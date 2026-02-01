Новини
Крими »
Сигнал за бомба в НДК

Сигнал за бомба в НДК

1 Февруари, 2026 19:35, обновена 1 Февруари, 2026 18:40 755 10

  • ндк-
  • бмба-
  • сигнал

Към момента не е извършена евакуация

Сигнал за бомба в НДК - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Има подаден сигнал за бомба в Националния дворец на културата (НДК) към 17:10 часа, казаха за NOVA от СДВР.

Не са намерени забранени вещи и предмети.

Към момента не е извършена и евакуация.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    6 2 Отговор
    Директора на НДК за пореден път си прави Пр ..кой ще ходи да плаши и слага бонби в тази у .рялата сел.шка София

    18:43 01.02.2026

  • 2 иван костов

    17 5 Отговор
    Без съмнение работа на радикалните либерасти от ппдб/ЛГБТ -Боец и др. подобни!

    18:43 01.02.2026

  • 3 Сигурно

    8 3 Отговор
    е заради леврозоната ?

    18:47 01.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гледам видеото от учредяването

    7 4 Отговор
    Умирам от смях...на клошарите влезли във фоайето да се скрият от снега и водещи се учредители им дали 2 литрова пластмасова бутилка бира Пиринско и си я предават един на друг да пийнат

    18:55 01.02.2026

  • 6 Гръм и мълнии

    12 1 Отговор
    Да не е заради булекзит? Някой говореше за някакво събрание там?

    Коментиран от #10

    19:00 01.02.2026

  • 7 ,,,,,,

    0 0 Отговор
    И е знамето на Кюрдистан има слънце

    19:23 01.02.2026

  • 8 Българин

    1 0 Отговор
    Бяхме се събрали над 17 000 човека, твърдо решени да изведем България от еврозоната, натото и есес. Но полицията ни атакува и се опитва да ни разпръсне!

    Коментиран от #9

    19:31 01.02.2026

  • 9 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Следващия път на моча бе

    19:32 01.02.2026

  • 10 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гръм и мълнии":

    Ченалки, меналки и всякави фекалки са се сбрали заедно с клошари.

    19:36 01.02.2026