Задържаха лекар, издавал ТЕЛК решения срещу подкуп

21 Януари, 2026 16:42 610 8

В хода на разследването, продължило няколко месеца, е установено, че за период от септември до ноември 2025 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, е приел 4 подкупа в общ размер на 8500 лева (4345 евро)

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на ГДБОП задържаха лекар за получаване на подкуп с цел издаване на експертни решения за намалена работоспособност.

Като председател на състав на ТЕЛК в болница в град Пазарджик, той е приел продължително време дарове, които не му се следват.

В хода на разследването, продължило няколко месеца, е установено, че за период от септември до ноември 2025 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, е приел 4 подкупа в общ размер на 8500 лева (4345 евро).

В три от случаите за издаване на съответните експертни решения са му предадени по 2500 лева, а в един от случаите - 1000 лева.

Пациенти на медицинското лице са били трима мъже и жена на възраст между 48 и 66 г.

Специализирана полицейска операция е проведена на 20 януари 2026 г. по образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Пазарджик.

При извършени действия по разследването в гр. Пазарджик и гр. Велинград, са иззети множество веществени доказателства, мобилни телефони и документи, имащи отношение към воденото разследване.

Задържаният длъжностен служител е обвинен за извършено престъпление по чл. 302, т.1 буква "А" вр. чл. 301 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК. Взета му е мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 5000 евро.

По делото към момента са разпитани 20 свидетели.

Работата по случая продължава.


  • 1 Симо

    6 1 Отговор
    Срамота при това лекар да го прави?

    Коментиран от #5

    16:45 21.01.2026

  • 2 Математик

    5 0 Отговор
    В България има 3400 лични лекари, ако всички вземат по 12 подкупа годишно, по 1000 евро средно, то сумате е 40,8 млн. Евро. А какво ще се получи ако всичките 30 000 доктора в държавата започнат да си докарват по този начин допълнителни доходи, ами ще стане това което е в момента положението - около 30% от населението е с ТЕЛК. Докога ще търпим политиците, които допускат това да се случва !?

    16:54 21.01.2026

  • 3 Тома

    1 1 Отговор
    Важното е че няма кой да го накаже

    17:00 21.01.2026

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 1 Отговор
    Всички лекари от ТЕЛК комисиите са корумпирани с малки изключения. Затова не се чудете, че 800 000 са инвалиди, слепи карат коли и на инвалидните паркоместа не може да видите куцащи хора!

    17:02 21.01.2026

  • 5 Хорейшо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Симо":

    Срамота е..... да хванат само един.

    17:02 21.01.2026

  • 6 Бжнж

    1 0 Отговор
    Хората, които се явяват пред комисия са болни. Минали са прегледи, имат диагнози. За какво трябва да дават подкупи?

    17:04 21.01.2026

  • 7 Съдията Дред

    0 1 Отговор
    Да лежи пет години в затвора

    17:07 21.01.2026

  • 8 Бжбж

    1 0 Отговор
    Това е измислица. Болните не се явяват пред комисии вече. Оставят документите в ТЕЛК и оттам изпращат папките в други градове. Никой не знае къде. Пациентите не познават лекарите от комисиите и не се виждат с тях. След време идва само резултатът.

    17:08 21.01.2026