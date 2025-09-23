Разбиха нарколаборатория в Русе, задържан е 24-годишен мъж

Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението бе проведена в Русе под ръководството на Окръжната прокуратура. При акцията органите на реда задържаха 24-годишен местен жител и извършиха обиски в негово жилище, три гаража и два автомобила.

Оттам са иззети близо 200 грама метамфетамин, около килограм марихуана, електронни везни и материали за пакетиране. В един от гаражите полицията е открила и оборудване за производство на синтетична дрога. При претърсванията бяха конфискувани още мобилни телефони, лаптоп, DVR устройство за видеонаблюдение и над 7000 лева в брой.

По искане на прокуратурата съдът наложи на задържания мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок до 72 часа. Разследването продължава, като се събират допълнителни доказателства за дейността на нелегалната нарколаборатория.