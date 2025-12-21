Мъж уби съседа си с метална тръба в Генерал Тошево

46-годишен мъж е задържан за умишлено убийство на свой съсед в град Генерал Тошево. Тежкото криминално престъпление е станало след ескалация на междусъседски скандал, прераснал във физическа саморазправа, съобщиха от Окръжна прокуратура – Добрич.

Трагедията се е разиграла около обяд на 20 декември (събота) на улица в града, където живеели двамата мъже. Според данните на разследващите, между тях е имало дългогодишна вражда. Словесният сблъсък започнал, когато по-възрастният мъж, на 67 години, започнал да обижда и псува 46-годишния си опонент с инициали И.И.

Ситуацията бързо излязла извън контрол и се стигнало до размяна на удари. Разследването е установило, че първият удар е нанесен от 67-годишния мъж с твърд предмет. В отговор И.И. използвал метална тръба, с която нанесъл множествени удари в областта на тялото и главата на съседа си. Вследствие на тежките травми, възрастният мъж е починал на място.

Извършителят И.И. е задържан незабавно след инцидента. Оказана му е медицинска помощ, като лекарите са установили средна телесна повреда – счупване на ръката, получено по време на спречкването.

На мъжа е повдигнато обвинение по чл. 115 от Наказателния кодекс за умишлено убийство. С постановление на наблюдаващия прокурор задържането му ще бъде удължено до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Работата по доказване и документиране на престъплението продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Добрич. Назначени са съдебно-медицинска и видео-техническа експертизи, разпитани са свидетели и е иззето оръжието на престъплението.