговор
    Пламене, Пламене, срам да се заинимаваш и да печелиш от отровата, която убива децата...

    06:45 15.12.2025