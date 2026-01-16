Новини
Крими »
Обир на инкасо автомобил в Ихтиман

Обир на инкасо автомобил в Ихтиман

16 Януари, 2026 17:18 1 273 6

  • ихтиман-
  • грабеж-
  • инкасо автомобил-
  • полиция-
  • арест

Полицията залови крадците

Обир на инкасо автомобил в Ихтиман - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инкасо автомобил е обран в Ихтиман, научи bTV.

След кратко преследване полицията е заловила крадците в района на гарата на града.

По първоначална информация в инкасо автомобила е имало над 60 000 евро.

Огледите и следствените действия на терен продължават.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Вече крадат в евро.

    17:21 16.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 2 Отговор
    Аматьори❗ Не успели дори да гарата да стигнат❗

    17:22 16.01.2026

  • 3 Свиквайте

    12 1 Отговор
    Това ще е вече ежеднениве поради резкото забогатяване в клуба на богатите.

    17:27 16.01.2026

  • 4 Много

    5 0 Отговор
    "информативно" и светкавично залавяне....

    Коментиран от #6

    17:31 16.01.2026

  • 5 Хорейшо

    3 0 Отговор
    Поредните...... шматароци.

    17:54 16.01.2026

  • 6 Щерев

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Много":

    Обирджиите сигурно са били инвалиди и с протези и за това са ги хванали иначе като гледам нашата милиция ни пази все са двойно килограми над нормата,мешки над 130 кг.

    18:17 16.01.2026