Повдигат по-тежки обвинения на младежите, били директора на МВР – Русе

Нови, по-тежки обвинения ще бъдат повдигнати срещу четиримата младежи, участвали в побоя над директора на Областната дирекция на МВР – Русе. Това съобщи БНТ, позовавайки се на свои източници от разследването.

Разследващите органи са приключили работата по случая, като всички необходими експертизи са вече изготвени. Фактическата обстановка около инцидента е напълно изяснена, което позволява процесуалните действия да преминат в съдебна фаза.

Материалите по казуса вече са внесени в Окръжен съд – Русе. Първото заседание е насрочено за утре, 13 ноември. Още през месец септември, когато случаят предизвика широк обществен отзвук, от съда в Русе излязоха с официална позиция, в която гарантираха безпристрастност, справедливост и обективност при разглеждането на делото.

Към момента трима от участниците в сбиването с полицейския директор са с наложени мерки за неотклонение "домашен арест". Те се намират под наблюдение с електронни гривни вече два месеца.

Четвъртият участник в инцидента, който е непълнолетен, е поставен под надзора на Детска педагогическа стая. Междувременно стана ясно, че 15-годишното момче е предприело правни действия срещу държавното обвинение. Той съди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата, като претендира, че е бил задържан незаконно в периода от 5 до 13 септември.