Разбиха нарколаборатория в Русе, задържан е 24-годишен мъж

23 Септември, 2025 16:48 612 4

  • русе-
  • нарколаборатория

Иззети са 200 грама метамфетамин

Разбиха нарколаборатория в Русе, задържан е 24-годишен мъж - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението бе проведена в Русе под ръководството на Окръжната прокуратура. При акцията органите на реда задържаха 24-годишен местен жител и извършиха обиски в негово жилище, три гаража и два автомобила.

Оттам са иззети близо 200 грама метамфетамин, около килограм марихуана, електронни везни и материали за пакетиране. В един от гаражите полицията е открила и оборудване за производство на синтетична дрога. При претърсванията бяха конфискувани още мобилни телефони, лаптоп, DVR устройство за видеонаблюдение и над 7000 лева в брой.

По искане на прокуратурата съдът наложи на задържания мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок до 72 часа. Разследването продължава, като се събират допълнителни доказателства за дейността на нелегалната нарколаборатория.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Голям

    1 0 Отговор
    удар , бе !

    16:52 23.09.2025

  • 2 си дзън

    1 0 Отговор
    Още едно синче на прокурор, съдия или полицай.

    17:03 23.09.2025

  • 3 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Пак ли маматате прокурормилиционер?

    17:11 23.09.2025

  • 4 русчуклия

    0 0 Отговор
    Ами, че, готино, все по- често Русе започна да се споменава в криминалните новини.9529

    17:53 23.09.2025