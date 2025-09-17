Охранител на паркинг наръга мъж в Бургас

Охранител на паркинг в Бургас наръга с нож друг мъж след спор за нежелано заснемане с мобилен телефон, съобщават от Областната дирекция на МВР в Бургас.
Инцидентът е станал във вторник – 16 септември. Около 17,30 ч. в Пето Районно управление – Бургас е получено съобщение за инцидент в района на паркинга пред хотел „Парк“ в Морската градина.
Възникнал е спор между 52-годишен охранител и 33-годишен софиянец по повод нежелано снимане с мобилен телефон. Стигнало се до спречкване и охранителят на паркинга нанесъл порезна рана в областта на корема на по-младия мъж.
Пострадалият не е получил сериозни наранявания. Охранителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
