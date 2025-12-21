Мъж уби съседа си с метална тръба в Генерал Тошево

46-годишен мъж е задържан за умишлено убийство на свой съсед в град Генерал Тошево. Тежкото криминално престъпление е станало след ескалация на междусъседски скандал, прераснал във физическа саморазправа, съобщиха от Окръжна прокуратура – Добрич.
Трагедията се е разиграла около обяд на 20 декември (събота) на улица в града, където живеели двамата мъже. Според данните на разследващите, между тях е имало дългогодишна вражда. Словесният сблъсък започнал, когато по-възрастният мъж, на 67 години, започнал да обижда и псува 46-годишния си опонент с инициали И.И.
Ситуацията бързо излязла извън контрол и се стигнало до размяна на удари. Разследването е установило, че първият удар е нанесен от 67-годишния мъж с твърд предмет. В отговор И.И. използвал метална тръба, с която нанесъл множествени удари в областта на тялото и главата на съседа си. Вследствие на тежките травми, възрастният мъж е починал на място.
Извършителят И.И. е задържан незабавно след инцидента. Оказана му е медицинска помощ, като лекарите са установили средна телесна повреда – счупване на ръката, получено по време на спречкването.
На мъжа е повдигнато обвинение по чл. 115 от Наказателния кодекс за умишлено убийство. С постановление на наблюдаващия прокурор задържането му ще бъде удължено до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".
Работата по доказване и документиране на престъплението продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Добрич. Назначени са съдебно-медицинска и видео-техническа експертизи, разпитани са свидетели и е иззето оръжието на престъплението.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пеев сфиневски
17:09 21.12.2025
2 Бендида
17:11 21.12.2025
3 Само питам
17:13 21.12.2025
4 народа яко изтреще
Ако по конституция всички имаха достъп до оръжие , голямо мазало ще има всеки ден .
17:15 21.12.2025
5 Здрасти
Коментиран от #6
17:17 21.12.2025
6 Гларус
До коментар #5 от "Здрасти":Ти с лилави венци ли си
Коментиран от #9
17:23 21.12.2025
7 Българин..
Коментиран от #13
17:23 21.12.2025
8 Ддд
17:24 21.12.2025
9 Здрасти
До коментар #6 от "Гларус":Не ама главата му е лилава, що да нямаш интерес?
Коментиран от #12
17:26 21.12.2025
10 ООрана държава
17:28 21.12.2025
11 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Иначе подивяват.
17:28 21.12.2025
12 Гларус
До коментар #9 от "Здрасти":Имам.
Такива ги плющя отзад
17:28 21.12.2025
13 ИСТИНАТА
До коментар #7 от "Българин..":Това е следствие от мутризацията на Борисов
17:31 21.12.2025