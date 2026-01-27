Затвор за мъжете, откраднали електрически кабел за над 25 000 лв.

По внесени обвинителни актове на прокурор при Софийската районна прокуратура са осъдени на затвор двама мъже – на 48 и на 38 години, за кражба на 830 метра електрически кабел. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
На 9 януари 2024 г. за времето от около 2:50 до около 3:20 часа, от двор на обект на доставчик на телекомуникационни услуги в София, обвиняемите Т.Й. и Т.Г. са откраднали 830 метра електрически кабел на стойност 26 882,04 лева. Те са срязали част от оградата, след като взели кабела, го качили в товарен автомобил и напуснали мястото. Преди това Т.Г. отнел противозаконно от неохраняем паркинг в София товарния автомобил, допълниха от прокуратурата.
Двамата мъже са извършили престъпленията в условията на опасен рецидив, тъй като са осъждани на „лишаване от свобода“ за идентични деяния. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели. Досъдебното производство е приключило с внасяне на обвинителни актове спрямо двамата в съда.
Състави на Софийския районен съд признаха извършителите за виновни по повдигнатите им обвинения. На Т.Й. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години, което той следва да изтърпи ефективно при първоначален строг режим. На Т.Г. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и шест месеца, което той също следва да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим.
Присъдите подлежат на обжалване пред Софийския градски съд.
1 Седящия бик
18:29 27.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ха ха ха
18:37 27.01.2026
5 две години
Коментиран от #7
18:37 27.01.2026
6 Сатана Z
18:44 27.01.2026
7 или
До коментар #5 от "две години":Хвърляй ги в морето! Има място за всички.
18:45 27.01.2026
8 Жена ти и той ходи на работа
19:00 27.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 за превъзпитаване
19:01 27.01.2026
11 Сделано в СССР
Коментиран от #17
19:01 27.01.2026
12 Гнусни
19:01 27.01.2026
13 че за убийство не дават затвор а условна
19:02 27.01.2026
14 Коста
19:02 27.01.2026
15 ТИГО
До коментар #2 от "Затвор и за":И содомия за теб ,с рунтавата ивица гaзa!
19:03 27.01.2026
16 Коста
19:04 27.01.2026
17 Бъркаш половете
До коментар #11 от "Сделано в СССР":По съветско прокурорите бяха мъже.
19:06 27.01.2026
18 Кое е общото между
19:06 27.01.2026
19 ТОВА КОЛКО Е В ЕВРО
19:16 27.01.2026