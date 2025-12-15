Гледат мярката на задържаните столични полицаи

Очаква се съдът да реши дали да остави в ареста задържаните в петък столични висши полицаи, предаде NOVA.
Разследването е за наркотрафик. Арестуваните бяха началникът на Пето районно управление в София Пламен Максимов, началникът на сектор "Наркотици" и още двама служители.
При акцията бяха задържани и други 12 души по обвинения, че са част от мрежа за разпространение на дрога, ръководена от мъж с прякор "Стъкларя".
Проверката е за организирана престъпна група, която е прикривала разпространението на наркотици на територията на полицейското управление.
