Затвор за мъжете, откраднали електрически кабел за над 25 000 лв.

27 Януари, 2026 18:20 940 19

  • електрически кабел-
  • ограда-
  • паркинг

Обвиняемите са откраднали 830 метра електрически кабел в София

Затвор за мъжете, откраднали електрически кабел за над 25 000 лв. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По внесени обвинителни актове на прокурор при Софийската районна прокуратура са осъдени на затвор двама мъже – на 48 и на 38 години, за кражба на 830 метра електрически кабел. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

На 9 януари 2024 г. за времето от около 2:50 до около 3:20 часа, от двор на обект на доставчик на телекомуникационни услуги в София, обвиняемите Т.Й. и Т.Г. са откраднали 830 метра електрически кабел на стойност 26 882,04 лева. Те са срязали част от оградата, след като взели кабела, го качили в товарен автомобил и напуснали мястото. Преди това Т.Г. отнел противозаконно от неохраняем паркинг в София товарния автомобил, допълниха от прокуратурата.

Двамата мъже са извършили престъпленията в условията на опасен рецидив, тъй като са осъждани на „лишаване от свобода“ за идентични деяния. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели. Досъдебното производство е приключило с внасяне на обвинителни актове спрямо двамата в съда.

Състави на Софийския районен съд признаха извършителите за виновни по повдигнатите им обвинения. На Т.Й. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години, което той следва да изтърпи ефективно при първоначален строг режим. На Т.Г. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и шест месеца, което той също следва да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим.

Присъдите подлежат на обжалване пред Софийския градски съд.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Седящия бик

    8 2 Отговор
    Великият вожд Дебелия Шопар, загуби още два гласа на следващите избори. Червените войни бяха подло окаушени от белите шарифи с Опел Астра син буркан за няколко метра бакър и и каляска изоставена на паркинг която те са прибрали за да не ръждясва.

    18:29 27.01.2026

  • 4 Ха ха ха

    10 0 Отговор
    Ако бяха в ислямска държава щяха да им отрежат по една ръка като крадци рецидивисти, щяха да им наложат поне по двеста тояги , наложени на четири пъти по петдесет на голо и щяха да лежат по десет години. Затова там кражби почти няма и крадлив циганин не вирее. Ама хич не вирее.

    18:37 27.01.2026

  • 5 две години

    4 1 Отговор
    каква жестокост..... бих нахранил оцелелите лешояди в балкана с таямрша

    Коментиран от #7

    18:37 27.01.2026

  • 6 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Глей кво значи демократичен съд, Жоро "Тръбата" Харизанов трябва да лежи доживот дека продаде за скрап 500 тома тръби от Напоителни системи

    18:44 27.01.2026

  • 7 или

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "две години":

    Хвърляй ги в морето! Има място за всички.

    18:45 27.01.2026

  • 8 Жена ти и той ходи на работа

    1 0 Отговор
    , ама на портмонета!

    19:00 27.01.2026

  • 10 за превъзпитаване

    2 0 Отговор
    За две години няма да преосмислят начина си на изкарване на пари, а при такъв рецидив поне 12години с задължително полагане на обществено полезен ниско квалифициран труд на каменна кариера.

    19:01 27.01.2026

  • 11 Сделано в СССР

    4 2 Отговор
    Само с такива кокошкари може да се справи съветската ни прокуратура .

    Коментиран от #17

    19:01 27.01.2026

  • 12 Гнусни

    2 0 Отговор
    Мъжете или оркитемангусти, кажете, че са шопари

    19:01 27.01.2026

  • 13 че за убийство не дават затвор а условна

    2 0 Отговор
    да няма някаква грешка

    19:02 27.01.2026

  • 14 Коста

    4 0 Отговор
    А РубинКоцев открадбал 10 декара от Морската градина във Варна коза затвор? И не иска да плаща 200000лв на Общината

    19:02 27.01.2026

  • 15 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Затвор и за":

    И содомия за теб ,с рунтавата ивица гaзa!

    19:03 27.01.2026

  • 16 Коста

    1 0 Отговор
    А РубинКоцев открадбал 10 декара от Морската градина във Варна коза затвор? И не иска да плаща 200000лв на Общината

    19:04 27.01.2026

  • 17 Бъркаш половете

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Сделано в СССР":

    По съветско прокурорите бяха мъже.

    19:06 27.01.2026

  • 18 Кое е общото между

    2 1 Отговор
    Кокорчо и Ники п.....ев. . И двамата нищо не знаят некадърни се но когато им спуснат информацията от ниво режисьори в слушалката нищо че те я свалят от ухото си и стават най-великите и най-просветените и знаещи. Я къл се опитват да дават нищо че самите те нищо не знаят.

    19:06 27.01.2026

  • 19 ТОВА КОЛКО Е В ЕВРО

    0 0 Отговор
    Че нямам четвърти клас

    19:16 27.01.2026