Сигнал за бомба в НДК

Има подаден сигнал за бомба в Националния дворец на културата (НДК) към 17:10 часа, казаха за NOVA от СДВР.
Не са намерени забранени вещи и предмети.
Към момента не е извършена и евакуация.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
1 Февруари, 2026 19:35, обновена 1 Февруари, 2026 18:40 755 10
Има подаден сигнал за бомба в Националния дворец на културата (НДК) към 17:10 часа, казаха за NOVA от СДВР.
Не са намерени забранени вещи и предмети.
Към момента не е извършена и евакуация.
Подобни новини
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Николова , София
18:43 01.02.2026
2 иван костов
18:43 01.02.2026
3 Сигурно
18:47 01.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гледам видеото от учредяването
18:55 01.02.2026
6 Гръм и мълнии
Коментиран от #10
19:00 01.02.2026
7 ,,,,,,
19:23 01.02.2026
8 Българин
Коментиран от #9
19:31 01.02.2026
9 Ха,ха
До коментар #8 от "Българин":Следващия път на моча бе
19:32 01.02.2026
10 Дик диверсанта
До коментар #6 от "Гръм и мълнии":Ченалки, меналки и всякави фекалки са се сбрали заедно с клошари.
19:36 01.02.2026