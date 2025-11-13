Младежите, нападнали шефа на полицията в Русе, с по-леки мерки за неотклонение

Окръжният съд в Русе облекчи мерките за неотклонение на трима от младежите, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в града старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров, съобщи БНР.

За скандала от началото на септември, когато полицейският шеф старши комисар Николай Кожухаров беше приет в Университетска болница "Канев" и претърпя органосъхраняваща операция, бяха повдигнати обвинения на четирима младежи. При първото си заседание Окръжният съд в Русе наложи на всички мярка "Задържане под стража", което бе изменено от апелативните съдии във Велико Търново в "Домашен арест", а непълнолетният обвиняем остана под "Надзор от инспектор от Детска педагогическа стая".

Седмици преди делото да започне да се разглежда по същество, днес Окръжният съд направи ново изменение на мерките за неотклонение на тримата пълнолетни младежи и те останаха с най-леката - "Подписка".

"Мерките за процесуална принуда считаме, че бяха прекалено тежки. Става въпрос за млади хора, които към настоящия момент не са осъждани и всеки един от тях учи, занимава се с нещо полезно. Нито един няма противообществени прояви към настоящия момент. Така че считам, че това трябваше да бъде взето предвид от прокуратурата", каза един от адвокатите на младежите, а от защитата се надяват и обвиненията да бъдат смекчени.

Очаква се делото да започне в средата на декември.