Новини
Крими »
Повдигат по-тежки обвинения на младежите, били директора на МВР – Русе

Повдигат по-тежки обвинения на младежите, били директора на МВР – Русе

12 Ноември, 2025 08:11 1 671 30

  • младежи-
  • побой-
  • бой-
  • полицейски шеф-
  • русе

Към момента трима от участниците в сбиването с полицейския директор са с наложени мерки за неотклонение "домашен арест". Те се намират под наблюдение с електронни гривни вече два месеца

Повдигат по-тежки обвинения на младежите, били директора на МВР – Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови, по-тежки обвинения ще бъдат повдигнати срещу четиримата младежи, участвали в побоя над директора на Областната дирекция на МВР – Русе. Това съобщи БНТ, позовавайки се на свои източници от разследването.

Разследващите органи са приключили работата по случая, като всички необходими експертизи са вече изготвени. Фактическата обстановка около инцидента е напълно изяснена, което позволява процесуалните действия да преминат в съдебна фаза.

Материалите по казуса вече са внесени в Окръжен съд – Русе. Първото заседание е насрочено за утре, 13 ноември. Още през месец септември, когато случаят предизвика широк обществен отзвук, от съда в Русе излязоха с официална позиция, в която гарантираха безпристрастност, справедливост и обективност при разглеждането на делото.

Към момента трима от участниците в сбиването с полицейския директор са с наложени мерки за неотклонение "домашен арест". Те се намират под наблюдение с електронни гривни вече два месеца.

Четвъртият участник в инцидента, който е непълнолетен, е поставен под надзора на Детска педагогическа стая. Междувременно стана ясно, че 15-годишното момче е предприело правни действия срещу държавното обвинение. Той съди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата, като претендира, че е бил задържан незаконно в периода от 5 до 13 септември.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Генерал Аугусто Пиночет

    9 48 Отговор
    Да гният в кауша

    Коментиран от #26

    08:14 12.11.2025

  • 2 Анонимен

    53 15 Отговор
    Свобода за момчетата! Време е за протести.

    Коментиран от #27

    08:17 12.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    44 5 Отговор
    Двама келеши пребили шефа на полицията😗
    тоА дето щял да РЕСПЕКТИРА башпрестъпниците ❓❗

    08:17 12.11.2025

  • 4 ООрана държава

    47 9 Отговор
    Значи цивилни полицайчета и техни приятели могат да обикалят по улиците да се отварят на всеки и да посягат, а гражданите не може да се защитят защото ще ги вкарат в затвора...?

    Коментиран от #7

    08:20 12.11.2025

  • 5 Уууууууууууу

    48 7 Отговор
    Тоя мутренскитначалник до сега трябваше да бъде дисциплинарно уволнен, а не да тормозят момчетата!
    Беззаконието у нас е закон!

    08:21 12.11.2025

  • 6 Краят на ГЕРБ

    31 2 Отговор
    Очаквана радост за младежите е краят на ГЕРБ и всички присъдружни “политически марионетни партийки”! Сами си го подписаха и очаквано за нас тинейджърите срещу които има невероятен натиск и злоба в хората превзели статуквото и назначили свои протежета и роднини на всяко административно звено в България ! Сега младите тинейджъри знаят как и какво да направят за да си върнем държавицата !

    08:25 12.11.2025

  • 7 Хаха

    29 4 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Забрави да допълниш - пияни, кано кирки!
    А срещу пияния шеф милиционер няма ли да бъде повдигнато обвинение за злоупотреба със слуэебно положение в пияно състояние или той е "от нашите" милиционери, дето не се барат!?
    Много съмнителен ми се струва и престоят му в болница, където уж беше на "умирачка", а малко след изписването му се появиха кадри как си щъка из Русе видимо в добро здраве....

    08:26 12.11.2025

  • 8 ХАХАХА

    33 3 Отговор
    Иначе нищо не казват за опита да се потули случая .. там работата е за затвор ...

    08:26 12.11.2025

  • 9 Мъ нИдейти бийееее

    8 15 Отговор
    Е, няма ли сега дечицата да ги защитите ?
    От оон няма ли да се намесят в помощ на малките соросоидчета и бъдещи псих-опати ?

    08:26 12.11.2025

  • 10 Ама той

    33 3 Отговор
    още ли е директор ?

    08:26 12.11.2025

  • 11 Русенец

    35 7 Отговор
    "Фактическата обстановка около инцидента е напълно изяснена"

    Тя е ясна още от първия ден - началника на МВР се е напил като свиня и се е правил на мъж ама е отнесъл боя и вместо да си мълчи го е раздухал. Та сега ще се мъчат да издокарат хлапетиите виновни.

    08:26 12.11.2025

  • 12 Паисий е жив

    10 16 Отговор
    На добрите, мили, сладки,послушни, богобоязливи момченца, които дрифтят БМВ-та по нощите не трябва да им се казва нищо. В доброта, наивност и смирение може да пребият някой, но това не ги прави виновни.

    Коментиран от #20

    08:27 12.11.2025

  • 13 Аз само да попитам....

    7 8 Отговор
    А не може ли възраста за пълнолетие да се вдигне на 30 години !?
    Значи до 30 год.възраст се води дете, може да си прави каквото си иска без да носи каквато и да е отговорност за действията си.
    Оон и сорос защитават плътно детската психопатия и престъпления на келешите, а родителите дебилски продължават да мърдат с уши и с умиление да се радват на евро-ценностите си в къщи.
    Под евро ценности имам предвид извращ-ения !

    Коментиран от #25

    08:32 12.11.2025

  • 14 е той оздравя

    11 3 Отговор
    нищо му няма . а виновен е неговата приятелка . ходел да рипа пред колата . спряла . ама лудетината вика с 100 карал . лъжи . ще гледаме сеир . то толкова им е акъла на 2 те групи . тея с бирата и тея с колата . закони има .

    08:35 12.11.2025

  • 15 Този директор не се е легитимирал че е

    15 3 Отговор
    Полицай и е трябвало да се обади на 112
    и да се е легитимирал кой ли му е повярвал

    08:38 12.11.2025

  • 16 Агитката на ГЕРП

    15 2 Отговор
    Пак се е напила и АЗ реших:
    На тия момчорляци да им се повдигнат по- тежки обвинения, защото ме направиха за кашмер!
    Борисов и юриЗто Беевски разрешиха!

    08:40 12.11.2025

  • 17 Гост

    16 3 Отговор
    От повече от 80 години насам тая нещастна територия обслужва и изхранва милиционери. И нищо друго не прави.

    08:45 12.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А за участието

    8 2 Отговор
    на директора в боя какво обвинение ще му повдигнат?????

    09:09 12.11.2025

  • 20 Мериленд

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Паисий е жив":

    Там не може да се дрифти. И въпрос- ако те дрифтят ти би ли се изправил срещу колата? Може би, ако си пиян до козирката

    09:09 12.11.2025

  • 21 Здрасти

    7 2 Отговор
    Нови, щото със старите обвинения не стана, нали?

    Коментиран от #24

    09:11 12.11.2025

  • 22 Представятели си

    6 2 Отговор
    Независимият съд е излязал с позиция, че процесът ще бъде гарантирана безпристрастност, справедливост и бективност!
    До къде я докарахме?!

    09:12 12.11.2025

  • 23 Малкият престъпник

    1 1 Отговор
    най-много да вземе на дядо ми хурката.
    Както и останалите негодяи.

    09:18 12.11.2025

  • 24 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Здрасти":

    Ще ти кажа от сега кво ще стане!
    Обвиненията няма да издържат в съда, няма да има осъдителни присъди и.... младежите ще осъдят прокуратурата за незаконно повдигане на обвинение и задържане, за което бюджета на държавата ще им плати! За замесените по случая прокурори и разследващи полицаи няма да има никакви негативни последици, защото не носят персонална отговорност по закон за некадърно и поръчково повдигнати обвинения! Дори напротив, до тогава може да са ги повишили в дръжност!

    09:23 12.11.2025

  • 25 Аоо

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Аз само да попитам....":

    Този закон за възрастта действа, но само за “нашите” дечица. Другите са виновни при всички случаи.

    09:32 12.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Шопо

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    МВР е организирана престъпна група а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    09:44 12.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 от русе

    0 1 Отговор
    полицейското “шефче” е назначено от СИК и никой неможе да го бутне !!! човека си заслужи тази длъжност когато прикри убийството на едно момиче журналистка в русе разкрила огромна измама но понеже мафията чува и вижда всичко бързо я очистиха а той се погрижи да има човек който да си признае че е извършителя! също така вечертта на побоя въпросното “шефче” се е прибирал от запой на кораба на сочения за най-голям мафиот от сик за русе - мацола били са заедно на маса има снимков материал за въпросната вечер (понеже шевчето мутрее и иска да бъде като шефовете си и за това си е правило селфита …) и накрая за капак на всичко изказването от съда за безпристрастност е леко казано обидно за бългаския народ!!! русенския съд се управлява от две фамилии безпристрастност към мафията няма и не е имал този съд никога последните 35г.!!!

    09:52 12.11.2025

  • 30 666

    0 0 Отговор
    Милиционера е бегал от уроците по физическо в академията.

    09:58 12.11.2025