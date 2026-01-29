Двама души бяха задържани в Румъния с подкуп от 60 000 евро

Румънска адвокатка, член на участващата в правителството Национално-либерална партия (НЛП), и лице, което се представяло за генерал от Службата за външно разузнаване (SIE), са заловени в момент, в който получавали подкуп от местен бизнесмен срещу обещание да повлияят за благоприятно разрешаване на две дела срещу него, съобщава телевизия Диджи 24, предаде БТА.

Прокурорите от Националната дирекция за борба с корупцията (DNA) потвърдиха информацията за задържането на двама заподозрени за търговия с влияние, а съдебни източници уточниха пред Аджерпрес, че става дума за адвокат Адриана Джорджеску, член на НЛП, и за лицето Георге Искру.

Двамата бяха задържани вчера в момент, в който следовател под прикритие им предаваше сумата от 60 000 евро.

Днес Апелативният съд на Букурещ постанови 30-дневен предварителен арест за двамата заподозрени, съобщава Аджерпрес.

Прокурорите от DNA са установили в рамките на разследването, че адвокатката вече е била получила от бизнесмена, който е свидетел по случая, 4000 евро и 5000 леи (около 980 евро) през октомври 2025 г. Тя твърдяла, че чрез политически фигури ще окаже влияние върху магистрати във връзка с две дела срещу бизнесмена.

Прокурорите твърдят, че на 21 ноември 2025 г. адвокатката е поискала от бизнесмена сума между 100 000 евро и 1 милион евро, предназначена за предизборната кампания на един от кандидатите за кмет на Букурещ. Тя оставила впечатление, че чрез въпросния кандидат ще има лост за влияние върху магистрати за благоприятно разрешаване на съдебните дела срещу бизнесмена, информира Аджерпрес, като се позовава на антикорупционната прокуратура.

През ноември м.г. адвокатката получила и 5000 леи с обещание, че ще повлияе чрез посредници на министъра на транспорта и инфраструктурата за финализиране на проект на бизнесмена към Пристанищна администрация Констанца, както и за това негов близък да започне работа на важна длъжност в Пристанищна администрация Констанца.

През януари т.г., с подкрепата на адвокатката, лицето Георге Искру, който се представял за генерал от разузнаването, поискал от същия бизнесмен сумата от 120 000 евро на няколко транша с обещание да въздейства върху съдии от трибунала на Букурещ, както и върху главния прокурор на антикорупционната дирекция. Общата сума на поискания от Искру подкуп била 500 000 евро, уточняват прокурорите от DNA.

Румънските медии пишат, че бизнесменът, който има съдебни проблеми и който е сигнализирал в антикорупционната дирекция за поисканите подкупи, се казва Жан-Пол Туркан. През септември 2025 г. той подаде жалба в DNA и срещу друго лице, което се представяло за „шеф на европейските прокурори“ в Румъния – бившият военен Михай Кристинел Милитару. Той бе арестуван в момент, когато получавал 60 000 евро подкуп с обещанието, че ще повлияе на съдии от трибунала на Букурещ по дело срещу Жан-Пол Туркан, припомня Диджи 24.

Според публикации в местни медии бизнесменът е изпратен на съд от Европейската прокуратура по обвинение, че е използвал европейски средства, предназначени за туристическо пристанище за отдих и развлекателни цели, за да си построи къща.