Жесток побой над двама мъже във видинска дискотека. Полицай е гледал?

Майка на 25-годишно момче се свърза с Нова ТВ, след като в събота вечерта, по нейни думи, охранители са нападнали сина ѝ и негов приятел в нощен клуб във Видин. Едното момче е с тежки травми и е настанен в интензивното отделение на „Пирогов”. По информация на близките полицията е сигнализирана веднага. Как се е стигнало до побоя, има ли превишаване на правомощия и кой ще поеме отговорност?

Единият млад мъж, който твърди, че е станал жертва на побой, разказва, че се е сдърпал с посетител на дискотеката. „Разменихме си няколко реплики, но той познаваше охранителите и им каза да ме изгонят. Те го направиха, но не си бях взел якето. Върнах се за него и ме посрещнаха с множество обидни реплики. Седнах пред заведението и се обадих на Георги - моят приятел, с когото бях вътре. Казах му, че са ме изгонили. Тогава излезе един охранител и ме удари с юмрук в лицето, после с палка в ръката и главата. Изпаднах в безсъзнание. Ритали са ме по тялото. Георги е излязъл, опитал е да ги спре, но те са хванали и него и са го вкарали вътре. Когато се съвзех, видях, че бият и него. Подадох сигнал в полицията”, каза мъжът.

Елена Георгиева е майка на другия потърпевш, приет в болница. Тя споделя, че лицето на сина ѝ е почти смазано от побоя. „Трябва да са го влачили за краката, за да бъде пребит по този жесток начин. Детето ми ми каза по телефона: „Мамо, докато ме убиваха, полицаят Милчо Малчев гледаше”. Той упражнява и дейност на охранител, заедно със Сашо Черния. Синът ми разказа, че в една стая са му нанесли жесток побой с палки и метален бокс, счупена е скулата му, а окото му е затворено. Зашиха клепача му”, разказа майката.

По думите ѝ всяка седмица се случва нещо подобно, като има данни, че и жени са сред пострадалите. Отправяни били заплахи, че разправата ще продължи и в домовете им. Георгиева е сезирала прокуратура в София, тъй като няма вяра в областната.

Според близкия на хоспитализирания млад мъж - Ивайло Ангелов, агресията е непровокирана. „Тези хора обичат да пребиват за удоволствие. Има група, която прави каквото си иска, това е беззаконие. Георги е разумно дете, работеше със соларни панели в Испания, винаги сам се е грижил за себе си. Прибра се от чужбина и дойде да се повесели, а го пребиха жестоко. Има три престъпления в случая - нанасяне на тежка телесна повреда, отвличане и опит за убийство. Имам вътрешна информация, че докато са го удряли, са казвали: „Убийте го този, няма защо да го жалите”. Прокуратурата трябва да се самосезира”, смята той.

От охранителната фирма не отговориха на обажданията на екипа. А от полицията изпратиха позиция, която гласи:

В РУ - Видин е образувана преписка във връзка с възникналото сбиване пред дискотека в центъра на града. Полицейски служители изясняват фактите по случая, анализират видеозаписи от охранителните камери на заведението, установяват свидетели - очевидци.

До момента няма задържани лица. Работата продължава. След приключване на проверката, преписката ще бъде докладвана в Районна прокуратура – Видин. Дискотеката работи в петък и събота, епизодични са случаите на постъпили в полицията сигнали за сбивания там (обикновено в малките часове, след употреба на алкохол).