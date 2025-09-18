Новини
Крими »
Лесничеи задържаха въоръжен бракониер след гонка край Балчик

Лесничеи задържаха въоръжен бракониер след гонка край Балчик

18 Септември, 2025 09:27, обновена 18 Септември, 2025 09:38 716 4

  • бракониер-
  • балчик-
  • гонка-
  • арест

Пушката на нарушителя била заредена с два ловни патрона

Лесничеи задържаха въоръжен бракониер след гонка край Балчик - 1
Снимка: ДЛС-Балчик
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В сряда служители на Регионална дирекция по горите – Варна, заедно със служител на ТП ДЛС–Балчик и представител на „Бул Хънтинг“, задържаха бракониер в землището на село Безводица, община Балчик, научи ФАКТИ.

В проверката са участвали горските инспектори Косьо Даскалов – главен горски инспектор, Тодор Банчев, Здравко Далеков, Николай Георгиев и Емил Енев от РДГ–Варна, инж. Димитър Тодоров – служител на ТП ДЛС–Балчик в качеството си на ръководител участък, както и представител на „Бул Хънтинг“.

Около 21:50 часа екипът забелязва джип, движещ се в гората край селото.

Екипът в състав Тодор Банчев, Здравко Далеков и инж. Димитър Тодоров подава звуков и светлинен сигнал, както и стоп-палка, за да спре автомобила за проверка. Вместо да се подчини, водачът блъска служебния автомобил на РДГ–Варна и прави опит да избяга.

Започва преследване, при което нарушителят два пъти удря автомобила на горските инспектори. Едва при третия опит служителите успяват да го спрат и да извършат проверка.

В автомобила на водача С. В. от град Добрич е намерена ловна пушка модел ИЖ–58, заредена с два патрона за едър дивеч, както и чанта с допълнителни боеприпаси. Проверка показва, че лицето не притежава писмено разрешително за лов.

Съставен е констативен протокол и два акта по Закона за лова и опазване на дивеча. Нарушителят е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.


Балчик / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И този

    3 0 Отговор
    Е прокурорски син

    09:45 18.09.2025

  • 2 Такива

    5 0 Отговор
    като ги хванат, що не им конфискуват пушкалата, и пожизнена регистрация в КОС, без право на оръжие. Плюс едни 5-10 бона глоба.

    09:47 18.09.2025

  • 3 няма

    2 1 Отговор
    вече ловци само бракониери - мечките слязоха в градовете

    09:59 18.09.2025

  • 4 ИВАН

    3 0 Отговор
    Само горските и началниците могат да бракониерстват, другите нямат работа в гората - така е в мутренската държавица.

    10:10 18.09.2025