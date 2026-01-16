Обир на инкасо автомобил в Ихтиман

Инкасо автомобил е обран в Ихтиман, научи bTV.
След кратко преследване полицията е заловила крадците в района на гарата на града.
По първоначална информация в инкасо автомобила е имало над 60 000 евро.
Огледите и следствените действия на терен продължават.
1 Последния Софиянец
17:21 16.01.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
17:22 16.01.2026
3 Свиквайте
17:27 16.01.2026
4 Много
Коментиран от #6
17:31 16.01.2026
5 Хорейшо
17:54 16.01.2026
6 Щерев
До коментар #4 от "Много":Обирджиите сигурно са били инвалиди и с протези и за това са ги хванали иначе като гледам нашата милиция ни пази все са двойно килограми над нормата,мешки над 130 кг.
18:17 16.01.2026