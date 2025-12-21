Новини
Мъж уби съседа си с метална тръба в Генерал Тошево

Мъж уби съседа си с метална тръба в Генерал Тошево

21 Декември, 2025 17:07

Ситуацията бързо излязла извън контрол и се стигнало до размяна на удари

Мъж уби съседа си с метална тръба в Генерал Тошево - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

46-годишен мъж е задържан за умишлено убийство на свой съсед в град Генерал Тошево. Тежкото криминално престъпление е станало след ескалация на междусъседски скандал, прераснал във физическа саморазправа, съобщиха от Окръжна прокуратура – Добрич.

Трагедията се е разиграла около обяд на 20 декември (събота) на улица в града, където живеели двамата мъже. Според данните на разследващите, между тях е имало дългогодишна вражда. Словесният сблъсък започнал, когато по-възрастният мъж, на 67 години, започнал да обижда и псува 46-годишния си опонент с инициали И.И.

Ситуацията бързо излязла извън контрол и се стигнало до размяна на удари. Разследването е установило, че първият удар е нанесен от 67-годишния мъж с твърд предмет. В отговор И.И. използвал метална тръба, с която нанесъл множествени удари в областта на тялото и главата на съседа си. Вследствие на тежките травми, възрастният мъж е починал на място.

Извършителят И.И. е задържан незабавно след инцидента. Оказана му е медицинска помощ, като лекарите са установили средна телесна повреда – счупване на ръката, получено по време на спречкването.

На мъжа е повдигнато обвинение по чл. 115 от Наказателния кодекс за умишлено убийство. С постановление на наблюдаващия прокурор задържането му ще бъде удължено до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Работата по доказване и документиране на престъплението продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Добрич. Назначени са съдебно-медицинска и видео-техническа експертизи, разпитани са свидетели и е иззето оръжието на престъплението.


  пеев сфиневски

    4 0 Отговор
    моите ора убиват бьлгарин за 3 стотинки

    17:09 21.12.2025

  Бендида

    13 0 Отговор
    Самоотбрана или както е по закон - неизбежна отбрана. Какво да направи, да звъни на 112, докато онзи го налага.

    17:11 21.12.2025

  Само питам

    6 0 Отговор
    Защо ще го арестуват ? В случая това е законна самоотбрана . Опонента му първи е нанесъл удара и му е счупил ръката .

    17:13 21.12.2025

  народа яко изтреще

    4 0 Отговор
    Стана като по Дивия запад .
    Ако по конституция всички имаха достъп до оръжие , голямо мазало ще има всеки ден .

    17:15 21.12.2025

  Здрасти

    1 1 Отговор
    Зелен ли е?

    Коментиран от #6

    17:17 21.12.2025

  Гларус

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Здрасти":

    Ти с лилави венци ли си

    Коментиран от #9

    17:23 21.12.2025

  Българин..

    3 0 Отговор
    Още една статистика за щастливият живот в България

    Коментиран от #13

    17:23 21.12.2025

  Ддд

    2 0 Отговор
    Ако се съди по написаното, как така убийството е било "умишлено", след като първо е нападнал 67 годишния. Накрая ще се окаже, че обвинението е спаднало до неизбежна самоотбрана.

    17:24 21.12.2025

  Здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гларус":

    Не ама главата му е лилава, що да нямаш интерес?

    Коментиран от #12

    17:26 21.12.2025

  ООрана държава

    0 0 Отговор
    С метална тръба всеки може, я пробвайте с pvc...

    17:28 21.12.2025

  Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Требе на мамуните да се раздават банани с цел превенция !
Иначе подивяват.

    Иначе подивяват.

    17:28 21.12.2025

  Гларус

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Здрасти":

    Имам.
    Такива ги плющя отзад

    17:28 21.12.2025

  ИСТИНАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин..":

    Това е следствие от мутризацията на Борисов

    17:31 21.12.2025