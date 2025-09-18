Лесничеи задържаха въоръжен бракониер след гонка край Балчик

В сряда служители на Регионална дирекция по горите – Варна, заедно със служител на ТП ДЛС–Балчик и представител на „Бул Хънтинг“, задържаха бракониер в землището на село Безводица, община Балчик, научи ФАКТИ.

В проверката са участвали горските инспектори Косьо Даскалов – главен горски инспектор, Тодор Банчев, Здравко Далеков, Николай Георгиев и Емил Енев от РДГ–Варна, инж. Димитър Тодоров – служител на ТП ДЛС–Балчик в качеството си на ръководител участък, както и представител на „Бул Хънтинг“.

Около 21:50 часа екипът забелязва джип, движещ се в гората край селото.

Екипът в състав Тодор Банчев, Здравко Далеков и инж. Димитър Тодоров подава звуков и светлинен сигнал, както и стоп-палка, за да спре автомобила за проверка. Вместо да се подчини, водачът блъска служебния автомобил на РДГ–Варна и прави опит да избяга.

Започва преследване, при което нарушителят два пъти удря автомобила на горските инспектори. Едва при третия опит служителите успяват да го спрат и да извършат проверка.

В автомобила на водача С. В. от град Добрич е намерена ловна пушка модел ИЖ–58, заредена с два патрона за едър дивеч, както и чанта с допълнителни боеприпаси. Проверка показва, че лицето не притежава писмено разрешително за лов.

Съставен е констативен протокол и два акта по Закона за лова и опазване на дивеча. Нарушителят е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.