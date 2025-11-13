Новини
Крими »
Младежите, нападнали шефа на полицията в Русе, с по-леки мерки за неотклонение

Младежите, нападнали шефа на полицията в Русе, с по-леки мерки за неотклонение

13 Ноември, 2025 17:38 366 10

  • младежи-
  • нападанали-
  • полицейски директор-
  • полицейски шеф-
  • русе

Очаква се делото да започне в средата на декември

Младежите, нападнали шефа на полицията в Русе, с по-леки мерки за неотклонение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Русе облекчи мерките за неотклонение на трима от младежите, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в града старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров, съобщи БНР.

За скандала от началото на септември, когато полицейският шеф старши комисар Николай Кожухаров беше приет в Университетска болница "Канев" и претърпя органосъхраняваща операция, бяха повдигнати обвинения на четирима младежи. При първото си заседание Окръжният съд в Русе наложи на всички мярка "Задържане под стража", което бе изменено от апелативните съдии във Велико Търново в "Домашен арест", а непълнолетният обвиняем остана под "Надзор от инспектор от Детска педагогическа стая".

Седмици преди делото да започне да се разглежда по същество, днес Окръжният съд направи ново изменение на мерките за неотклонение на тримата пълнолетни младежи и те останаха с най-леката - "Подписка".

"Мерките за процесуална принуда считаме, че бяха прекалено тежки. Става въпрос за млади хора, които към настоящия момент не са осъждани и всеки един от тях учи, занимава се с нещо полезно. Нито един няма противообществени прояви към настоящия момент. Така че считам, че това трябваше да бъде взето предвид от прокуратурата", каза един от адвокатите на младежите, а от защитата се надяват и обвиненията да бъдат смекчени.

Очаква се делото да започне в средата на декември.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    5 0 Отговор
    Шефа на МВР Русе изкара ли си ТЕЛК,за да се присъедини към полицаите пенсионери и с ТЕЛК в редиците на МВР?

    Коментиран от #3

    17:41 13.11.2025

  • 2 Сбъркано правосъдие

    6 0 Отговор
    Пуснете младежите и разследвайте шефа на полицията в Русе за злоупотреба с власт в нетрезво състояние!

    Коментиран от #9

    17:42 13.11.2025

  • 3 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Втори ТЕЛК му е тоя ...първия е след лоботомията !!!

    17:43 13.11.2025

  • 4 12340

    2 0 Отговор
    По един орден "Стара планина" с лента да им дадат-
    За заслуги към държавноста

    17:43 13.11.2025

  • 5 Ирония

    4 0 Отговор
    Шефа на МВР Русе е бил вероятто с промили алкохжл в кръвта, затова го скриха в болницата, уж пострадал бил...

    17:43 13.11.2025

  • 6 Ой , тигре , тигре

    5 0 Отговор
    Този още ли не е уволнен ?

    17:44 13.11.2025

  • 7 Шменти-капелли

    3 0 Отговор
    Те писаха изследван ли е шефа на полицията за алкохол и наркотици, а също и приятелят му, които провокира целия скандал? За момчетата е ясно, че са чисти!!!

    17:45 13.11.2025

  • 8 Шменти-капелли

    2 0 Отговор
    Не писаха изследван ли е шефа на полицията за алкохол и наркотици, а също и приятелят му, които провокира целия скандал? За момчетата е ясно, че са чисти!!!

    17:46 13.11.2025

  • 9 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сбъркано правосъдие":

    И уронване престижа на МВР ....накичен със златни ланци и пръстени като цигански барон !!!

    17:46 13.11.2025

  • 10 Мнение

    1 0 Отговор
    Трябваше да бъдат разследвани и другата страна в конфликта, жената на шефа на полицията вървеше по платното, детето му също, което бе предпоставка за инцидент. Приятелят на шефа на полицията изскача на платното и застава пред автомобила на младежите, това също е предпоставка за инцидент. Шефът на полицията няма право да се представя за служител на закона в НЕТРЕЗВО СЪСТОЯНИЕ, защото уронва престижа на полицията...

    17:50 13.11.2025