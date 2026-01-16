Новини
Крими »
Мъж е убит по време на скандал в Русе

Мъж е убит по време на скандал в Русе

16 Януари, 2026 12:37 1 003 2

  • убит-
  • скандал-
  • русе

В апартамента имало още две жени – на 30 и на 28 години. В една от стаите на жилището е открито и тялото на 32-годишен мъж с прободна рана в областта на гърдите

Мъж е убит по време на скандал в Русе - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж е убит при битов скандал в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигналът е подаден около 11:00 часа вчера на тел. 112. По първоначална информация в апартамент в жилищен блок на ул. "Чипровци" се сбили двама мъже. Веднага на място е изпратен полицейски екип. Пред входа на блока служителите на МВР установили 30-годишен мъж със следи от наранявания и кръв по лицето и ръцете.

В апартамента имало още две жени – на 30 и на 28 години. В една от стаите на жилището е открито и тялото на 32-годишен мъж с прободна рана в областта на гърдите.

Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, като е извършен оглед, разпитани са и свидетелите.

По време на разследването е изяснено, че рано сутринта вчера между четиримата души в апартамента възникнал скандал. Свадата прераснала в сбиване между двамата мъже, като всеки от тях получил наранявания.

По случая е арестуван 30-годишният мъж.

Разследването продължава под ръководството Русенската окръжна прокуратура. Назначени са и съдебномедицински експертизи.

"Изясняват се всички факти, на база на които ще бъде извършена преценка за вида и характера на обвинението, което днес по-късно ще бъде повдигнато на задържания. Ще се реши и дали да бъде задържан за срок до 72 часа", коментира за БТА заместник-окръжният прокурор на Русе и говорител на Окръжната прокуратура в града Мирослав Маринов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Здрасти

    7 2 Отговор
    Пияния началник на полицията в Русе участвал ли е :)))

    12:43 16.01.2026

  • 2 Българин

    3 2 Отговор
    Сега имаме по десетина убийства дневно, а преди 50 години бяха толкова годишно.
    През 1978--ма има общо 8 убийства за година!

    12:52 16.01.2026