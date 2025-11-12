Повдигат по-тежки обвинения на младежите, били директора на МВР – Русе

Нови, по-тежки обвинения ще бъдат повдигнати срещу четиримата младежи, участвали в побоя над директора на Областната дирекция на МВР – Русе. Това съобщи БНТ, позовавайки се на свои източници от разследването.
Разследващите органи са приключили работата по случая, като всички необходими експертизи са вече изготвени. Фактическата обстановка около инцидента е напълно изяснена, което позволява процесуалните действия да преминат в съдебна фаза.
Материалите по казуса вече са внесени в Окръжен съд – Русе. Първото заседание е насрочено за утре, 13 ноември. Още през месец септември, когато случаят предизвика широк обществен отзвук, от съда в Русе излязоха с официална позиция, в която гарантираха безпристрастност, справедливост и обективност при разглеждането на делото.
Към момента трима от участниците в сбиването с полицейския директор са с наложени мерки за неотклонение "домашен арест". Те се намират под наблюдение с електронни гривни вече два месеца.
Четвъртият участник в инцидента, който е непълнолетен, е поставен под надзора на Детска педагогическа стая. Междувременно стана ясно, че 15-годишното момче е предприело правни действия срещу държавното обвинение. Той съди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата, като претендира, че е бил задържан незаконно в периода от 5 до 13 септември.
3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
тоА дето щял да РЕСПЕКТИРА башпрестъпниците ❓❗
4 ООрана държава
5 Уууууууууууу
Беззаконието у нас е закон!
6 Краят на ГЕРБ
7 Хаха
До коментар #4 от "ООрана държава":Забрави да допълниш - пияни, кано кирки!
А срещу пияния шеф милиционер няма ли да бъде повдигнато обвинение за злоупотреба със слуэебно положение в пияно състояние или той е "от нашите" милиционери, дето не се барат!?
Много съмнителен ми се струва и престоят му в болница, където уж беше на "умирачка", а малко след изписването му се появиха кадри как си щъка из Русе видимо в добро здраве....
8 ХАХАХА
9 Мъ нИдейти бийееее
От оон няма ли да се намесят в помощ на малките соросоидчета и бъдещи псих-опати ?
10 Ама той
11 Русенец
Тя е ясна още от първия ден - началника на МВР се е напил като свиня и се е правил на мъж ама е отнесъл боя и вместо да си мълчи го е раздухал. Та сега ще се мъчат да издокарат хлапетиите виновни.
12 Паисий е жив
13 Аз само да попитам....
Значи до 30 год.възраст се води дете, може да си прави каквото си иска без да носи каквато и да е отговорност за действията си.
Оон и сорос защитават плътно детската психопатия и престъпления на келешите, а родителите дебилски продължават да мърдат с уши и с умиление да се радват на евро-ценностите си в къщи.
Под евро ценности имам предвид извращ-ения !
Коментиран от #25
14 е той оздравя
15 Този директор не се е легитимирал че е
и да се е легитимирал кой ли му е повярвал
16 Агитката на ГЕРП
На тия момчорляци да им се повдигнат по- тежки обвинения, защото ме направиха за кашмер!
Борисов и юриЗто Беевски разрешиха!
17 Гост
19 А за участието
20 Мериленд
До коментар #12 от "Паисий е жив":Там не може да се дрифти. И въпрос- ако те дрифтят ти би ли се изправил срещу колата? Може би, ако си пиян до козирката
21 Здрасти
22 Представятели си
До къде я докарахме?!
23 Малкият престъпник
Както и останалите негодяи.
24 Гост
До коментар #21 от "Здрасти":Ще ти кажа от сега кво ще стане!
Обвиненията няма да издържат в съда, няма да има осъдителни присъди и.... младежите ще осъдят прокуратурата за незаконно повдигане на обвинение и задържане, за което бюджета на държавата ще им плати! За замесените по случая прокурори и разследващи полицаи няма да има никакви негативни последици, защото не носят персонална отговорност по закон за некадърно и поръчково повдигнати обвинения! Дори напротив, до тогава може да са ги повишили в дръжност!
25 Аоо
До коментар #13 от "Аз само да попитам....":Този закон за възрастта действа, но само за “нашите” дечица. Другите са виновни при всички случаи.
27 Шопо
До коментар #2 от "Анонимен":МВР е организирана престъпна група а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
29 от русе
30 666
