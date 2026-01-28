Новини
Крими »
38-годишен турски шофьор, убил четирима и ранил още пет човека, получи 6 години затвор

38-годишен турски шофьор, убил четирима и ранил още пет човека, получи 6 години затвор

28 Януари, 2026 04:38, обновена 28 Януари, 2026 03:42 433 1

  • присъда-
  • шофьор-
  • дело-
  • велико търново-
  • турчин

Той бе признат за виновен от Окръжен съд – Велико Търново

38-годишен турски шофьор, убил четирима и ранил още пет човека, получи 6 години затвор - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Приключи делото срещу турски шофьор на автобус, причинил тежка катастрофа с четирима загинали и петима увредени, водено по обвинение на Окръжна прокуратура – Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на съдебната институция.

По внесен в съда обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Велико Търново, 38-годишният мъж, турски гражданин, бе признат за виновен от Окръжен съд – Велико Търново. Той е осъден на 6 години лишаване от свобода, както и лишен от право да управлява моторно превозно средство за същия срок.

Мъжът бе признат за виновен за това, че на 6 август 2022 г. около 1.30 часа, на първокласен път Русе – Маказа, в землището на село Куцина, община Полски Тръмбеш, при управляване на автобус "Мерцедес" с румънска регистрация, нарушил правилата за движение по пътищата. Той не контролирал непрекъснато пътното превозно средство и се движил със скорост над 130 км/ч, при ограничение до 80 км/ч. В резултат на това допуснал пътнотранспортно произшествие, като последователно се ударил в спрян автомобил и в крайпътно дърво. Така по непредпазливост причинил смърт и телесни повреди на повече от едно лице – смъртта на трима румънски граждани и един турски гражданин, и средни телесни повреди на други четирима румънски граждани и един турски, пътували в автобуса.

Разследването по досъдебното производство бе приключено за два месеца от следователите при Национална следствена служба с участието на следователи от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Велико Търново и служители на Областна дирекция на МВР в града. Мъжът бе привлечен като обвиняем, задържан под стража и делото внесено в съда. В хода на съдебното производство мярката му за неотклонение е изменена в "домашен арест", който се изпълнява и към момента.

Присъдата на Окръжен съд – Велико Търново не е влязла в сила и ще бъде протестирана от Окръжна прокуратура – Велико Търново пред Великотърновския апелативен съд.


Велико Търново / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Българоубиец

    4 0 Отговор
    Аз съм турчин и затова давам ниски наказания на турците 😏ГЕРБ ПОБЕДА!

    03:44 28.01.2026